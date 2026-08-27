Korjaus tiedotteeseen: Hakaniemen asemalla uusitaan eteläiset laituritasolle vievät liukuportaat - kulku metroon 1.10. alkaen vain pohjoisesta sisäänkäynnistä
27.8.2026 13:15:12 EEST | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote
Liitteenä olevaan karttakuvaan korjattu tietoja.
Hakaniemen metroaseman laituritasolta torin puoleisille ratikka- ja bussipysäkeille vievät pitkät liukuportaat lippuhallin ja laiturin välillä suljetaan 1.10.2026. Käyttöikänsä päässä olevat liukuportaat uusitaan ja uudet liukuportaat otetaan käyttöön ennen kuin Kalasataman metrokatko alkaa. Liukuportaiden uusimisen arvioitu kesto on seitsemän kuukautta.
Liukuportaiden vaihtaminen tehdään ennen Junatien metrosillan uusimisen aiheuttamaa metrokatkoa, jotta voidaan varmistaa sujuva kulku Hakaniemen aseman läpi katkon aikana. Hakaniemi toimii metron päätepysäkkinä metrokatkon aikana 3.5. - 8.12.2027 Kivenlahdesta ja Tapiolasta tultaessa. Lisäksi Hakaniemi toimii metroa korvaavan bussiliikenteen päätepysäkkinä, jonka takia aseman käyttäjien määrä kasvaa.
Liukuportaiden luona olevat hissit jäävät työmaa-alueelle ja ne joudutaan sulkemaan liukuportaiden vaihtamisen ajaksi turvallisuuden takaamiseksi. Hakaniemessä on käytössä vain Toisen linjan ja Porthaninkadun liukuportaat ja hissit eli sisäänkäynti ja poistuminen asemalta on mahdollista vain tätä kautta.
Liukuportaiden vaihtotyötä haastaa erityisesti se, että vanhat liukuportaat ovat pitkät ja raskaat. Niiden purkaminen ja kuljettaminen pois asemalta vaatii tarkkaa suunnittelua, ja vastaavasti uusien liukuportaiden tuominen Hakaniemen torin tasolta asemalle on vaativaa.
Eteläinen lippuhalli on auki liukuportaiden uusimisen ajan
Eteläinen lippuhalli on auki liukuportaiden uusimisen ajan lyhyitä poikkeuksia lukuun ottamatta. Liiketilat asemalla Hakaniemen torin puolella pysyvät auki, jonka takia D-sisäänkäynti raitiovaunulaitureilta 13 ja 14 aseman liiketiloihin on myös auki. E- ja F-sisäänkäynnit Ympyrätalon ja Siltasaarenkadun läntisellä puolella suljetaan 1.10. työmaan ajaksi. C-sisäänkäynti Hakaniemen kauppahallin ja Sörnäisten suuntaan kulkevien bussien pysäkkien luona suljetaan myöhemmin lokakuussa. C-sisäänkäyntiä käytetään vanhojen liukuportaiden pois viemiseen ja uusien portaiden tuomiseen asemalle.
Asemalla ja aseman ympäristössä kerrotaan kulkureittimuutoksista opasteilla.
Lisätiedot:
Liukuportaiden uusiminen:
Kaupunkiliikenne Oy: omaisuudenhallintayksikön johtaja Antti Nousiainen, p. 040 579 6074, antti.nousiainen@kaupunkiliikenne.fi
Vaikutukset liikenteeseen ja matkustamiseen:
HSL: projektipäällikkö Teuvo Syrjälä, p. 040 486 7474, teuvo.syrjala@hsl.fi
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