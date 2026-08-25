Yrittäjät: Esitys yhdistelmävakuutuksesta jää puolitiehen

Tällä hetkellä ansiosidonnaista työttömyysturvaa voi kerryttää vain joko työntekijänä tai yrittäjänä, mutta ei samanaikaisesti molempina.

”Suomen Yrittäjät on jo vuosia sitten esittänyt, että yrittäjän ja palkansaajan erillisistä työssäoloehdoista olisi syytä luopua ja siirtyä yhteen työssäoloehtoon, jossa huomioitaisiin molemmissa rooleissa työskentely”, Hellsten jatkaa.

Hallitus esittää nyt mallia, jossa nykyisten palkansaajan ja yrittäjän työssäoloehdon rinnalle säädettäisiin uusi työssäoloehto, johon voisi sisällyttää sekä työntekijänä että yrittäjänä tehtyä työtä. Työssäoloehdossa laskettaisiin yhteen palkansaaja-asemassa saatavaa palkkatuloa ja yritystoiminnan vakuutustuloa. Yhdistelmävakuutuksen työssäoloehto täyttyisi, kun henkilö on 28 kuukauden tarkastelujakson aikana kerryttänyt näistä tulonlähteistä yhteensä vähintään 12 työssäoloehtokuukautta. Työssäoloehtokuukausi muodostuisi, jos vakuutettujen tulojen yhteismäärä kalenterikuukauden aikana olisi vuoden 2025 tasossa 930 euroa tai enemmän.

” Tämä on toki askel oikeaan suuntaan ja siksi kannatettava muutos. Nähdäksemme valittu malli silti monimutkaistaa järjestelmää. Ei myöskään ole itsestään selvää, että uudelle vakuutusmuodolle löytyy tarjoajia ja käyttäjiä.”

”Onkin syytä seurata tarkasti, miten uusi malli lähtee toimimaan ja tarvittaessa palata piankin korjaamaan lainsäädäntöä, mikäli esitetty malli ei toimi toivotulla tavalla”, Hellsten linjaa.