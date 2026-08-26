Blogi: Datakeskukset teollisuusrakentamisen vetureina – myös LVI-alalla
27.8.2026 13:22:29 EEST | LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU | Blogi
Suomi on noussut viime vuosina kiinnostavaksi datakeskusinvestointien kohteeksi. Digitalisaatio, tekoäly, pilvipalvelut ja kasvava datan määrä lisäävät palvelinkapasiteetin tarvetta ennennäkemättömällä vauhdilla. Samalla datakeskuksista on tullut merkittäviä rakennus- ja infrastruktuurihankkeita, jotka tarjoavat uusia mahdollisuuksia myös suomalaisille LVI- ja talotekniikkaurakoitsijoille.
Julkisessa keskustelussa datakeskuksista puhutaan usein teknologia- tai energia-alan hankkeina. Käytännössä ne ovat kuitenkin myös erittäin vaativia rakennusprojekteja, joissa talotekniikalla on keskeinen rooli. Kun rakentamisen suhdanne on ollut jo useamman vuoden poikkeuksellisen matalalla, datakeskukset ovat tuoneet uusia urakkamahdollisuuksia myös talotekniikkaurakoitsijoille.
Datakeskuksen toiminta perustuu luotettavuuteen. Palvelinten on toimittava keskeytyksettä ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Tämä asettaa poikkeuksellisen korkeita vaatimuksia jäähdytykselle, ilmanvaihdolle, putkistoille ja energiatehokkuudelle. Juuri näillä osa-alueilla suomalaisilla LVI-yrityksillä on vahvaa osaamista.
Datakeskushankkeet uudistavat LVI-urakointia
Datakeskushankkeet ovat tuoneet LVI-alalle myös uudenlaisen toimintakulttuurin. Perinteisissä LVI-urakoissa työ rytmittyy yleensä päivävuoroihin, mutta aikataulujen vuoksi datakeskusten rakentamisessa työskennellään usein ympäri vuorokauden kolmessa vuorossa. Tämä edellyttää yrityksiltä uudenlaista resursointia ja työnjohtamista. Kun kokemukset karttuvat, uusista työskentelytavoista on hyvä ottaa oppia ja mahdollistaa tarvittavat nykyaikaiset joustot myös perinteisemmässä urakoinnissa.
Kasvumahdollisuuksia suurille ja pienille yrityksille
Suuret datakeskusinvestoinnit näkyvät työmailla vuosien ajan. Rakentamisen lisäksi ne luovat kysyntää kunnossapidolle, huollolle, modernisoinneille ja laajennuksille. Vaikutukset ulottuvat laajasti LVI-urakoitsijoihin, laitevalmistajiin sekä huolto- ja ylläpitotoimintaan. Kyse ei siis ole yksittäisistä hankkeista, vaan laajasta kokonaisuudesta, joka voi tarjota työ- ja kasvumahdollisuuksia suomalaisille yrityksille vuosikymmeniksi eteenpäin.
Datakeskusten tekniset vaatimukset ovat korkeita, ja asiakkaat odottavat kansainvälisen tason laatua, dokumentointia ja projektinhallintaa. LVI-alan yrityksille tämä on mahdollisuus erottautua. Investoinnit henkilöstön koulutukseen, digitaalisiin työkaluihin ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin vahvistavat kilpailukykyä.
Datakeskusten sijainnit eri puolilla Suomea luovat jatkossa liiketoimintamahdollisuuksia myös pk-yrityksille, jotka voivat päästä mukaan yhteistyössä suurempien urakoitsijoiden kanssa. Datakeskusten rakentaminen vaatii erikoisosaamista, mutta samalla se edellyttää luotettavia kumppaneita, jotka pystyvät toimittamaan työnsä aikataulussa ja korkealla laadulla. Huolto-, ylläpito- ja kehitystarpeet jatkuvat koko datakeskuksen elinkaaren ajan.
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Yhteyshenkilöt
Mika HokkanenToimitusjohtajaLVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ryPuh:050 448 1411mika.hokkanen@lvi-tu.fi
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Lisätietoa julkaisijasta
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry on LVI-asennusalan toimiala- ja työnantajajärjestö. Valvomme jäsenyritystemme etuja työmarkkina- ja elinkeinopoliittisissa asioissa, ja edistämme alan toimintamahdollisuuksia. Jäsenyritystemme yhteenlaskettu liikevaihto on noin 1,8 miljardia euroa ja ne työllistävät 8 600 ammattilaista.
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