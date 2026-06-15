Järjestöjen yhteinen kannanotto: Väkivallan ehkäisystä ei saa leikata
27.8.2026 13:32:48 EEST | Naisjärjestöjen Keskusliitto ry | Tiedote
Suomi on tilastojen mukaan Euroopan väkivaltaisin maa naisille. Vuonna 2026 on elokuuhun mennessä tapettu ennätysmäärä naisia nykyisen tai entisen kumppanin toimesta: 15 naista. Tämä on lähes kaksi naista kuukaudessa. Väkivallan vähentämiseksi on huolehdittava siitä, että kaikki väkivallan osapuolet saavat tarvitsemansa avun. Järjestöjen työstä ei voi leikata.
Väkivalta on yksi yhteiskuntamme vaikeimmista ongelmista. Se aiheuttaa mittaamatonta inhimillistä kärsimystä ja merkittäviä kustannuksia. Suuri osa väkivallasta ei edes tule viranomaisten tietoon, jolloin todellisia kustannuksia ja vaikutuksia on mahdotonta arvioida. Väkivallan juuret ulottuvat usein traumoihin, aikaisempiin väkivaltakokemuksiin, sukupolvelta toiselle siirtyviin haitallisiin toimintamalleihin, päihteiden käyttöön, keinottomuuteen ja väkivaltaa ylläpitäviin asenteisiin. Väkivalta synnyttää väkivaltaa, eikä sen kierre katkea itsestään.
Väkivallan ehkäiseminen edellyttää sekä väkivallan kokijoiden että tekijöiden auttamista. Suomessa väkivallan tekijöiden kanssa tehtävä työ on suurelta osin kolmannen sektorin vastuulla. Väkivaltaisten toimintamallien muuttaminen vaatii aikaa, ammatillista tukea ja pitkäjänteistä työskentelyä. Esimerkiksi impulssikontrollin, tunnesäätelyn ja ihmissuhdetaitojen harjoittelu voi kestää vuosia. Pelkkä lainsäädäntö tai rangaistusten koventaminen ei lopeta väkivaltaa.
Väkivallan ilmiö on monisyinen, eikä sitä voida ratkaista palveluilla, jotka on suunnattu kaikille. Tarvitaan kohdennettuja palveluita ja erityisosaamista. Juuri tästä järjestöjen työssä on kyse: järjestöjen tekemä kokijoille ja tekijöille kohdennettu väkivaltatyö sisältää matalan kynnyksen palveluita, kriisityötä, erityisryhmille suunnattuja palveluita, ennaltaehkäisevää työtä sekä vertaistukea. Järjestöillä on kyky tavoittaa ihmisiä, jotka eivät hakeudu virallisten palveluiden piiriin tai joita viranomaispalvelut eivät tavoita.
Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat esimerkiksi päihteitä käyttävät naiset, asunnottomat, rikostaustaiset, maahanmuuttajataustaiset sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat henkilöt. Väkivallan ehkäisyyn ja siitä selviytymiseen tarkoitetut sukupuolierityiset palvelut hyödyttävät käytännössä kaikkia sukupuolia ja vähemmistöjä. Etenkin näillä marginaaliryhmillä ongelmat ovat monisyisiä, ja he jäävät monesta syystä julkisten palveluiden ulkopuolelle.
Suomi on sitoutunut Istanbulin sopimukseen ja väkivallan ehkäisyyn, sekä tehnyt vuonna 2025 toimeenpanosuunnitelman GREVIO:n suositusten perusteella. Näitä velvoitteita ei voida täyttää heikentämällä niitä toimijoita, jotka tekevät väkivallan vastaista työtä. Hyvinvointialueilla ei ole valmiita rakenteita eikä resursseja korvata järjestöjen erityisosaamista. Kun järjestöjen rahoituksesta leikataan, työ ei siirry muualle, vaan jää kokonaan tekemättä. Tämä lisää yhteiskunnallista turvattomuutta, huono-osaisuutta ja eriarvoisuutta erityisesti vaikeassa asemassa oleville. Leikkaukset lisäävät huomattavasti yhteiskunnallisia kustannuksia ja terveydellisiä haittoja sekä heikentää yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen hyvinvointia. Järjestöleikkauksia ovat vastustaneet myös hyvinvointialuejohtajat ja Kuntaliitto.
Vaadimme hallitusta sitoutumaan Istanbulin sopimukseen ja arvioimaan järjestöihin kohdistuvien leikkausten vaikutukset uudelleen ja turvaamaan väkivallan ehkäisyn, väkivallan kokijoiden tukemisen sekä tekijätyön jatkuvuuden. Väkivallan ehkäisy ei ole menoerä. Se on investointi turvallisempaan, yhdenvertaisempaan ja väkivallattomampaan Suomeen.
Naiserityisen työn verkosto
Allekirjoittajat:
Maria Akatemia ry
Naistenkartano ry
Vailla vakinaista asuntoa ry
Supernovat-toiminta
Suomen NNKY-liitto
Nicehearts ry
RETS Rikoksettoman elämän tukisäätiö
Naisjärjestöjen Keskusliitto
Transfeminiinit ry
Tampereen NNKY
Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry
Kohti hyvää elämää-toiminta, Kirkkopalvelut ry
Tunne rintasi ry
Setlementti Tampere ry
Espoon seurakuntien diakoniatyö
Etna-työ /Tampereen A-Kilta ry
Nääsville ry
Siltavalmennusyhdistys ry
Turun Setlementti Ry
Suomalainen Naisliitto
Setlementti Tampere ry
Loisto setlementti ry
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Amanda JohanssonSupernovat-toiminnan päällikköNaistenkartano ry & Vailla vakinaista asuntoa ryPuh:050 337 6196amanda.johansson@naistenkartano.com
Naisjärjestöjen Keskusliitto
Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry (NJKL) on vuonna 1911 perustettu feministinen nais- ja tasa-arvojärjestöjen kattojärjestö, joka edistää ihmisoikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.
Olemme poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, rohkea kannan ottaja, joka tuo jäsenjärjestöjen äänet yhteen ja jonka toiminta ja päätöksenteko on avointa, osallistavaa ja heijastaa jäsenistön moninaisuutta.
Vaikuttamistyömme pohjautuu aina luotettavaan, tutkittuun tietoon ja ihmisoikeussopimusten velvoitteiden edistämiseen.
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