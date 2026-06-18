Asiakasmaksujen korotukset peruttava
27.8.2026 13:47:34 EEST | Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry | Tiedote
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n kannanotto budjettiriiheen:
EETU on huolissaan rajuista asiakasmaksujen korotuksista ja järjestöavustusten leikkauksista. Myönteistä valtiovarainministeriön esityksessä on eläkeindeksien jättäminen rauhaan.
Sote-palveluiden asiakasmaksujen korotukset peruttava
Asiakasmaksujen korotuksella arvioidaan saavutettavan säästöjä (-87 milj.). Hyvinvointialueet joutuvat kuitenkin korottamaan asiakasmaksujaan niin korkeiksi, että moni pienituloinen ihminen lykkää tai kieltäytyy tarpeellisista hoidoista niiden korkean hinnan vuoksi. Kohtuuttoman suuri korotus on siksi peruttava tai vähintään sitä on lievennettävä. Yli puoli miljoonaa asiakasmaksua on jo ulosotossa.
STEA-avustusten leikkauksia lievennettävä
Järjestöjen avustusten leikkaus on liian suuri ja niin nopea (-84 milj.), että sen seuraukset väestön hyvinvoinnille ovat arvaamattomia. Avustusleikkaukset tulevat ennen pitkää näkymään palveluiden kysynnän kasvuna julkisella sektorilla. Minkään muun hallinnonalan järjestöavustuksiin ei kohdistu lähellekään samaa leikkausta kuin hyvinvointia ja terveyttä edistäviin järjestöihin.
Leikkaus kohdistuu suhteessa voimakkaimmin järjestöjen yleisavustuksiin (-28 milj.), joilla katetaan niiden ydintoimintoja. Tilannetta helpottaisi hyvinvointialueille siirrettävien järjestöavustusten 25 miljoonan määrärahan palauttaminen STEA-yleisavustuksiin. Tämä siirto ei rasittaisi valtion budjettia, mutta antaisi järjestöille aikaa sopeutua. Nyt jotkut hyvinvointialueet suunnittelevat vastaavasti nykyisten järjestöavustustensa leikkauksia.
Eläkkeiden indeksikorotukset turvattava
On hyvä, että valtiovarainministeriön esitys ei sisällä kansan- ja takuueläkkeiden indeksien leikkaamista. Kerran tehty indeksileikkaus heikentäisi henkilön toimeentuloa koko loppuelämän ajan. Kansaneläkkeen ja takuueläkkeen mahdollinen yhdistäminen ei saa johtaa pienituloisuuden kasvuun. Jo uhka eläkkeiden ja indeksien leikkaamisesta johtaa eläkeläisten säästämisen kasvuun, mikä heikentää kulutusta ja orastavaa talouskehitystä.
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry on kuuden valtakunnallisen eläkeläisjärjestön yhteistyöelin. Sen jäsenjärjestöt ovat Eläkeliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Eläkeläiset, Kansallinen senioriliitto, KRELLI Kristilliset eläkeläiset ja Svenska pensionärsförbundet. Järjestöjen yhteinen jäsenmäärä on noin 250 000. Vuonna 2026 puheenjohtajajärjestö on Eläkeläiset ry.
Yhteyshenkilöt
Matti HuutolaEETU ry:n puheenjohtaja 2026Puh:050 2781matti.huutola2@outlook.com
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