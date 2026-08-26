Tallinnan pormestari vieraili Helsingissä – yhteistyö Tallinnan tunnelin ympärillä tiivistyy

Tallinnan pormestari Peeter Raudsepp vieraili Helsingissä keskiviikkona 26. elokuuta. Vierailulle osallistui myös delegaatio, johon kuului kaupunki- ja liikennesuunnittelun asiantuntijoita sekä Tallinnan kaupunkisuunnittelusta vastaava apulaispormestari Tiit Terik.

”Tallinna on Helsingin tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ja olemme jo pitkään tehneet tiivistä yhteistyötä muun muassa matkailun ja logistiikan osalta. Tapaaminen pormestari Raudseppin kanssa vahvisti jälleen kaupunkiemme välistä yhteistyötä. Yhteistyömme keskiössä on ollut erityisesti Helsinki–Tallinna-tunnelin edistäminen ja satamiemme yhteistoiminnan vahvistaminen”, pormestari Sazonov kertoo.

Päivän ohjelmassa oli Helsingin ja Tallinnan pormestarien sekä molempien kaupunkien satamien yhteistapaaminen, jossa käsiteltiin satamien tekemää tiivistä yhteistyötä. Keskusteluissa nousi erityisesti esille satamien yhteiset mahdollisuudet ja toiminta EU-hankehauissa, green corridor -työssä sekä Helsingin ja Tallinnan matkailun edistämisessä.

Tämän lisäksi pormestarit jatkoivat keskustelua Helsinki–Tallinna-tunnelikokonaisuudesta, joka nostettiin keväällä yhdeksi Helsingin ja Tallinnan kaupunkien välisen yhteistyön painopisteeksi.

Pormestarien tapaamisessa sovittiin seuraavista askeleista Helsinki–Tallinna-tunnelikokonaisuuden edistämisessä. Helsinki ja Tallinna perustavat uuden kaupunkien välisen valmisteluryhmän, joka jatkaa hankkeen tiivistä valmistelua. Tämän työn pohjaksi syksyn aikana päivitetään tunnelihanketta koskevaa tilannekuvaa ja kootaan aiempaa tunneliin liittyvää valmistelua yhteen seuraavia konkreettisia jatkoaskeleita varten.

Tallinnan edustajat tutustuivat vierailun aikana myös Helsingin yleiskaavoitukseen, sillä Tallinna on käynnistämässä oman yleiskaavansa päivitystyötä. Vierailun päätteeksi Tallinnan delegaatio vieraili Musiikkitalossa tutustumassa rakennuksen arkkitehtuuriin ja toimintamalliin.

Tämä tiedote uutisoidaan myös ruotsiksi ja englanniksi hel.fi-sivustolla.