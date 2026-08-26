Kutsu medialle: Näkymättömyyden monet taustat – vastakkainasettelusta kohti ymmärrystä tiistaina 27.10.2026 Helsingissä
27.8.2026 14:37:51 EEST | Diakonissalaitos | Kutsu
Tervetuloa osallistumaan ja keskustelemaan siitä, miten vastakkainasettelua voi vähentää yhteiskunnassa.
Vastakkainasettelu ei ainoastaan synnytä konflikteja. Se vaikuttaa siihen, ketkä tulevat yhteiskunnassa nähdyiksi ja kuulluiksi – ja ketkä jäävät näkymättömiin. Myös stigmoilla on vahva rooli siinä, mitä aiheita yhteiskunnassa käsitellään ja miten. Muutos vaatii ymmärrystä, ja se syntyy vuorovaikutuksessa.
Aamupäivän keskusteluissa etsimme konkreettisia tapoja lisätä ymmärrystä, luottamusta ja yhteisöllisyyttä. Tapahtuman kohderyhmänä ovat tutkijat, asiantuntijat, viestijät ja median edustajat, jotka kohtaavat työssään ilmiöitä ja ihmisiä, jotka jäävät yhteiskunnassa usein näkymättömiin. Tilaisuus ja ohjelman mukaiset tarjoilut (aamupala ja lounas) ovat osallistujille maksuttomia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Siiri PohjoinenViestinnän asiantuntija, Näkymättömät-ohjelmaPuh:+358504384349siiri.pohjoinen@diakonissalaitos.fi
Näkymättömät-ohjelma keskittyy yhteiskunnassa näkymättömiin jääviin ilmiöihin ja tekee niitä nähdyiksi. Ilmiöt liittyvät esimerkiksi ulkopuolisuuden, surun, häpeän, yksinäisyyden ja osattomuuden kokemuksiin. Näkymättömät on STEAn (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) avustusohjelma, jota rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö järjestöavustuksilla. Ohjelmaa koordinoi Diakonissalaitos.
Diakonissalaitos toimii rohkeasti ihmisarvon puolesta yhteiskuntaa uudistaen. Olemme jo lähes 160 vuoden ajan kehittäneet kunnianhimoisesti luovia ratkaisuja yksilön arkeen ja yhteiskunnan haasteisiin. Elämme rinnalla sekä luomme kohtaamisia ja yhteisöjä, joissa jokainen löytää paikkansa.
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