Sponsor mukaan tukemaan Innoflamen kasvua

Sponsor Capitalista tulee Innoflamen uusi enemmistöomistaja 26.8.2026 allekirjoitetulla yrityskaupalla.

Omistajavaihdos tukee Innoflamen seuraavaa kasvuvaihetta. ”Tämä on Innoflamelle tärkeä hetki. Meillä on nyt erittäin vahva asema Suomessa, ja seuraavassa vaiheessa haluamme rakentaa Innoflamesta merkittävän eurooppalaisen tuotemediayhtiön, jolla on valmiudet kasvaa nopeasti uusille markkinoille. Sponsor tuo meille ennen kaikkea kokemusta kansainvälisen kasvun tukemisesta ja yritysten kehittämisestä yhdessä johdon kanssa”, sanoo Innoflamen toimitusjohtaja Kaisa Ala-Laurila.

Innoflame jatkaa panostuksiaan digitaalisiin asiakasratkaisuihin, tekoälyn hyödyntämiseen avainprosesseissa ja vastuullisten toimitusketjujen rakentamiseen. Omistajavaihdos ei tuo muutoksia asiakkaiden päivittäiseen palveluun, mutta se vahvistaa kykyämme panostaa kansainvälisesti toimivien asiakkaiden palvelemiseen.

"Innoflame on rakentanut poikkeuksellisen vahvan aseman suomalaisessa tuotemediassa. Näemme yhtiössä merkittävää kasvupotentiaalia sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Haluamme olla tukemassa Innoflamen seuraavaa kasvuvaihetta yhdessä johdon kanssa", kertoo Vesa Uotila Sponsor Capitalista.

Kaupan toteutuminen vaatii vielä Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän.