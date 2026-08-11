Riihimäen keskustan S-marketin rakentaminen käynnistyy
27.8.2026 09:59:29 EEST | Osuuskauppa Hämeenmaa | Tiedote
Ydinkeskustaan rakennettava kiinteistö on kooltaan 3 500 neliömetriä. Rakennuksen julkisivun arkkitehtuuri on saanut vaikutteita ympäröivästä kaupunkikeskustasta.
Uusi kiinteistö rakennetaan Keskuskadulle tyhjäksi jääneen liiketilan paikalle. Tontilla aiemmin sijainneen heikkokuntoisen kiinteistön purkutyöt valmistuivat elokuussa, ja S-marketin rakennustyöt käynnistyvät syyskuun alussa maanrakennustöillä.
Keskustamarketin avajaisia vietetään loppuvuodesta 2027.
S-marketin lisäksi uudisrakennukseen tulee kaksi vuokrattavaa liiketilaa. Investoinnin arvo on noin 9 miljoonaa euroa.
Julkisivussa tummaa tiiltä ja lasia
Osuuskauppa Hämeenmaan talous- ja kiinteistöjohtaja Ari Järvisen mukaan rakennuksen julkisivu on saanut vaikutteita Riihimäen kaupunkikeskustasta.
”Julkisivusta tulee hieman erinäköinen kuin muissa S-marketeissamme. Rakennuksen pintamateriaaleina käytetään tummaa tiiltä, lasia ja Corten teräskasettia”, Järvinen kertoo.
Uuden S-marketin suunnittelusta vastaa A1 Arkkitehdit.
Pysäköinti katolla ja pihalla – pihalle rakennetaan myös latausasema
Asiakaspysäköintipaikat rakennetaan S-marketin eteen ja myymäläkiinteistön katolle. Katolle tulee reilut 60 pysäköintipaikkaa ja pihalle noin 35 paikkaa. Katon pysäköintialue katetaan.
”Katteen ansiosta parkkialueella ei tarvitse tehdä talvella koneellista lumenaurausta, ja kate antaa muutoinkin suojaa kiinteistölle”, sanoo Järvinen.
S-marketin yhteyteen rakennetaan ABC-latausasema. Asemalle tulee neljä suurteholatauspistettä, ja sen kokonaisteho on 200 kilowattia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ari JärvinenTalous- ja kiinteistöjohtajaPuh:050 588 6318ari.jarvinen@sok.fi
Jouni ViljanenToimialajohtaja (Prisma, S-market ja Sale)Puh:0500 845 930jouni.viljanen@sok.fi
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