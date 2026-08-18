SDP Helsinki

Hilkka Ahde ehdolle eduskuntavaaleihin Helsingissä

27.8.2026 15:22:49 EEST | SDP Helsinki | Tiedote

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SDP Helsingin piirihallitus nimesi Ahteen eduskuntavaaliehdokkaaksi kevään 2027 vaaleihin. Ahde pääsi vuonna 2023 varakansanedustajaksi Helsingin vaalipiiristä.

SDP Helsingin tuore eduskuntavaaliehdokas Hilkka Ahde.
SDP Helsingin tuore eduskuntavaaliehdokas Hilkka Ahde. Leena Koskela

Hilkka Ahde on toiminut kaupunginvaltuutettuna Oulussa, Vantaalla ja Helsingissä. Tällä hetkellä hän toimii toista kautta kaupunginvaltuutettuna Helsingissä, minkä lisäksi Ahde on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen. Ahde on koulutukseltaan lastentarhanopettaja ja on työskennellyt pitkään muun muassa AKT:n viestintäpäällikkönä. Viime eduskuntavaaleissa Ahde pääsi SDP:n varakansanedustajan paikalle Helsingin vaalipiiristä.

Hilkka Ahde lähtee innolla kohti tulevia eduskuntavaaleja.

– Kulunut hallituskausi on ollut monella tapaa synkkä. Nyt lähdemme SDP:nä rakentamaan Helsingille ja Suomelle reilumpaa suuntaa. Minulle erityisen tärkeä teema on se, että säästöpaineista ja heikosta valtiontalouden tilasta huolimatta jokaisella ikäihmisellä on oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhuuteen. On myös huolehdittava lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Meidän on pakko pystyä järjestämään hyviä lähipalveluita kaikille, Ahde kertoo.

Ahde on myös erittäin huolissaan palkansaajan asemasta.

–Orpon hallitus on tehnyt työelämästä epävarmempaa: määräaikaisuuksien ketjuttamista ja työntekijän irtisanomista on helpotettu ja jopa lakko-oikeutta rajoitettu. Työntekijöiden asemaa pitäisi vahvistaa, ei heikentää, Ahde sanoo.

SDP Helsingin piirin puheenjohtaja Taru Reinikainen toivottaa Ahteen innolla mukaan eduskuntavaalijoukkueeseen.

– Hilkka on äärimmäisen kokenut, ihmisläheinen ja osaava poliitikko. Tavoitteenamme on olla SDP:nä Helsingin ja koko Suomen suurin puolue, ja tässä tavoitteessa Hilkka auttaa suunnattomasti.

SDP Helsingin piirihallitus täydentää ehdokasasettelua pitkin syksyä.

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