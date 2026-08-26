Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus myönsi alkuvuonna yli 10 miljoonaa euroa yritysten ja alueiden kehittämiseen
27.8.2026 15:12:12 EEST | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus on vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla myöntänyt Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen yrityksille, kehittämishankkeille, maatalousyrittäjille ja kalatalouden toimijoille yhteensä yli 10 miljoonaa euroa rahoitusta. Rahoituksella vahvistetaan yritysten kasvua ja kilpailukykyä, edistetään työllisyyttä ja osaamista sekä kehitetään maaseudun elinvoimaa ja ympäristön tilaa.
Yrityksille ja hanketoimijoille noin 5,1 miljoonaa euroa
Yritysten kehittämiseen ja investointeihin 1,8 miljoonaa euroa
Yritysten kehittämiseen ja investointeihin myönnettiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla rahoitusta 27 yritykselle yhteensä 1,8 miljoonaa euroa. Tukea myönnettiin hankkeisiin, jotka tähtäävät yritysten kasvuun, uudistumiseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen.
– Rahoitetuista hankkeista välittyy vahva uudistumisen tahtotila. Yritykset kehittävät tekoälyyn ja digitalisaatioon pohjautuvia ratkaisuja, investoivat tuotannon kilpailukykyyn ja hakevat kasvua kansainvälisiltä markkinoilta, kertoo rahoituspäällikkö Riikka Huhtanen-Pitkänen.
Kehittämishankkeet vastaavat työllisyyden ja osaamisen haasteisiin
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus on myöntänyt kehittämishankkeille rahoitusta yhteensä 2,9 miljoonaa euroa. Rahoitusta haettiin ja myönnettiin erityisesti hankkeille, joiden tavoitteena on parantaa työllisyyttä, osaamista ja hyvinvointia sekä vastata alueiden ajankohtaisiin työmarkkinahaasteisiin.
– Hankkeet vastaavat muun muassa kasvavaan työttömyyteen ja nuorten työelämään kiinnittymisen haasteisiin. Yhteistä niille on alueellisen elinvoiman vahvistaminen ja pitkän aikavälin hyvinvointi- ja työllisyysvaikutusten aikaansaaminen, toteaa rahoituspäällikkö Niina Lamberg.
Rahoitusta myönnettiin muun muassa Imatran kaupungin RekryRatkaisu-hankkeelle, Sotek-säätiön Jobimotivaattori-hankkeelle sekä LAB-ammattikorkeakoulun XRAISE-hankkeelle. Yhteensä myönteisen päätöksen saaneita hankkeita oli 7 kpl.
Ympäristöhankkeisiin tukea Päijät-Hämeessä
Päijät-Hämeeseen myönnettiin kahdelle alueelliselle ympäristöhankkeelle yhteensä n. 316 000 euroa. 2nd Cycle on yrityksille suunnattu kehittämisvalmennushanke, joka tarjoaa yrityksille käytännönläheistä tukea elinkaarta pidentävien liiketoimintamallien kehittämiseen. Hämeen hukkalämmöt ja niiden teknologinen hyödynnettävyys (LÄMPÖ) -hankkeessa kartoitetaan Hämeen alueen hukkalämpöjä, arvioidaan hukkalämpöpotentiaalia teknologisen hyödynnettävyyden pohjalta sekä vahvistetaan alueellista energiatehokkuutta.
Maaseudulle noin 5 miljoonaa euroa
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus myönsi vuoden ensimmäisellä puoliskolla EU:n maaseuturahoitusta yhteensä 22 yritykselle ja 15 kehittämishankkeelle. Yritysten investointeihin ja kehittämiseen kohdennettiin noin 950 000 euroa ja kehittämishankkeisiin noin 2,3 miljoonaa euroa.
Kehittämishankkeita ympäristön ja maaseudun elinvoiman vahvistamiseen
Kehittämishankkeissa painottuvat ympäristön ja vesistöjen kunnostaminen, maaseudun palveluiden kehittäminen sekä alueiden saavutettavuuden parantaminen. Rahoitusta on myönnetty muun muassa vesistöjen kunnostamiseen, pohjavesikoulutukseen sekä Kyminlinnan alueen saavutettavuuden parantamiseen.
