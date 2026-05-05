Tavara-aseman ja Tullikamarin syksyssä yli 80 tapahtumaa – ”Molemmat talot toimivat pian täydellä teholla”

Tavara-asema ja Tullikamari ovat julkaisseet syksyn ohjelmistonsa: historiallisissa taloissa nähdään yhteensä yli 80 tapahtumaa. Tullikamarin perusparannus valmistuu, ja legendaarinen keikkapaikka palaa marraskuussa sisaruksensa rinnalle huolehtimaan Tampereen asemanseudun kulttuuritarjonnasta.

– Odotamme jo innoissamme, että molemmat talot toimivat pian täydellä teholla. Kaupungissa on ollut Tullikamarin kokoinen aukko, ja loppuvuoden ohjelma on täynnä helmiä Pakkahuoneen isoista nimistä Klubin puolen kiehtoviin konkareihin ja jännittäviin tulokkaisiin. Alkusyksy laitetaan talon sisätiloja kuntoon ja lokakuun lopussa mennään, kiteyttää talojen ohjelmapäällikkö Janne Laurila.

Tullikamarilla yleisöä hurmaavat esimerkiksi kovassa nosteessa oleva pop-tähti OLGA, yllätyksellisistä keikoistaan tunnettu Liisa Akimof & Yökerho sekä Antti Autio, jonka intiimi kiertue tuo kuulijat lähemmäs laulujen syntyhetkiä. Tavara-aseman kohokohtiin lukeutuvat puolestaan Dingon 40-vuotiaan Pyhä klaani -albumin juhlakonsertti ja paluun tekevän Tabula Rasan syksyn ainoa live-esiintyminen. Vieraaksi saadaan myös ruotsalaisen rockin voimakaksikko Blues Pills (SWE) ja Graveyard (SWE).

Yökerhot palaavat kotiinsa Klubille

Talojen arkeen on tulossa pieniä muutoksia, sillä osa suosikkitapahtumista siirtyy pian Tavara-asemalta Tullikamarin katon alle: marraskuusta lähtien legendaarisia yökerhoja Big Popia, Hang the DJ:tä ja Meninkidiskoa tanssitaan jälleen Klubilla. Tavara-asemalla jatkavat voittokulkuaan tutut menestyskonseptit K40-disco, Tavara-asema <3 Ysäri ja suomalaisen musiikin yökerho Sokka Irti.

– Luvassa on myös erikoisbileitä ja uusia avauksia. Esimerkiksi queer-kulttuuria juhlistava [KVÄÄR] muuttaa Klubille, ja sitä vietetään uudessa kotipaikassa ensimmäisen kerran helmikuussa, Laurila paljastaa.

Rakastettuja Päivähyppyjä puolestaan tanssitaan Tavara-asemalla suosittujen viihdeorkesterien tahdissa koko syksyn ajan. Tammikuussa tapahtuma palaa takaisin Tullikamarin Pakkahuoneelle. Tavara-aseman omana erikoisuutena jatkaa Tavara-asema Second Hand, jonka kirpputoripaikat lokakuulle ovat jo myynnissä.

Uuden sukupolven poppareita ja indie-ilmiöitä

Syksyn keikkakalentereihin on kiinnitetty jo lähes 90 artistia, ja lisää julkistuksia on vielä tulossa. Ohjelmistoa tähdittävät kotimaisen popin ja räpin suunnannäyttäjät. Tullikamarilla villitsevät tauolta palannut Cledos ja feministinen kollektiivi BÄMÄ. Tavara-aseman taas ottavat haltuunsa 30-vuotista taivaltaan juhlistava rap-ikoni SMC ja triplaplatinaa striimannut VIIVI. Opiskelijahintaisia lippuja on tarjolla muun muassa genrerajoja rikkovan Nenerchyn, melodisesta räpistään tunnetun AHTIn ja emoiskelmän taiturin Aatuloven konsertteihin.

Indien ystävien kannattaa pistää mieleen esimerkiksi huikeana liveyhtyeenä tunnetun Saimaan sekä katurockin ja voimapopin välimaastossa operoivan Kissan keikat – unohtamatta lokakuista Lost In Music -kaupunkifestivaalia, jota tähdittää muun muassa kesän TikTok-ilmiöksi noussut Vet Pillows.

