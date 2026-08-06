Jatka kesää Välimerellä – syksyn saapuessa matkojen hinnat laskevat
27.8.2026 13:27:47 EEST | Ikkunapaikka PR & Events | Tiedote
Syksy tarjoaa monta hyvää syytä suunnata Turkkiin. Kausi jatkuu Välimeren rannoilla vielä pitkään, Istanbul houkuttelee kaupunkilomalle ja Kappadokiassa vuoden kuumimmat päivät vaihtuvat miellyttävämpiin retkisäihin.
Turkki on ympärivuotinen matkailumaa, mutta syksy näyttää monet sen kohteista erityisen houkuttelevassa valossa. Kesäsesongin suurimmat matkailijamäärät alkavat väistyä ja hinnat tyypillisesti laskevat.
Kokosimme viisi syytä jatkaa kesää Välimerellä – niistä numero viisi on erityisen kiinnostava, sillä kesän taittuminen syksyksi tarkoittaa yleensä mahdollisuutta saada hinta-laatusuhteeltaan erinomaista palvelua kesäkautta edullisempaan hintaan.
Lähi-idän kriisit ovat vuoden aikana vaikuttaneet kansainväliseen matkailukysyntään ja lentoliikenteeseen, mutta Turkki ei ole ollut osallisena konfliktissa. Maan lentoyhtiöt ja lentoasemat ovat jatkaneet toimintaansa keskeytyksettä, ja matkailu on toiminut normaaliin, turvalliseen tapaansa.
1. Rantakausi jatkuu vielä pitkään
Kun Suomessa illat alkavat jo hämärtyä ja lämpömittari muistuttaa lähestyvästä talvesta, Turkin Välimeren rannikolla rantakausi jatkuu.
Erityisesti Antalyan rannikko eli Turkin Riviera sopii hyvin syyslomaan. Antalya, Belek, Side ja Alanya tarjoavat aurinkoa ja lämpöä pitkälle syksyyn, mutta keskikesän kovimmat helteet alkavat jo hellittää. Myös meri säilyy pitkään lämpimänä.
Syksyn etuna on myös rauhallisempi tunnelma. Heinä- ja elokuun korkeasesonkiin verrattuna lomakohteissa on väljempää, mutta hotellien, ravintoloiden ja muiden matkailupalvelujen kausi jatkuu.
2. Syksy on Kappadokian aikaa
Keski-Turkissa sijaitseva Kappadokia tunnetaan satumaisista kalliomuodostelmistaan, luolakaupungeistaan ja aamutaivaalle nousevista kuumailmapalloistaan.
Sisämaassa ja korkealla sijaitsevassa Kappadokiassa kesät ovat kuumia ja kuivia. Syksyn saapuessa päivälämpötilat laskevat vähitellen miellyttävämmiksi, mikä tekee laaksoissa vaeltamisesta ja alueen nähtävyyksiin tutustumisesta mukavaa.
Jos Kappadokiassa haluaa kokea yhden alueen upeimmista elämyksistä, herätyskello kannattaa laittaa soimaan aikaisin. Auringonnousun aikaan tehtävä kuumailmapallolento yli satumaisen maiseman on juuri sellainen seikkailu, joka voi kruunata koko matkan.
3. Istanbul on aina ajankohtainen
Istanbul ei tarvitse rantakautta. Yli 15 miljoonan asukkaan metropoli toimii kaupunkikohteena ympäri vuoden, ja syksy sopii erityisen hyvin kaupungin tutkimiseen jalkaisin.
Historiallisten nähtävyyksien, Bosporinsalmen ja basaarien rinnalla Istanbul on myös moderni kulttuurikaupunki. Konsertteja, näyttelyitä, festivaaleja ja urheilutapahtumia järjestetään läpi syksyn, ravintolatarjonta elää jatkuvasti ja uusia kaupunginosia riittää löydettäväksi useammallekin vierailulle.
Pitkää lomaa ei välttämättä tarvita. Suomesta pääsee Istanbuliin suoralla lennolla, joten kaupunki toimii hyvin myös pidennetyn viikonlopun kohteena.
