Espoossa kerättiin yli 30 000 käärepaperin verran roskaa - oppilaat innostuivat yritysyhteistyöstä
28.8.2026 07:50:00 EEST | Commu | Tiedote
Siemens Osakeyhtiö järjesti torstaina 20. elokuuta Action Day -vapaaehtoistyötempauksen Espoossa. Päivän aikana yrityksen työntekijät muun muassa siivosivat ympäristöä ja korjasivat vaatteita yhdessä Leppävaaran koulun viides- ja kuudesluokkalaisten kanssa.
“Mikro- ja makromuovia on nykyään kaikkialla eikä niiden kaikkia vaaroja tunneta. Erityisesti niiden levinneisyys ja pitkäaikaisvaikutukset ovat merkittäviä. Valitsimme mikromuovin vapaaehtoistyöpäivämme teemaksi lisätäksemme tietoisuutta näistä ympäristöhaasteista”, kertoo tapahtuman järjestelyissä aktiivisesti mukana ollut Siemensin kesätyöntekijä Taavi Järvinen.
Action Dayn aikana teknologiayhtiö Siemensin työntekijät ja Leppävaaran koulun oppilaat kuulivat asiantuntijaluennon mikromuoveista ja kierrättämisestä, keräsivät roskia, paikkasivat ja tuunasivat vanhoja vaatteita sekä askartelivat mikromuovin haitoista kertovia julisteita.
Tapahtuman ansiosta Leppävaaran ja Perkkaan alueelta saatiin poistettua yli 30 kiloa roskaa. Tämä vastaa noin 30 000 suklaapatukkakäärettä.
“Opin, että muovi muuttuu tosi pieniksi paloiksi (mikromuoviksi) ja että muovia ei pidä heittää maahan”, eräs Leppävaaran koululaisista kertoi.
“Roskien keräys on parasta, koska se on aika satisfying”, kommentoi toinen oppilas.
Myös moni vanha vaate sai uuden elämän korjausten myötä.
“Voitteko tulla huomenna takaisin?”
Vapaaehtoistyötempaus oli osa Siemens Osakeyhtiön ja auttamisen alusta Commun vuodesta 2024 jatkunutta yhteistyötä, jonka tavoitteena on tuoda yritysten vapaaehtoistyö osaksi koulujen arkea konkreettisin, kestävään kehitykseen liittyvin teoin.
Koulun viides- ja kuudesluokkalaiset innostuivat päivästä niin, että he kysyivät Siemensin vapaaehtoisilta, voisivatko nämä tulla uudestaan jo seuraavana päivänä.
"Parasta päivässä oli nähdä, miten kiinnostuneita oppilaat olivat aiheesta. He kuuntelivat tarkasti, esittivät oivaltavia kysymyksiä ja pohtivat itse ratkaisuja ympäristöhaasteisiin,” kertoo koululla mikromuoviaiheisen luennon pitänyt kestävän kehityksen asiantuntija Jani Kivinen Siemensiltä.
“Vaikka ongelma on valtava, niin pienillä teoilla voi ainakin yrittää omakohtaisesti vähentää muovin käyttöä. Roskia kerätessämme löysimme muun muassa hiekkaa täynnä olevan autonrenkaan, jonka raahaaminen vesisateessa oli oma urakkansa. Tiimityöllä siitäkin selvittiin ja samalla tuli tutustuttua uusiin työkavereihin! Aktiviteetti antoi kivan breikin päivään ja samalla luonto puhdistui muutaman jätesäkillisen verran”, kertoi SAP-asiantuntija Kirsi Laaksonen Siemensiltä.
Toukokuussa Siemens järjesti Commun ja Kodareiden kanssa Espoon Tyttöjen Talolla maahanmuuttajataustaisille naisille suunnatun koodaustyöpajan, jossa osallistujat pääsivät kokeilemaan pelien ohjelmointia Scratch-ohjelmointiympäristössä ja kuulemaan Siemensillä työskentelevien naisten uratarinoita.
Kesällä Siemens tarjosi puolestaan yhteistyössä Espoon kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa maksutonta TIA Portal -ohjelmointikoulutusta työttömille insinööreille parantaakseen heidän mahdollisuuksiaan työllistyä automaatioalalle. Marraskuussa Siemens järjestää vähävaraisille lapsiperheille liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvän urheilupäivän.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Karoliina KauhanenCommuPuh:0403614070karoliina@commuapp.ficommuapp.fi
Päivi LukkaSisältöpäällikköSiemens OsakeyhtiöPuh:050 316 6262paivi.lukka@siemens.comwww.siemens.com/fi-fi/
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Yhteisöalusta Commu
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Commu-yhteisöalustan tavoitteena on:
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