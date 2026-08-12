Palkittu tietokirjailija Bea Uusma vierailee Suomessa lokakuussa – uusin teos Valkosaari on huikean jännittävää jatkoa rakastetulle Naparetki-kirjalle

Timo Kalevi Forssin Joutsenlaulu kertoo suomalaisen rockin hauraan neron Jussi Hakulisen ja hänen ikonisen perintönsä tarinan 17.6.2026 13:14:04 EEST | Tiedote

Timo Kalevi Forssin Joutsenlaulu on moniulotteinen, koskettava kuvaus lahjakkaan ja menestyneen lauluntekijän Jussi Hakulisen (1964–2022) elämästä. Hakulinen teki läpimurtonsa Yö-yhtyeessä 1980-luvun alussa, mutta jätti yhtyeen jo kahden levyn jälkeen ja jatkoi soolouralle. Kirjassa sekä taiteilija itse että hänen kanssaan työskennelleet ihmiset kertovat Hakulisen urasta ja elämästä, josta ei dramatiikkaa puuttunut. Jussi Hakulinen kuoli kitara kädessään vain 57-vuotiaana vuonna 2022.