– Maaseudun kehittämishankkeisiin haettiin poikkeuksellisen paljon rahoitusta, erityisesti laajakaistarakentamiseen saatiin ennätysmäärä hakemuksia. Rahoitetut hankkeet tukevat muun muassa maaseudun yritystoimintaa ja asumista maaseudulla sekä parantavat ympäristön tilaa, kertoo maaseutu ja ympäristöosaston yksikön päällikkö Timo Kukkonen.
Yritysrahoitusta uudistumiseen ja investointeihin
Maaseudun yritysrahoituksen avulla tuetaan yritysten kasvua, digitalisaatiota ja kilpailukykyä. Tuetuissa hankkeissa investoidaan muun muassa uusiin tuotantoratkaisuihin, koneisiin ja laitteisiin sekä 3D-tulostukseen. Valokuituhankkeet puolestaan tukevat yrittäjyyttä, etätyötä ja asumista haja-asutusalueilla.
– Maaseudun yritystukien kysyntä investointeihin ja kehittämiseen vilkastui jonkin verran alkuvuoden aikana, mutta mahdollisuuksia tukea olisi enemmänkin. Rahoitetut yrityshankkeet monipuolistavat ja luovat uutta yritystoimintaa sekä lisäävät yritysten kilpailukykyä, mainitsee Kukkonen.
Tukea myös maatalouden investointeihin ja sukupolvenvaihdoksiin
Maaseuturahastosta myönnettiin alkuvuonna noin 3,2 miljoonaa euroa maaseutualueiden yritys- ja hankerahoitukseen. Lisäksi nuoren viljelijän aloitustukea myönnettiin noin 480 000 euroa ja maatalouden investointeihin noin 1,38 miljoonaa euroa.
Kalatalouden kehittämiseen noin 100 000 euroa
Kalatalouden kehittämiseen myönnettiin alkuvuoden aikana rahoitusta muun muassa kaluston kehittämiseen sekä Kalaideoista kasvua – rahoitusta ja ratkaisuja -hankkeelle, joka tukee toimialan kehittämistä ja uusien hankkeiden valmistelua.
Faktalaatikko
|Myönnetty rahoitus 1-6/2026
|• Yritys- ja hankerahoitus: noin 5,1 M€
|• Maaseuturahoitus: noin 5,0 M€
|• Kalatalousrahoitus: noin 0,1 M€
Lisää tietoa rahoituslähteistä ja rahoituksesta maakunnittain:
Tässä tiedotteessa kerromme Euroopan Unionin eri rahastoista ja kansallisista varoista myönnetyistä kehittämistuista seuraaville ryhmille: yritykset, hanketoimijat, ja maatalousyrittäjät. Euroopan Unionin rahastoja ovat: EAKR, ESR+, JTF, EMKVR ja maaseuturahastot. Elinvoimakeskukset käsittelevät rahoitushakemukset ja tekevät rahoituspäätökset.
Liitteisiin on koottu maakuntakohtaista tietoa rahoitusten jakautumisesta Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen toimialueen maakuntiin, eli Etelä-Karjalaan, Kymenlaaksoon ja Päijät-Hämeeseen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
Yritys- ja hankerahoitus:
Rahoituspäällikkö Niina Lamberg (ESR+ kehittämishankerahoitus)
p. 295 025 153
Rahoituspäällikkö Riikka Huhtanen-Pitkänen
p. 295 029 123
Rahoituspäällikkö Juho Wuorinen (yritystuet EAKR ja JTF), tavoitettavissa 31.8.2026 alkaen.
p. 0295 025 241
Rahoitusasiantuntija Johanna Jalonen (ympäristöhankkeet), tavoitettavissa 31.8.2026 alkaen.
p.295 025 154
Maaseudun hanke- ja yritysrahoitus:
Yksikönpäällikkö Timo Kukkonen
p. 0295 025 065
Kalatalouden rahoitus (EMKVR):
Rahoitusasiantuntija Tuomas Oikari
p. 0295 029 075
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