Adlercreutz: Yhdistelmävakuutus etenee
27.8.2026 13:42:21 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz iloitsee siitä, että hallitus on tänään hyväksynyt lakiesityksen yhdistelmävakuutuksesta. Se on tärkeä askel kohti sosiaaliturvaa, joka vastaa paremmin 2020-luvun monimuotoista työelämää. Lakiesitys etenee nyt eduskunnan käsittelyyn.
– Yhdistelmävakuutus on keskeinen toimenpide, joka vahvistaa erityisesti kulttuuri- ja luovilla aloilla työskentelevien sosiaaliturvaa. Näillä aloilla palkkatyön jaksot voivat vuorotella yrittäjyyden, freelancer- tai projektimuotoisen työn kanssa. Samalla henkilöllä voi olla useita erilaisia työskentelymuotoja saman viikon aikana, eikä nykyinen lainsäädäntö tunnista tätä monimuotoisuutta. Nyt korjaamme tämän tilanteen vihdoin, Adlercreutz sanoo.
RKP on jo pitkään työskennellyt yhdistelmävakuutuksen toteuttamiseksi. Adlercreutz itse nosti asian esiin jo ensimmäisellä kaudellaan kansanedustajana ja RKP oli myös se puolue, joka sai yhdistelmävakuutuksen kirjattua hallitusohjelmaan. Nyt pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta.
– Nykypäivän työelämässä pitäisi sujuvasti voida vaihdella palkansaajan, yrittäjän ja freelancerin roolien välillä ilman huolta sosiaaliturvan riittävyydestä. Sosiaaliturvan tulee seurata ihmistä, ei hänen työskentelymuotoaan. Tavoitteena on, että yhdistelmävakuutus voisi madaltaa kynnystä ottaa vastaan erilaisia töitä ja toimeksiantoja, Adlercreutz sanoo.
Yhdistelmävakuutuksen tavoitteena on, että palkkatyöstä ja yrittäjyydestä saatavia työtuloja voidaan nykyistä paremmin yhdistää yhteiseksi vakuutetuksi tuloksi, joka tarjoaa oikeudenmukaisemman työttömyysturvan.
– Nyt meidän on varmistettava, että uudistus toimii käytännössä ja että se todella parantaa niiden ihmisten asemaa, joiden työ koostuu monesta eri työskentelymuodosta, Adlercreutz sanoo.
Yhteyshenkilöt
Andreas Elfvingspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anders Adlercreutz)Puh:+358 50 310 0274
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