Ikkunapaikka PR & Events

Jatka kesää Välimerellä – syksyn saapuessa matkojen hinnat laskevat

27.8.2026 13:27:47 EEST | Ikkunapaikka PR & Events | Tiedote

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Syksy tarjoaa monta hyvää syytä suunnata Turkkiin. Kausi jatkuu Välimeren rannoilla vielä pitkään, Istanbul houkuttelee kaupunkilomalle ja Kappadokiassa vuoden kuumimmat päivät vaihtuvat miellyttävämpiin retkisäihin.

Kappadokian matka huipentuu kuumailmapallolentoon yli ikonisten keijupiippujen.
Kappadokian matka huipentuu kuumailmapallolentoon yli ikonisten keijupiippujen. TGA

Turkki on ympärivuotinen matkailumaa, mutta syksy näyttää monet sen kohteista erityisen houkuttelevassa valossa. Kesäsesongin suurimmat matkailijamäärät alkavat väistyä ja hinnat tyypillisesti laskevat.

Kokosimme viisi syytä jatkaa kesää Välimerellä – niistä numero viisi on erityisen kiinnostava, sillä kesän taittuminen syksyksi tarkoittaa yleensä mahdollisuutta saada hinta-laatusuhteeltaan erinomaista palvelua kesäkautta edullisempaan hintaan.

Lähi-idän kriisit ovat vuoden aikana vaikuttaneet kansainväliseen matkailukysyntään ja lentoliikenteeseen, mutta Turkki ei ole ollut osallisena konfliktissa. Maan lentoyhtiöt ja lentoasemat ovat jatkaneet toimintaansa keskeytyksettä, ja matkailu on toiminut normaaliin, turvalliseen tapaansa.

1. Rantakausi jatkuu vielä pitkään

Kun Suomessa illat alkavat jo hämärtyä ja lämpömittari muistuttaa lähestyvästä talvesta, Turkin Välimeren rannikolla rantakausi jatkuu.

Erityisesti Antalyan rannikko eli Turkin Riviera sopii hyvin syyslomaan. Antalya, Belek, Side ja Alanya tarjoavat aurinkoa ja lämpöä pitkälle syksyyn, mutta keskikesän kovimmat helteet alkavat jo hellittää. Myös meri säilyy pitkään lämpimänä.

Syksyn etuna on myös rauhallisempi tunnelma. Heinä- ja elokuun korkeasesonkiin verrattuna lomakohteissa on väljempää, mutta hotellien, ravintoloiden ja muiden matkailupalvelujen kausi jatkuu.

2. Syksy on Kappadokian aikaa

Keski-Turkissa sijaitseva Kappadokia tunnetaan satumaisista kalliomuodostelmistaan, luolakaupungeistaan ja aamutaivaalle nousevista kuumailmapalloistaan.

Sisämaassa ja korkealla sijaitsevassa Kappadokiassa kesät ovat kuumia ja kuivia. Syksyn saapuessa päivälämpötilat laskevat vähitellen miellyttävämmiksi, mikä tekee laaksoissa vaeltamisesta ja alueen nähtävyyksiin tutustumisesta mukavaa.

Jos Kappadokiassa haluaa kokea yhden alueen upeimmista elämyksistä, herätyskello kannattaa laittaa soimaan aikaisin. Auringonnousun aikaan tehtävä kuumailmapallolento yli satumaisen maiseman on juuri sellainen seikkailu, joka voi kruunata koko matkan.

3. Istanbul on aina ajankohtainen

Istanbul ei tarvitse rantakautta. Yli 15 miljoonan asukkaan metropoli toimii kaupunkikohteena ympäri vuoden, ja syksy sopii erityisen hyvin kaupungin tutkimiseen jalkaisin.

Historiallisten nähtävyyksien, Bosporinsalmen ja basaarien rinnalla Istanbul on myös moderni kulttuurikaupunki. Konsertteja, näyttelyitä, festivaaleja ja urheilutapahtumia järjestetään läpi syksyn, ravintolatarjonta elää jatkuvasti ja uusia kaupunginosia riittää löydettäväksi useammallekin vierailulle.

Pitkää lomaa ei välttämättä tarvita. Suomesta pääsee Istanbuliin suoralla lennolla, joten kaupunki toimii hyvin myös pidennetyn viikonlopun kohteena.

4. Monipuoliset ja helpot yhteydet

Tiesitkö, että Helsingistä pääsee Turkin kohteisiin suoralla lennolla vain noin neljässä tunnissa? Kesä- ja syyskaudella 2026 Suomesta Turkkiin liikennöi reittilennoilla neljä lentoyhtiötä: Finnair, Turkish Airlines, Pegasus Airlines ja Sunclass Airlines.

Helsingistä on suoria yhteyksiä Istanbuliin ja Istanbulin Sabiha Gökçenin lentoasemalle sekä Antalyaan ja Gazipaşaan eli Alanyan alueelle.

5. Syksyllä loman voi saada kohtuullisempaan hintaan

Matkustusajankohdalla on merkitystä myös kukkarolle. Kesän korkeasesongin jälkeen lentojen, hotellien ja pakettimatkojen hintataso tyypillisesti laskee kysynnän tasaantuessa.

Erityisesti matkailija, joka pystyy lähtemään koulujen syyslomaviikkojen ulkopuolella, voi löytää selvästi lomakautta edullisempia vaihtoehtoja.

Sama pätee myös hotellivalikoimaan: kun kaikkein vilkkain lomakausi on takana, samalla budjetilla voi saada paremman huoneluokan tai korkeatasoisemman hotellin kuin keskellä kesää.

Kuvia median käyttöön:

https://docs.tga.gov.tr/inxwmr2r

Go Türkiye
Arzu Emel Polat
Lähetystöneuvos, Turkin tasavallan suurlähetystö

emel.polat@go-turkiye.fi

Avainsanat

turkkiturkin matkailusyyslomamatkailu

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Kuvat

Antalyassa rantalomaillaan pitkälle syksyyn.
Antalyassa rantalomaillaan pitkälle syksyyn.
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Turkin Rivieralla vedet pysyvät lämpiminä pitkään.
Turkin Rivieralla vedet pysyvät lämpiminä pitkään.
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Kappadokia tunnetaan luolakaupungeistaan ja satumaisista kalliomuodostelmistaan.
Kappadokia tunnetaan luolakaupungeistaan ja satumaisista kalliomuodostelmistaan.
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Istanbul on muun ohella modernin kulttuurikaupunki.
Istanbul on muun ohella modernin kulttuurikaupunki.
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