Ennakkotiedote: Mary Kubican trillerillä yli 800 000 Goodreads-arviota

Mary Kubican (s. 1978) Paikallinen nainen kadonnut on kierolla tavalla älykäs trilleri siitä, miten pitkälle ihminen on valmis menemään pitääkseen salaisuutensa piilossa. Kirja ilmestyy syyskuussa.

Jännitysromaanin todellisesta suosiosta kertoo kirjan viraalisuosio. Paikallinen nainen kadonnut on saanut käyttäjien kirja-arvioita listaavassa Goodreadsissä 840 000 arvosanaa ja lähes 70 000 arvostelua. Se on kaikkien aikojen eniten arvioiduimpien trillerien to 20:ssä. Romaani myös voitti Audio Awards -palkinnon parhaana jännityskirjana vuonna 2022. Se on myynyt toista miljoonaa kappletta painettuna kirjana, sille myönnettiin New York Times Bestseller -titteli ja sen äänikirjaversio oli psykologisten trillerien ykkönen muun muassa Amazonissa ja Audiblessa.

Mary Kubica on yhdysvaltainen bestseller-kirjailija, jonka kirjoja on myyty maailmanlaajuisesti yli 5 miljoonaa ja käännetty yli 30 kielelle. Kubicaa ylistetään koukuttavista juonista, joiden käänteitä on mahdotonta ennustaa. Hän on aiemmin työskennellyt historianopettajana ennen kuin ryhtyi täyspäiväiseksi kirjailijaksi. Hänen romaaneja on myyty yli viisi miljoonaa kappaletta ja käännetty yli 30 kielelle.

Miten katoamisesta voi selviytyä?

Hiljainen Chicagon laitakaupunki järkkyy, kun nainen nimeltä Shelby Tebow katoaa jälkiä jättämättä. Vain vähän myöhemmin häviää Meredith Dickey kuusivuotiaan tyttärensä Delilahin kanssa. Pelko ja epäilys ravistelevat kaupungin tiivistä yhteisöä.

Kun yksitoista vuotta myöhemmin Delilah palaa yllättäen takaisin, naapurusto joutuu kohtaamaan karmivan salaisuuden, joka heidä kohtaloikseen koitui.

Mary Kubica halusi tutkia, mitä kadonneille ihmisille tapahtuu, kun he eivät jääkään kadoksiin. Kubica halusi selvittää, miten katoamisesta voi selviytyä ja tietysti, miksi Delilah katosi ylipäätänsä. Kirjassa häntä kiinnosti myös pohtia, miten kadonneen perhe suhtautuu paluuseen, joka on tietysti iloinen asia, mutta mitä ilon alle kätkeytyy.

Kirjoittajana Kubicaa kauhistuttaa suurien juonenkäänteiden kirjoittaminen, koska se on trillereille niin olennaista ja lukijat osaavat odottaa sitä. Kubica sanoo yrittävänsä kirjoittaa pienempiä mysteerejä, jotka johtavat ultimaattiseen käänteeseen – tällöin tarina pysyy jännittävän lukijalle läpi kirjan eikä mahdollinen loppuratkaisun arvaaminen pilaa lukukokemusta.

Trillerin tapahtumat sijoittuvat Kubican kotikaupunkiin, Chicagoon, mikä antaa kirjoittaessa enemmän tilaa keskittyä henkilöhahmoihin ja juoneen. Kubica tykkää muuttaa idyllisistä miljööistä pahaenteisiä kirjoittaessaan. Lähiöitä pidetään yleensä turvallisina, mutta niissäkin voi tapahtua rikoksia. Kubica myös kertoo, että esimerkiksi Chicagon sää inspiroi kirjoittamaan trillereitä.

Mary Kubica: Paikallinen nainen kadonnut

ISBN 9789523646278

Aula & Co 2026.

Kirja ilmestyy 1.9.2026.

Kirjan suomensi Annukka Kolehmainen.

Kansi on Laura Noposen.

Äänikirja ilmestyy 1.9. Lukijoina ovat Johanna Valle, Anne Pajunen ja Petteri Lassila.

Linkkejä:



Kirjakerhokysymyksiä kirjalle:

https://bookclubs.com/discussion-guides/local-woman-missing-a-novel-of-domestic-suspense



Mary Kubican haastattelu:

https://booksbywomen.org/local-woman-writing-interview-with-mary-kubica/