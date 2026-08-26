Kutsu medialle: Näkymättömyyden monet taustat – vastakkainasettelusta kohti ymmärrystä tiistaina 27.10.2026 Helsingissä

Vastakkainasettelu ei ainoastaan synnytä konflikteja. Se vaikuttaa siihen, ketkä tulevat yhteiskunnassa nähdyiksi ja kuulluiksi – ja ketkä jäävät näkymättömiin. Myös stigmoilla on vahva rooli siinä, mitä aiheita yhteiskunnassa käsitellään ja miten. Muutos vaatii ymmärrystä, ja se syntyy vuorovaikutuksessa.

Aamupäivän keskusteluissa etsimme konkreettisia tapoja lisätä ymmärrystä, luottamusta ja yhteisöllisyyttä. Tapahtuman kohderyhmänä ovat tutkijat, asiantuntijat, viestijät ja median edustajat, jotka kohtaavat työssään ilmiöitä ja ihmisiä, jotka jäävät yhteiskunnassa usein näkymättömiin. Tilaisuus ja ohjelman mukaiset tarjoilut (aamupala ja lounas) ovat osallistujille maksuttomia.

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