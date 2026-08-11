Osuuskauppa Hämeenmaa

Riihimäen keskustan S-marketin rakentaminen käynnistyy

27.8.2026 09:59:29 EEST | Osuuskauppa Hämeenmaa | Tiedote

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Ydinkeskustaan rakennettava kiinteistö on kooltaan 3 500 neliömetriä. Rakennuksen julkisivun arkkitehtuuri on saanut vaikutteita ympäröivästä kaupunkikeskustasta.

Tulevan S-market Riihimäki keskustan tontilla oli vielä elokuussa purkutyöt käynnissä.
Tulevan S-market Riihimäki keskustan tontilla oli vielä elokuussa purkutyöt käynnissä. Antti Haataja / Osuuskauppa Hämeenmaa

Uusi kiinteistö rakennetaan Keskuskadulle tyhjäksi jääneen liiketilan paikalle. Tontilla aiemmin sijainneen heikkokuntoisen kiinteistön purkutyöt valmistuivat elokuussa, ja S-marketin rakennustyöt käynnistyvät syyskuun alussa maanrakennustöillä.

Keskustamarketin avajaisia vietetään loppuvuodesta 2027.

S-marketin lisäksi uudisrakennukseen tulee kaksi vuokrattavaa liiketilaa. Investoinnin arvo on noin 9 miljoonaa euroa.

Julkisivussa tummaa tiiltä ja lasia

Osuuskauppa Hämeenmaan talous- ja kiinteistöjohtaja Ari Järvisen mukaan rakennuksen julkisivu on saanut vaikutteita Riihimäen kaupunkikeskustasta.

”Julkisivusta tulee hieman erinäköinen kuin muissa S-marketeissamme. Rakennuksen pintamateriaaleina käytetään tummaa tiiltä, lasia ja Corten teräskasettia”, Järvinen kertoo.

Uuden S-marketin suunnittelusta vastaa A1 Arkkitehdit.

Pysäköinti katolla ja pihalla – pihalle rakennetaan myös latausasema

Asiakaspysäköintipaikat rakennetaan S-marketin eteen ja myymäläkiinteistön katolle. Katolle tulee reilut 60 pysäköintipaikkaa ja pihalle noin 35 paikkaa. Katon pysäköintialue katetaan.

”Katteen ansiosta parkkialueella ei tarvitse tehdä talvella koneellista lumenaurausta, ja kate antaa muutoinkin suojaa kiinteistölle”, sanoo Järvinen.

S-marketin yhteyteen rakennetaan ABC-latausasema. Asemalle tulee neljä suurteholatauspistettä, ja sen kokonaisteho on 200 kilowattia.

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Hämeenmaa – 179 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys

Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 250 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 179 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.

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