Syksy huipentuu suurten suosikkiartistien konsertteihin, jotka ajoittuvat aivan pikkujoulukauden sydämeen. Juhlakansaa tanssittavat esimerkiksi Erika Vikman, Olavi Uusivirta ja Maija Vilkkumaa. Tampereelle saapuu myös rakastettujen Sami Sykön ja Jorma Uotisen tähdittämä Keikarit-kiertue.

– Ovensa avaava Tullikamari pääsee heti loppuvuoden kulttuuririennoissa todelliseen testiin. On hienoa kuulla, mitä yleisö ja artistit tuumivat talon parannetusta akustiikasta ja esteettömyydestä, Laurila toteaa.

Mannaa metallin ja rockin suurkuluttajille

Raskaan musiikin ystäviä ei ole unohdettu. Tavara-aseman seiniä tutisuttavat esimerkiksi kolme kovaa ruotsalaisyhtyettä: metalcoren sanansaattaja Dead By April (SWE), popmetallin suurnimi Amaranthe (SWE) ja viime vuosina maailmaa intensiivisesti kiertänyt Hardcore Superstar (SWE). Pakkahuoneella puolestaan rymistelee seitsemällä Emma-pystilläkin palkittu Stam1na.

Rock-tunnelmaa syksyyn loihtivat muun muassa ikoniset Apulanta ja Popeda. Lisäksi lavalle nousevat pyöreitä täyttävä Viikate, americanaa ja countrya maailman huipulta tarjoileva Warner E. Hodges International All Stars (USA & SWE), huikeasta äänestään tunnettu Graham Bonnet (UK) bändeineen ja vauhdikas punkrock-yhtye Nyrkkitappelu.

– Syksyn erikoisuuksiin lukeutuu myös huikeaan 50 vuoden ikään ehtineen Peer Güntin juhlakeikka Klubilla, Laurila vinkkaa.

Ensimmäinen kurkistus Tullikamarin uudistuneeseen ilmeeseen on tarjolla 29. lokakuuta Tampere Jazz Happeningissa, jonka ohjelmasta kerrotaan pian tarkemmin.

Tähän mennessä julkaistut tapahtumat:

Tavara-asema

Tullikamari

Tapahtumakalenterit täydentyvät jatkuvasti. Liput kaikille syksyn keikoille myy Tiketti.

TAVARA-ASEMA:

5.9. Wastedin 30-vuotisjuhlakeikka + Juggling Jugulars, Abduktio, Puhelinseksi

14.9. NITS (NL)

18.9. Tumppi Varosen 70-vuotisjuhlakonsertti: Tumppi Varonen & Problems, Pelle Miljoona, Kärtsy Hatakka (Waltari)

19.9. Lost Society & HOKKA – Miseria is a State of Mind -tour. Support: St. Aurora

25.9. Lemonator, Sugarrush

26.9. Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus

1.10. Lost in Music: Raama, Ella Herold, Vet Pillows, Tuure Boelius

2.10. Lost in Music: Emmi Lorentzen, Aaro630, Isaac Sene, Jami Faltin

3.10. Dead By April (SWE) + special guest: Cyhra (SWE) + support: Balance Breach

7.10. Elias Kaskinen: Ilta Tampereella feat. Lohjan kaupunginorkesterin jousikvartetti

9.10. Frank Martini Party of the Century

10.10. Nyrkkitappelu, Aino & Hajonneet, Grillijono K.O.

14.10. Hardcore Superstar (SWE)

16.10. SMC – ”Skatemaniacs Crew” 30-vuotisjuhlakeikka

17.10. Tavara-asema Second Hand

21.10. Warner E. Hodges International All Stars feat. Stacie Collins (USA & SWE)

23.10. Happoradio, Kormus

24.10. TuskaLive: Insomnium + Kaunis Kuolematon

30.10. AHTI

31.10. Amaranthe (SWE) + Self Deception, Ankor

6.11. Saimaa: Matka mielen ytimeen vol. 2

7.11. Viikate 30-vuotisjuhlakonsertti + Krypta

12.11. Maija Vilkkumaa – Karaoke Queen -kiertue

13.11. VIIVI – Herkkisten liiga tour

14.11. Semmarit – Dosetit sekasin -klubikiertue 2026

19.11. Ricky-Tick Big Band & Julkinen Sana

20.11. Benjamin – Locker Room Tour

26.11. Tabula Rasa, Fantasia

4.12. Blues Pills (SWE), Graveyard (SWE)

5.12. ORION – Homecoming 2026

12.12. Dingo – Pyhä Klaani 40 v.

19.12. BESS

TULLIKAMARI: Pakkahuone (PH) ja Klubi (K)

