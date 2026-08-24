Arinan alkuvuosi 2026: Arina palautti alkuvuonna ennätysmäärän hyötyjä Pohjois-Suomeen – investoinnit, asiakasomistajuus ja nuorten työllistäminen vahvistivat alueen elinvoimaa

Investoinnit vauhdittivat palveluverkoston ja verkkokaupan kasvua

Tammi–kesäkuun aikana Arina investoi yhteensä 22,4 miljoonaa euroa palvelujen kehittämiseen, uudistamiseen ja laajentamiseen eri puolilla Pohjois-Suomea.

Investoinnit kohdistuivat uusiin palveluihin, nykyisten toimipaikkojen uudistamiseen sekä palvelujen saavutettavuuden ja energiatehokkuuden parantamiseen. Näiden hankkeiden vaikutukset ulottuvat asiakaskokemuksen kehittämistä laajemmalle: investoinnit tukevat myös alueen yrityksiä, työllisyyttä ja elinvoimaa.

– Osuuskaupan tehtävä ei ole kerätä voittoa, vaan käyttää tuloksensa alueen ihmisten hyväksi. Jokainen investointieuro on panostus asiakkaidemme arkeen, alueen elinvoimaan ja työllisyyteen. Siksi investoimme määrätietoisesti palveluihin, jotka vahvistavat koko Pohjois-Suomen vetovoimaa ja hyvinvointia pitkälle tulevaisuuteen, sanoo Osuuskauppa Arinan toimitusjohtaja Reima Loukkola.

Vaikka asiakasomistajille palautuvat hyödyt kasvoivat alkuvuonna ennätystasolle, Arinan ylijäämä jäi edellisvuotta pienemmäksi. Tähän vaikuttivat erityisesti panostukset ruokakorin edullisuuteen sekä viime vuosina tehdyt merkittävät investoinnit palveluverkoston kehittämiseen

– Pelkkä ylijäämä ei kerro osuuskaupan onnistumisesta. Olennaisempaa on tarkastella kokonaisuutta: alkuvuonna palautimme asiakasomistajille ennätykselliset 56,4 miljoonaa euroa hyötyinä ja jatkoimme palvelujen kehittämistä eri puolilla Pohjois-Suomea. Osuuskaupan tehtävä on tuottaa hyötyä omistajilleen ja vahvistaa alueen elinvoimaa. Siksi arvioimme onnistumistamme ennen kaikkea sen perusteella, miten hyvin pystymme parantamaan asiakkaidemme arkea ja kehittämään alueen palveluita pitkäjänteisesti, Loukkola toteaa.

Investoinnit näkyivät asiakkaiden arjessa uusina palveluina ja parempana saavutettavuutena. Arina avasi alkuvuonna S-marketit Oulun Hiukkavaaraan, Kempeleen Zeniittiin ja Leville, käynnisti ruoan verkkokaupan uuden keräilykeskuksen sekä laajensi robottikuljetukset 12 uuteen myymälään.

Asiakkaiden luottamus näkyy asiakastyytyväisyydessä, asiakasomistajuudessa ja kasvavissa hyödyissä

Arinan asiakastyytyväisyys nousi alkuvuonna korkeimmalle tasolleen. Asiakkaat arvostavat erityisesti palvelujen saatavuutta, kattavaa toimipaikkaverkostoa sekä asiakasomistajille tarjottavia etuja.

Luottamus näkyy myös asiakasomistajuuden kasvuna. Alkuvuoden aikana Arina sai 6 461 uutta asiakasomistajaa, ja kesäkuun lopussa asiakasomistajia oli yhteensä 208 204. Asiakasomistajille maksettujen Bonusten ja maksutapaedun määrä kasvoi 18,9 miljoonaan euroon, mikä on 6,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

– Asiakkaiden luottamus on meille kaikkein tärkein mittari. Haluamme kannustaa yhä useampia liittymään asiakasomistajiksi ja hyödyntämään omistajuuden edut täysimääräisesti. Myös henkilöstömme aktiivinen työ asiakasomistajuuden vahvistamisessa näkyy tuloksissa. Mitä useampi asioi omassa osuuskaupassaan, sitä enemmän pystymme palauttamaan hyötyjä asiakkaidemme arkeen, Loukkola toteaa.

Asiakkaiden luottamus näkyi myös liiketoiminnan kehityksessä. Arinan toimialojen liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla lähes kaikilla toimialoilla. Suurinta kasvu oli liikennekaupassa (95,3 M€, +21,8 %). Myös päivittäistavarakauppa (382,7 M€, +3,9 %), käyttötavarakauppa (41,4 M€, +1,2 %) sekä matkailu- ja ravitsemiskauppa (32,9 M€, +2,7 %) kasvattivat liikevaihtoaan. Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta tavaratalo- ja erikoistavarakaupan liikevaihto säilyi lähes edellisvuoden tasolla ollen 15,0 miljoonaa euroa (-0,1 %). Verkkokaupassa kasvua kertyi peräti 35,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

– Jos kehitys jatkuu yhtä vahvana myös tulevina vuosina, pystymme kasvattamaan asiakasomistajille palautuvia hyötyjä edelleen, Loukkola lisää.

Nuorten työllistäminen on sijoitus tulevaisuuteen

Arina jatkaa määrätietoista työtä nuorten työllistämiseksi ja työelämätaitojen vahvistamiseksi.

Kesän aikana Arina tarjosi työpaikan, harjoittelupaikan tai työelämään tutustumismahdollisuuden yhteensä noin 1630 nuorelle eri puolilla Pohjois-Suomea.

– Monelle nuorelle ensimmäinen kosketus työelämään tapahtuu juuri Arinassa. Haluamme kantaa vastuuta siitä, että nuoret saavat mahdollisuuden oppia työelämätaitoja turvallisessa ympäristössä ja rakentaa uskoa omaan tulevaisuuteensa. Tämä on mielestämme erityisen tärkeä investointi tulevaisuuteen paitsi nuorten itsensä, myös koko Pohjois-Suomen näkökulmasta, Loukkola kertoo.

Mukana rakentamassa Oulun kulttuuripääkaupunkivuotta

Arina on mukana Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuodessa vapaaehtoistoiminnan pääyhteistyökumppanina. Yhteistyöllä mahdollistetaan vapaaehtoisten osallistuminen ja onnistunut tapahtumavuosi, jonka vaikutukset ulottuvat laajasti koko Pohjois-Suomeen.

Kulttuuripääkaupunkivuosi tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden vahvistaa alueen tunnettuutta, lisätä yhteisöllisyyttä sekä tuoda uusia vierailijoita Pohjois-Suomeen. Tapahtumien toteuttamisessa ja vieraanvaraisen kulttuuripääkaupunkikokemuksen rakentamisessa keskeisessä roolissa on noin 700 vapaaehtoista, jotka toimivat vuoden aikana tapahtumien tärkeinä mahdollistajina ja alueen lähettiläinä.

– Vapaaehtoistoiminta on parhaimmillaan yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä ja oman alueen hyväksi toimimista. Samoja arvoja, joille myös osuustoiminta rakentuu. Olemme ylpeitä saadessamme olla mukana Oulu2026-vuodessa vapaaehtoistoiminnan pääyhteistyökumppanina ja mahdollistamassa elämyksiä, joista hyötyvät niin alueen asukkaat, vierailijat kuin koko Pohjois-Suomi, Loukkola sanoo.