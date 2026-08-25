Yrittäjät: Esitys yhdistelmävakuutuksesta jää puolitiehen
27.8.2026 13:46:45 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen yhdistelmävakuutuksesta. Yrittäjät on esittänyt tätä pitkään. ”On tärkeää, että myös työttömyysturvassa voi jatkossa vakuuttaa työsuhteisen ja yrittäjätyön erilaisia yhdistelmiä”, Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellsten sanoo.
Tällä hetkellä ansiosidonnaista työttömyysturvaa voi kerryttää vain joko työntekijänä tai yrittäjänä, mutta ei samanaikaisesti molempina.
”Suomen Yrittäjät on jo vuosia sitten esittänyt, että yrittäjän ja palkansaajan erillisistä työssäoloehdoista olisi syytä luopua ja siirtyä yhteen työssäoloehtoon, jossa huomioitaisiin molemmissa rooleissa työskentely”, Hellsten jatkaa.
Hallitus esittää nyt mallia, jossa nykyisten palkansaajan ja yrittäjän työssäoloehdon rinnalle säädettäisiin uusi työssäoloehto, johon voisi sisällyttää sekä työntekijänä että yrittäjänä tehtyä työtä. Työssäoloehdossa laskettaisiin yhteen palkansaaja-asemassa saatavaa palkkatuloa ja yritystoiminnan vakuutustuloa. Yhdistelmävakuutuksen työssäoloehto täyttyisi, kun henkilö on 28 kuukauden tarkastelujakson aikana kerryttänyt näistä tulonlähteistä yhteensä vähintään 12 työssäoloehtokuukautta. Työssäoloehtokuukausi muodostuisi, jos vakuutettujen tulojen yhteismäärä kalenterikuukauden aikana olisi vuoden 2025 tasossa 930 euroa tai enemmän.
” Tämä on toki askel oikeaan suuntaan ja siksi kannatettava muutos. Nähdäksemme valittu malli silti monimutkaistaa järjestelmää. Ei myöskään ole itsestään selvää, että uudelle vakuutusmuodolle löytyy tarjoajia ja käyttäjiä.”
”Onkin syytä seurata tarkasti, miten uusi malli lähtee toimimaan ja tarvittaessa palata piankin korjaamaan lainsäädäntöä, mikäli esitetty malli ei toimi toivotulla tavalla”, Hellsten linjaa.
Yhteyshenkilöt
Harri Hellsténtyömarkkina-asioiden päällikköPuh:050 502 0111harri.hellsten@yrittajat.fi
Atte Rytkönen-SandbergjohtajaPuh:040 359 1986atte.rytkonen@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
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