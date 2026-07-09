Kesän mökkeilykausi päättyy – näillä vinkeillä vältät vahingot talvikauden aikana
27.8.2026 10:34:41 EEST | Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö | Tiedote
Kesän mökkeilykauden päättyessä moni käy mökillänsä enää satunnaisesti. Jos käynteihin tulee pidempi tauko, on tärkeää huolehtia mökki talvikuntoon. Vakuutusyhtiö Pohjantähti koosti ohjeet vahinkojen välttämiseen talvikauden aikana.
Suomalaiset ovat mökkeilykansaa. Tilastokeskuksen mukaan kesämökkejä oli vuoden 2025 lopussa kaikkiaan 485 475. Vuosina 2020–2025 kesämökkejä rakennettiin lisää 12 690 kappaletta.
Kesän mökkeilykauden päättyessä moni käy mökillänsä enää satunnaisesti. Jos käynteihin tulee pidempi tauko, on tärkeää huolehtia mökki talvikuntoon. ”Syksyllä on oleellista käydä tarkistuslistan avulla läpi niin pihapiiri kuin itse mökkikin. Näin mitään ei unohdu ja mökki jää talvikuntoon. Se voi säästää monelta harmilta talven aikana”, kertoo Pohjantähden korvausasiantuntija Suvi Santajärvi.
Mökin voi vakuuttaa tulipalon, rikoksen, putkivuodon, luonnonilmiön ja rikkoutumisen varalta, mutta korvattavuuteen sekä korvauksen määrään vaikuttavat oleellisesti myös vakuutusyhtiön suojeluohjeiden noudattaminen. ”Jos suojeluohjeita on jätetty noudattamatta ja laiminlyönti on aiheuttanut vahingon tai vaikuttanut sen laajuuteen, voi vakuutusyhtiö alentaa maksettavaa korvausta. Vähennyksen määrä on tyypillisesti 20–25 prosenttia, mutta arviointi on aina tapauskohtaista. Kannattaa siis tutustua suojeluohjeisiin huolella”, muistuttaa Santajärvi.
”Nykyään tarjolla on erilaisia palo-, murto- ja vuotovaroitinjärjestelmiä, joista on yhteys vartiointiliikkeeseen. Jos mökille on asennettu tällainen järjestelmä, vakuutusyhtiöistä saa usein kotivakuutusmaksuista alennusta”, huomauttaa Santajärvi.
Näin laitat mökkisi talvikuntoon
- Sulje lähtiessäsi pääsulkuventtiili tai kytke käyttövesipumppu pois käytöstä. Vesiputkistot kannattaa tyhjentää kokonaan, vaikka jättäisitkin peruslämmön päälle. Näin putket eivät pääse jäätymään mahdollisten sähkökatkojen aikana. Jos peruslämpö on päällä, lämpötilan tulee pysyä riittävän korkealla, vähintään 12 asteessa. Jätä tarvittaessa huoneiden ja keittiön allaskaapin ovet auki, niin lämpötila pysyy tasaisempana kaikkialla.
- Kytke sähköt pois pääkytkimestä, mikäli mahdollista tai ota kaikki sähkölaitteet irti seinästä. Tällöin mahdollinen ukkonen ei vahingoita laitteita.
- Tyhjennä jääkaappi ja pakastin. Jos jätät mökille kuivaruokaa, huolehdi ruoka tiiviisiin kestäviin astioihin. Näin et houkuttele jyrsijöitä ruoalla.
- Puhdista vesikourut, tarkista katon kunto ja varmista, että vesi ohjautuu pois rakennuksesta. Tyhjennä pihaämpärit ja ruukut, etteivät ne halkea jäätyessään. Käännä astiat nurinpäin, jotta eläimet eivät jää loukkuun ja huku niihin kerääntyvään veteen.
- Vie pihakalusteet ja irtotavara suojaan.
- Puhdista ja käännä soutuvene. Vedä se kuivalle maalle tarpeeksi kauas rannasta tai vie säilytykseen. Näin vene ei huuhtoudu myrskyvesiin tai jää jäiden armoille.
- Tarkista laiturin kiinnitykset ja siirrä kelluvat osat suojaan talven ajaksi.
- Älä jätä arvoesineitä mökille ja huolehdi ovien lukituksesta. Varkaat etsivät kesämökeiltä erityisesti elektroniikkaa, arvoesineitä, alkoholia ja aseita. Verhot kannattaa jättää auki.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Suvi SantajärviKorvausasiantuntijaPohjantähtiPuh:040 457 0705suvi.santajarvi@pohjantahti.fi
Hanna KemppiMarkkinointi- ja viestintäsuunnittelijaPohjantähtiPuh:040 525 6192hanna.kemppi@pohjantahti.fi
Kuvat
Linkit
Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Pohjantähti on ihmisen kokoinen vakuutusyhtiö, joka palvelee asiakkaitaan henkilökohtaisella otteella verkossa, puhelimessa sekä lähes 30 konttorilla Helsingistä Rovaniemelle.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Vältä kesämyrskyjen tuhot näillä vinkeillä9.7.2026 15:39:00 EEST | Tiedote
Kesämyrskyt näkyvät vakuutusyhtiöissä, sillä ärhäkän myräkän jälkeen yhteydenottoja on tyypillisesti huomattavasti normaalia enemmän. Vakuutusyhtiö Pohjantähti kokosi vinkit, joilla voit välttää kesämyrskyjen tuhot.
Korvaako vakuutus, jos salama iskee?3.7.2026 15:31:37 EEST | Tiedote
Ilmatieteen laitoksen mukaan salamointia nähdään Suomessa keskimäärin eniten heinäkuussa. Maasalamoiden määrässä esiintyy kuitenkin tyypillisesti suurta kuukausien ja vuosien välistä vaihtelua. Korvaako vakuutus, jos salama iskee? Vakuutusyhtiö Pohjantähti koosti vastauksia muutamiin yleisimpiin kysymyksiin.
Autolla ulkomaille? Nämä asiat unohtuvat helposti ennen matkaa18.6.2026 14:47:04 EEST | Tiedote
Moni suomalainen suuntaa kesälomalla omalla autolla ulkomaille. Ennen lähtöä kannattaa kuitenkin tarkistaa muutakin kuin renkaat ja öljyt: puuttuvat asiakirjat, riittämätön vakuutusturva tai kohdemaan varustevaatimusten unohtaminen voi aiheuttaa turhaa stressiä tien päällä. Vakuutusyhtiö Pohjantähden korvausasiantuntija Jaana Palonen muistuttaa, että onnistunut autoloma alkaa käytännön tarkistuslistasta.
Kesän mökkeilykausi alkaa – tarkista talven jälkeen ainakin nämä asiat25.5.2026 14:59:36 EEST | Tiedote
Kesän mökkeilykauden alkaessa on tärkeää tarkistaa mökki ja sen pihapiiri ennen mökkikesän varsinaista aloitusta. Vakuutusyhtiö Pohjantähti koosti ohjeet mökin turvalliseen käyttöön.
Oikeat renkaat oikeaan aikaan – mitä autoilijan tulee huomioida10.4.2026 15:55:46 EEST | Tiedote
Autojen renkaiden kunto vaikuttaa suoraan liikenneturvallisuuteen. Vakuutusyhtiö Pohjantähti muistuttaa, miksi kesärenkaiden kuntoon kannattaa panostaa ja mitä renkaiden vaihdon jälkeen on syytä tarkistaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme