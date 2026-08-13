Espoossa kerättiin yli 30 000 käärepaperin verran roskaa - oppilaat innostuivat yritysyhteistyöstä

Suomalainen yhteisöalusta kriisinkestävyyden, varautumisen ja demokratian tukena 11.6.2026 13:25:35 EEST | Tiedote

Kuntien rooli yhteiskunnan kriisinkestävyydessä on kasvamassa. Samalla kun turvallisuusympäristö muuttuu ja resurssit ovat tiukilla, on löydettävä uusia keinoja vahvistaa asukkaiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja varautumista. Digitaalinen yhteisöalusta auttaa rakentamaan luottamusta ja toimintakykyä ennen kriisitilannetta, sen aikana ja sen jälkeen. Se auttaa myös keventämään viranomaisten kuormaa. Yhteiskunnan kriisinkestävyys syntyy ennen kaikkea luottamuksesta, osallisuudesta ja ihmisten kyvystä toimia yhdessä epävarmuuden keskellä.