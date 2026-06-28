Tuska 2027: heavy metal -ikoni Judas Priest pääesiintyjäksi
28.8.2026 11:59:00 EEST | Tuska-festivaali | Tiedote
- Muita uusia esiintyjiä: The Devil Wears Prada, Guilt Trip, Stratovarius, Danko Jones, Smash Into Pieces ja Green Lung
- Tuska Helsingin Suvilahdessa 2.–4.7.2027
Hädin tuskin ollaan edellisestä selvitty, niin Tuskalla on jo kesän 2027 artistikattaus niin hyvällä mallilla, ettei paremmasta väliä. Pääesiintyjäkatraan täydentää maailman rakastetuimpiin heavy metal -yhtyeisiin lukeutuva englantilainen Judas Priest. Muut ensi kesän pääesiintyjät ovat jo aiemmin julkaistut Lorna Shore ja Children Of Bodom.
Vuonna 1969 Englannin Birminghamissa perustettu, Rob Halfordin luotsaama Judas Priest on tehtaillut vuosien varrella lukemattomia metalliklassikkoalbumeita, kuten “British Steel”, “Screaming For Vengeance”ja “Painkiller”, joilta löytyy kaikkien tuntemia hittejä kuten “Breaking The Law,” “Living After Midnight”ja "You've Got Another Thing Comin'". Judas Priestin tuorein julkaisu on parin vuoden takainen “Invincible Shield”, joka on järjestyksessään yhtyeen 19. studioalbumi. Yli viisi vuosikymmentä perustamisensa jälkeen Judas Priest porskuttaa edelleen metallimaailman huipulla, levittäen tinkimätöntä heavy metal -sanomaansa eikä loppua ole näköpiirissä.
Laveutta esiintyjälistaan metalcoresta hard rockiin ja -coreen
Muita uusia kiinnityksiä ensi kesän Tuskaan ovat amerikkalainen metalcore-jätti The Devil Wears Prada, manchesterilainen hardcore-yksikkö Guilt Trip, Visions-albuminsa 30-vuotispäiviä juhlistava power metal -suuruus Stratovarius, äärimmäisen viihdyttävä kanadalainen hard rock -trio Danko Jones, ruotsalainen modernin rockin ilmiö Smash Into Pieces sekä brittiläisestä musiikkiperimästä ammentava, synkkää hard rockia, progea, psykedeliaa yhdistelevä Green Lung.
Vahvistuneet Tuska 2027 -esiintyjät:
Judas Priest, Lorna Shore, Children Of Bodom
Heaven Shall Burn, Kanonenfieber
The Devil Wears Prada, Guilt Trip
Stratovarius – Visions 30th Anniversary show, Danko Jones
Smash Into Pieces, Green Lung, Fox Lake, Gaerea, Avralize, Sinizter
Artistien esiintymispäivät ilmoitetaan myöhemmin.
Lisää esiintyjiä julkaistaan myöhemmin.
Liput:
Tuska 2027 Early Crow 3-päivän liput ovat nyt myynnissä hintaan 249,00€ Tuskan virallisten lipunmyyntikumppaneiden, Tiketin ja Lippu.fi:n verkostoissa.
Muut lippukategoriat ja VIP-liput tulevat myyntiin myöhemmin.
Tuskan ikäraja on 18 vuotta.
Yhteistyössä: Karhu ja Helsinki
TUSKA 2.–4.7.2027
Helsinki, Suvilahti
#TuskaFestival
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Niklas Nuppola
Tiedottaja
+358 40 552 7494
niklas@tuska.fi
Eeka Mäkynen
Festivaalijohtaja
+358 50 344 4789
eeka@tuska.fi
Linkit
Tuska Festival Oy
Tuska on Helsingin Suvilahdessa vuosittain järjestettävä kolmipäiväinen metallifestivaali.
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