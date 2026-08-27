Nylander ehdolle eduskuntavaaleissa keväällä 2027

– Silloin kun julkiseen sektoriin kohdistuu suuria paineita on tärkeä että mukana on päättäjiä joilla on monipuolinen osaaminen ja laaja kokemus, sanoo Nylander. Kun vaikeita päätöksiä on edessä on tärkeä hahmottaa oleellista ja isoa kuvaa yhteiskuntakehityksessä.

– Yhdistelmä kokemus ja tulevaisuudenusko muodostavat hyvän pohjan minulle lähteä mukaan vaaleihin. Neljännen paikan takaisinsaaminen RKP:lle Uudellamaalla on yksi tärkeimmistä tavoitteista näissä vaaleissa, Nylander toteaa.

– Neljäs paikka on tärkeä myös alueellisen edustuksen kannalta. Pitkä sitoutumiseni Itäisen Uudenmaan ja Porvoon puolesta kannustaa minua tekemään tulevaisuus- ja ratkaisukeskeistä kampanjaa yhdessä muiden RKP-ehdokkaiden kanssa.

– Edelleen koulutukseen, sivistykseen, yrittäjyyteen, työelämässä jaksamiseen ja hoitoon liittyvät kysymykset ovat tärkeitä minulle. Maamme elävä kaksikielisyys vaatii toimenpiteitä ja alueellisista kysymyksistä Sköldvikin alueen kehittäminen, Porvoon uuden sairaalan rakentamisen turvaaminen ja öljyntorjuntavalmius ovat keskiössä.

Mikaela Nylander toimi kansanedustajana vuosina 2003-2019. Tämän jälkeen Nylander toimi ensin Anna-Maja Henrikssonin valtiosihteerinä ja siirtyi vuonna 2024 Anders Adlercreutzin valtiosihteeriksi. Nylander toimi myös Svenska kulturfondenin puheenjohtajana vuosina 2021-2026.

Lisätietoja:

Mikaela Nylander, puh 050 511 3029