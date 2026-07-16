Habeon liiketoimintajohtajaksi Johannes Lähteenmäki
27.8.2026 14:40:27 EEST | Habeo Group Oy | Tiedote
Johannes Lähteenmäki on nimitetty talotekniikkakonserni Habeo Group Oy liiketoimintajohtajaksi 17.8.2026 alkaen. Lähteenmäki liittyy samalla Habeon johtoryhmään ja tehtävässään hän raportoi Habeo Groupin toimitusjohtaja Kari Kohvakalle. Vuonna 2025 Habeon liikevaihto oli 265 M€ ja konsernin 30 yhtiötä työllistävät tällä hetkellä n. 1400 talotekniikan ammattilaista ympäri Suomen.
Yhtenä Lähteenmäen keskeisimmistä tehtävistä on kehittää Habeolle uudenlaisia toimintamalleja, joilla kiinteistötekniikan osaajat ja asiakkaiden tarpeet saadaan kohtaamaan entistä paremmin.
Johannes Lähteenmäellä on noin 15 vuoden kokemus konesali- eli tutummin datakeskusmarkkinasta. Lähteenmäki on aiemmin työskennellyt alalla muun muassa rakennuttajan roolissa Vernellä. Habeolle Lähteenmäki ei päätynyt aivan sattumalta vaan yhtiön toimintamalli oli Lähteenmäen tiedossa aiemmin.
– Habeo oli minulle jo entuudestaan tuttu kuten myös suurin osa sen yhtiöistä. Näen Habeossa erittäin hyvät edellytykset pärjätä nykyisessä alati muuttuvassa markkinassa. Olemme toimija, jolla on täydet valmiudet vastata myös kansainvälisten asiakkaiden tarpeisiin. Datakeskushankkeita rakennetaan eri puolille Suomea, ja Habeon valtakunnallinen kattavuus on siinä merkittävä vahvuus, Lähteenmäki sanoo.
Ensimmäisten viikkojen aikana Lähteenmäki tutustuu Habeon toimijoihin eri puolilla Suomea.
– Fiilis on erittäin hyvä. Jo ensimmäisissä kohtaamisissa on välittynyt vahva yhdessä tekemisen kulttuuri sekä rautainen osaaminen. Ajatuksia ja osaamista vaihdetaan avoimesti yli organisaatiorajojen. Habeon mallissa konserniin liittyvät yhtiöt säilyttävät aina oman paikallisuutensa ja toimintatapansa, vaikka ovatkin yhdessä osa isompaa kokonaisuutta. Tämä yhdistelmä on erinomainen alusta, joka skaalautuu eri kokoisiin hankkeisiin, Lähteenmäki kertoo.
Habeon toimitusjohtaja Kari Kohvakka näkee Lähteenmäen taustan vahvistavan konsernin kykyä palvella asiakkaita erityisesti vaativissa teollisissa hankkeissa.
– Johanneksen myötä iskukykymme ottaa haltuun teknisesti vaativia, aikataulukriittisiä hankkeita paranee entisestään. Lisäksi hänen pitkä kokemuksensa datakeskusmarkkinasta avaa meille mahdollisuuksia kasvavilla liiketoiminta-alueilla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johannes LähteenmäkiLiiketoimintajohtajaHabeo Group OyPuh:044 774 4318johannes.lahteenmaki@habeo.fi
Kari KohvakkatoimitusjohtajaHabeo Group OyPuh:+358 40 823 2563kari.kohvakka@habeo.fihabeo.fi
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Habeo Group on vuonna 2022 perustettu kotimainen, nopeasti kasvava kiinteistötekniikan ja korjausrakentamisen palvelut laajasti kattava konserni. Tällä hetkellä konserniin kuuluu 30 yhtiötä. Habeon palvelut kattavat laaja-alaisesti kiinteistötekniikan palvelut ja ratkaisut. Ydinosaamista ovat lämmitys, vesi ja viemäri, ilmanvaihto ja ilmastointi, sähkötyöt, jäähdytys ja kylmätekniikka, paloturvallisuus sekä rakennusautomaatio. Teemme myös pienempiä saneeraus- ja korjausurakoita, joissa kiinteistötekniikka on keskeisessä roolissa.
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