4. Monipuoliset ja helpot yhteydet
Tiesitkö, että Helsingistä pääsee Turkin kohteisiin suoralla lennolla vain noin neljässä tunnissa? Kesä- ja syyskaudella 2026 Suomesta Turkkiin liikennöi reittilennoilla neljä lentoyhtiötä: Finnair, Turkish Airlines, Pegasus Airlines ja Sunclass Airlines.
Helsingistä on suoria yhteyksiä Istanbuliin ja Istanbulin Sabiha Gökçenin lentoasemalle sekä Antalyaan ja Gazipaşaan eli Alanyan alueelle.
5. Syksyllä loman voi saada kohtuullisempaan hintaan
Matkustusajankohdalla on merkitystä myös kukkarolle. Kesän korkeasesongin jälkeen lentojen, hotellien ja pakettimatkojen hintataso tyypillisesti laskee kysynnän tasaantuessa.
Erityisesti matkailija, joka pystyy lähtemään koulujen syyslomaviikkojen ulkopuolella, voi löytää selvästi lomakautta edullisempia vaihtoehtoja.
Sama pätee myös hotellivalikoimaan: kun kaikkein vilkkain lomakausi on takana, samalla budjetilla voi saada paremman huoneluokan tai korkeatasoisemman hotellin kuin keskellä kesää.
Kuvia median käyttöön:
https://docs.tga.gov.tr/inxwmr2r
Go Türkiye
Arzu Emel Polat
Lähetystöneuvos, Turkin tasavallan suurlähetystö
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tanja HolmbergProjektipäällikkö, viestintäkonsulttiIkkunapaikka PR & Eventstanja.holmberg@ikkunapaikka.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Ikkunapaikka PR & Events
Suomalaisten luottamus Turkkiin vahvaa: lähes 60 000 kävijää vuoden ensimmäisellä puoliskolla6.8.2026 10:04:55 EEST | Tiedote
Turkin kulttuuri- ja matkailuministeri Mehmet Nuri Ersoy julkisti maan tammi–kesäkuun matkailutulokset Istanbulissa 31. heinäkuuta järjestetyssä lehdistötilaisuudessa. Lähi-idän konflikti ei ole juuri horjuttanut Turkin suosiota suomalaisten matkakohteena.
Turkki tarjoaa helteiden sijaan myös viileämpiä kesälomavaihtoehtoja15.7.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Tiesitkö, että Turkkiin voi matkustaa myös helteitä pakoon? Rannikko, vuoristot ja mikroilmastot monipuolistavat matkailijan vaihtoehtoja.
Nyt on äkkilähtöjen kulta-aika – viikko Välimerellä onnistuu jopa 300 eurolla8.7.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Sateinen heinäkuu saa suomalaiset tekemään nopeita matkapäätöksiä. Viikon matka Turkin rannikolle maksaa tällä hetkellä edullisimmillaan vain noin 300 euroa. Kun sääennusteet povaavat sateista säätä keskellä lomasesonkia, yhä useampi päätyy viime hetken ratkaisuun ja varaa äkkilähdön ulkomaille.
Yö museossa – 20 upeaa turkkilaista kohdetta, joissa historia herää eloon auringon laskiessa18.6.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Turkin suosittu yömuseo-ohjelma (Night Museums Project) käynnistyy kolmannelle kaudelleen kesällä 2026. Hankkeen tavoitteena on tuoda maan kulttuuriperintöä helpommin matkailijoiden ulottuville – myös normaalien aukioloaikojen ulkopuolella.
Istanbul keräsi yhdessä illassa yli 140 000 konserttikävijää – Kaksi kovan luokan stadionkonserttia samana iltana4.6.2026 14:00:00 EEST | Tiedote
Istanbul vahvisti toukokuussa asemaansa kansainvälisenä kulttuuri- ja tapahtumakaupunkina. Toukokuussa järjestetyt Kanye Westin Euroopan-kiertueen avauskonsertti sekä maailmankuulun tenorin Andrea Bocellin stadionkonsertti keräsivät yhteensä yli 140 000 musiikin ystävää eri puolilta maailmaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme