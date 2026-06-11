Greenpeace ennallistamissuunnitelmasta: Taloushyötyjä ei ole selvitetty, metsistä neuvotellaan piilossa

Greenpeace on jättänyt lausuntonsa Suomen kansallisen ennallistamissuunnitelman luonnoksesta.

Greenpeacen mukaan luonnos ei riitä saavuttamaan EU:n ennallistamisasetuksen tavoitteita. Suurimmat ongelmat liittyvät metsätietojen piilotteluun, kustannuskeskeisyyteen ja taloudellisten hyötyjen arvioinnin puutteeseen.

“Suunnitelman merkittävin osa eli metsiensuojelutavoitteet aiotaan ilmeisesti päättää ilman julkista kuulemista, mikä on poikkeuksellista, eikä ole omiaan kasvattamaan luottamusta suunnitelmaa kohtaan. Myös ennallistamisen tuomat taloudelliset hyödyt on jätetty esittelemättä. Herää kysymys, pyrkiikö maa- ja metsätalousministeriö tarkoituksella heikentämään julkista tukea ennallistamiselle”, sanoo Greenpeacen vanhempi ilmasto- ja luontoasiantuntija Jehki Härkönen.

Metsät ovat asetuksen laajin ja vaikutuksiltaan merkittävin luontotyyppi, mutta niiden suojelutavoitteet on jätetty suunnitelman ulkopuolelle komission kanssa käytäviin neuvotteluihin vedoten. Neuvotteluasetelma ei ole peruste jättää suunnitelman laajin ja vaikutuksiltaan merkittävin luontotyyppiryhmä kuulemisen ulkopuolelle. Metsiä koskevat neuvottelut uhkaavat siirtyä piiloon suljettujen ovien taakse.

“Ennallistamissuunnitelma on merkittävä mahdollisuus paitsi suojella ja palauttaa Suomen luontoa, myös luoda taloudellista toimeliaisuutta ja kestäviä liiketoimintamalleja kuihtuvalle metsäsektorille ja harvaan asutuille seuduille. Jos luontokatoa ei saada pysäytettyä, se uhkaa elämän perusedellytyksiä, kuten ruokaturvaa, puhtaita vesiä ja kriisinkestävyyttä”, Jehki Härkönen sanoo.

Keväällä maa- ja metsätalousministeriö pyrki muuttamaan luonnonmetsän määritelmää, jotta sitä ei tarvitsisi ennallistaa ja suojella kuten EU vaatii. Jopa 70 000 hehtaaria luonnonmetsiä uhkaa jäädä ministeriön vehkeilyn myötä suojelun ulkopuolelle. Mikäli hallitus perustaa tulevat neuvottelunsa ministeriön ehdottamiin lukuihin, kyseessä on Suomen luonnonsuojeluhistorian suurin vedätys.

Greenpeace vaatii, että Suomen lopulliseen ennallistamissuunnitelmaan sisällytetään puuttuvat metsätiedot, kattava rahoitussuunnitelma sekä arvio ennallistamisen tuomista aluetaloudellisista ja ekologisista hyödyistä.