29.10.–1.11. Tampere Jazz Happening (ohjelma julki syyskuussa)

6.11. OLGA – #YOLO CLUB TOUR (K)

11.11. Aston Kalmari (K)

12.11. Asa (K)

14.11. Uniklubi – levynjulkaisukeikka (K)

18.11. Graham Bonnet Band (UK), Wishing Well (K)

20.11. Olavi Uusivirta (PH)

21.11. Apulanta (PH)

26.11. Kissa, Lala Salama (K)

27.11. Josén Pimeä Puoli (K)

28.11. Stam1na + Stoned Statues (PH)

3.12. Aatulove, Jemina HUOM! S/K18 (K)

4.12. Peer Günt: 50-vuotisjuhlakeikka (K)

5.12. Antti Autio – Haahuillen-konserttisalikiertue (PH)

5.12. BÄMÄ + Jumiset muijat ry (K)

10.12. Keikarit – Ensimmäinen jäähyväiskiertue (PH)

10.12. Liisa Akimof & Yökerho + Amuri (K)

11.12. OneViolin -joulukonsertti (PH)

12.12. Erika Vikman (PH)

17.12. Pojat, Vandaalit + Vaavi (K)

18.12. Cledos – Closed Rooms Tour (PH)

18.12. Horsepower – 40-vuotisjuhlakeikka (K)

19.12. Popeda + DJ Juissi (PH)

19.12. Nenerchy (K)

YÖKERHOT

5.9. Rataklubi: DJ:t Jaana Mirjami & Karri Tappio, Sara-Maaria (TA)

12.9. Tavara-asema <3 Ysäri: DJ:t Jykke & Juissi (TA)

19.9. Emodisko (TA)

25.9. K40-disco: DJ:t Sami & Antti (TA)

25.9. Sokka irti – suomalaisen musiikin superdisko: DJ:t Antti H & Sami (TA)

3.10. Rataklubi: DJ Sara-Maaria (TA)

10.10. Big Pop: DJ:t Sami & Riku (TA)

17.10. K40-disco: DJ:t Sami & Antti (TA)

24.10. Meininkidisko: DJ:t Serial Kitty & Riku (TA)

7.11. Grand Opening: Kaikki klubit megaparty (K)

14.11. K40-disco: DJ:t Sami & Antti (TA)

14.11. Syysklubi: DJ Sara-Maaria (TK)

21.11. Syysklubi: DJ:t Riku & Willy (TK)

28.11. Big Pop: DJ:t Sami & Riku (TK)

5.12. Hang The DJ: DJ:t Antti H & Sami (TK)

12.12. Talviklubi: Dog Hustlers + DJ Sara-Maaria (TK)

12.12. Suomirock-disco: DJ:t Juissi & Jykke (TA)

19.12. Meininkidisko: DJ:t Serial Kitty & Riku (TK)

18.12. K40-disco: DJ:t Sami & Antti (TA)

26.12. Tapsan Tanssit: DJ:t Sara-Maaria & Riku (TK)

31.12. Hang The DJ New Year Party: DJ:t Antti H & Sami (TK)

PÄIVÄHYPYT

8.9. Päivähypyt: Orkesteri Seminola

15.9. Päivähypyt: Johanna Debreczeni & Pekka Juntunen

22.9. Päivähypyt: Helena Lerkkanen & Jani Helenius

29.9. Päivähypyt: Essi Leppäkoski Duo

6.10. Päivähypyt: Tenho Keväänranta

13.10. Päivähypyt: Anu Keronen & Saturnus

20.10. Päivähypyt: Kimmo Toivola & Ari Nylund duo

27.10. Päivähypyt: Kyösti Lindeman & Pekka Juntusen IskelmäOrkesteri

3.11. Päivähypyt: Kaija Pietilä & Tapani Luojus

10.11. Päivähypyt: Nina Åkerman & Janne Salkolahti Duo

17.11. Päivähypyt: Sauli Kotilainen & Focus

24.11. Päivähypyt: Jere Toivonen & Pekka Juntunen

1.12. Päivähypyt: Helli Uusitalo duo

8.12. Päivähypyt: Juha Vartiainen

15.12. Päivähypyt: Tapio Rannanmaan yhtye