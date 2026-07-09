Kesän mökkeilykausi päättyy – näillä vinkeillä vältät vahingot talvikauden aikana

Suomalaiset ovat mökkeilykansaa. Tilastokeskuksen mukaan kesämökkejä oli vuoden 2025 lopussa kaikkiaan 485 475. Vuosina 2020–2025 kesämökkejä rakennettiin lisää 12 690 kappaletta.

Kesän mökkeilykauden päättyessä moni käy mökillänsä enää satunnaisesti. Jos käynteihin tulee pidempi tauko, on tärkeää huolehtia mökki talvikuntoon. ”Syksyllä on oleellista käydä tarkistuslistan avulla läpi niin pihapiiri kuin itse mökkikin. Näin mitään ei unohdu ja mökki jää talvikuntoon. Se voi säästää monelta harmilta talven aikana”, kertoo Pohjantähden korvausasiantuntija Suvi Santajärvi.

Mökin voi vakuuttaa tulipalon, rikoksen, putkivuodon, luonnonilmiön ja rikkoutumisen varalta, mutta korvattavuuteen sekä korvauksen määrään vaikuttavat oleellisesti myös vakuutusyhtiön suojeluohjeiden noudattaminen. ”Jos suojeluohjeita on jätetty noudattamatta ja laiminlyönti on aiheuttanut vahingon tai vaikuttanut sen laajuuteen, voi vakuutusyhtiö alentaa maksettavaa korvausta. Vähennyksen määrä on tyypillisesti 20–25 prosenttia, mutta arviointi on aina tapauskohtaista. Kannattaa siis tutustua suojeluohjeisiin huolella”, muistuttaa Santajärvi.

”Nykyään tarjolla on erilaisia palo-, murto- ja vuotovaroitinjärjestelmiä, joista on yhteys vartiointiliikkeeseen. Jos mökille on asennettu tällainen järjestelmä, vakuutusyhtiöistä saa usein kotivakuutusmaksuista alennusta”, huomauttaa Santajärvi.

Näin laitat mökkisi talvikuntoon

Sulje lähtiessäsi pääsulkuventtiili tai kytke käyttövesipumppu pois käytöstä. Vesiputkistot kannattaa tyhjentää kokonaan, vaikka jättäisitkin peruslämmön päälle. Näin putket eivät pääse jäätymään mahdollisten sähkökatkojen aikana. Jos peruslämpö on päällä, lämpötilan tulee pysyä riittävän korkealla, vähintään 12 asteessa. Jätä tarvittaessa huoneiden ja keittiön allaskaapin ovet auki, niin lämpötila pysyy tasaisempana kaikkialla.

Kytke sähköt pois pääkytkimestä, mikäli mahdollista tai ota kaikki sähkölaitteet irti seinästä. Tällöin mahdollinen ukkonen ei vahingoita laitteita.

Tyhjennä jääkaappi ja pakastin. Jos jätät mökille kuivaruokaa, huolehdi ruoka tiiviisiin kestäviin astioihin. Näin et houkuttele jyrsijöitä ruoalla.

Puhdista vesikourut, tarkista katon kunto ja varmista, että vesi ohjautuu pois rakennuksesta. Tyhjennä pihaämpärit ja ruukut, etteivät ne halkea jäätyessään. Käännä astiat nurinpäin, jotta eläimet eivät jää loukkuun ja huku niihin kerääntyvään veteen.

Vie pihakalusteet ja irtotavara suojaan.

Puhdista ja käännä soutuvene. Vedä se kuivalle maalle tarpeeksi kauas rannasta tai vie säilytykseen. Näin vene ei huuhtoudu myrskyvesiin tai jää jäiden armoille.

Tarkista laiturin kiinnitykset ja siirrä kelluvat osat suojaan talven ajaksi.