SDP:n eduskuntaryhmä: Hallituksen on budjettiriihessä kohtuullistettava asiakasmaksuja ja helpotettava järjestöjen tilannetta sekä esitettävä pikaisia työllisyystoimia

-Lisäksi odotamme hallitukselta vahvoja toimia pitkäaikaistyöttömyyteen vastaamiseksi. SDP esitti jo aiemmin Kouvolassa toimenpiteitä, kuten kotitalousvähennyksen muutoksia, tukea ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen, ALV-velvollisuuden alarajan nostamista sekä työttömyysturvan ja asumistuen suojaosien palauttamista. Aikooko hallitus tarttua näihin, Tuppurainen kysyy.

-Hallitus on laittanut epäonnistuneen talouspolitiikkansa maksajiksi yhteiskunnan heikoimmat, kun se ajaa alas järjestöjä, jotka tuottavat palveluita juuri niille, jotka niitä eniten tarvitsevat. Esimerkiksi kehitysvammaisten palveluista leikkaamista ei voi puolustella, se on täysin kestämätöntä politiikkaa. Lisäksi on selvää, että hallituksen epäonnistunutta talouspolitiikkaa maksavat työpaikoillaan opettajat, pelastajat, sairaanhoitajat ja muut julkisen sektorin työntekijät, eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja Piritta Rantanen painottaa.

Taloudessa on vihdoin kasvun merkkejä monen vuoden synkkyyden jälkeen. Suomen taloudessa onkin kasvuvaraa, kun Orpon hallituksen talouspolitiikan vuoksi Suomi juuttui näköalattomaan tilaan, jossa kasvoivat vain velka ja työttömyys.

-Nyt hallituksen on kuitenkin ymmärrettävä, että vaikka valonkajoa on näkyvissä, niin työllisyys ei toivomalla vahvistu. Syyskuun riihessä tarvitaan nopeita toimia erityisesti nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden kääntämiseksi. Me olemme esittäneet uutta nuorisotakuuta, työllisyyssetelien parempaa mallia sekä erityisesti työttömyys- ja asumistuen suojaosien palautusta, Rantanen muistuttaa.

On jo selvää, että hallitus ei tule pääsemään lähellekään asettamiaan julkisen talouden tavoitteita, vaan velkaantuminen jatkaa kasvuaan. Uhkana on, että hallitus myös rikkoo EU:n liiallisen alijäämän asettamia määräyksiä ja seuraava hallitus joutuu heti ensimmäisessä budjetissa siivoamaan näitä jälkiä.

-Nyt tulisi olla malttia olla itse heikentämättä tilannetta ja luopua yhteisöveronalennuksesta. Samalla kunnille kallis hankintalain uudistus olisi aika laittaa hyllylle, varsinkin kun se on törmäyskurssilla EU-sääntelyn kanssa, sanoo kansanedustaja ja valtiovaranvaliokunnan vastaava Joona Räsänen.

-Talouden isossa kuvassa epävarmuus on edelleen suurta ja siksi yrityksille tulee luoda edellytyksiä kasvuun ja työllistämiseen. Jos hallitus ei nyt tartu pikaisesti toimeen niin se hukkaa tilaisuuteensa ja suurista puheista huolimatta työttömyys ei laske eikä velkaantuminen taitu, vaan hallitus rikkoo omien tavoitteidensa lisäksi myös EU:n asettamat rajat. Orpon hallituksen surulliseksi perinnöksi on kovaa vauhti jäämässä ennätysvelka ja ennätystyöttömyys, muistuttaa eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja Seppo Eskelinen.