Sponsor mukaan tukemaan Innoflamen kasvua
27.8.2026 15:39:23 EEST | Sponsor Capital Oy | Tiedote
Sponsor Capital ostaa enemmistön Innoflamen osakkeista. Uuden omistajan tuella Innoflame vahvistaa asemaansa suomalaisen tuotemedian edelläkävijänä ja rakentaa pohjaa kansainväliselle kasvulle.
Sponsor Capitalista tulee Innoflamen uusi enemmistöomistaja 26.8.2026 allekirjoitetulla yrityskaupalla.
Omistajavaihdos tukee Innoflamen seuraavaa kasvuvaihetta. ”Tämä on Innoflamelle tärkeä hetki. Meillä on nyt erittäin vahva asema Suomessa, ja seuraavassa vaiheessa haluamme rakentaa Innoflamesta merkittävän eurooppalaisen tuotemediayhtiön, jolla on valmiudet kasvaa nopeasti uusille markkinoille. Sponsor tuo meille ennen kaikkea kokemusta kansainvälisen kasvun tukemisesta ja yritysten kehittämisestä yhdessä johdon kanssa”, sanoo Innoflamen toimitusjohtaja Kaisa Ala-Laurila.
Innoflame jatkaa panostuksiaan digitaalisiin asiakasratkaisuihin, tekoälyn hyödyntämiseen avainprosesseissa ja vastuullisten toimitusketjujen rakentamiseen. Omistajavaihdos ei tuo muutoksia asiakkaiden päivittäiseen palveluun, mutta se vahvistaa kykyämme panostaa kansainvälisesti toimivien asiakkaiden palvelemiseen.
"Innoflame on rakentanut poikkeuksellisen vahvan aseman suomalaisessa tuotemediassa. Näemme yhtiössä merkittävää kasvupotentiaalia sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Haluamme olla tukemassa Innoflamen seuraavaa kasvuvaihetta yhdessä johdon kanssa", kertoo Vesa Uotila Sponsor Capitalista.
Kaupan toteutuminen vaatii vielä Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kaisa Ala-LaurilaToimitusjohtajaInnoflame OyPuh:040 777 9212kaisa.ala-laurila@innoflame.fi
Vesa UotilaSponsor Capital OyPuh:040 512 6767vesa.uotila@sponsor.fi
Tietoa julkaisijasta
Sponsor Capital on suomalainen pääomasijoittaja, joka sijoittaa hienoihin suomalaisiin yrityksiin ja kehittää niiden toimintaa yhdessä yrittäjien ja johdon kanssa.
Innoflame on Suomen johtava tuotemedian asiantuntija. Yhtiö auttaa asiakkaitaan rakentamaan yhtenäistä brändikokemusta tarjoamalla tuotemedian suunnittelun, hankinnan ja hallinnan yhtenä kokonaisuutena. Innoflamen vahvuus on skaalautuva digitaalinen toimintamalli, jonka avulla asiakkaat voivat hallita tuotemediaansa tehokkaasti useissa maissa ja liiketoiminnoissa. Yhtiö on rakentanut asiakkailleen yli 500 räätälöityä verkkokauppaa tuotemedian hankintaan.
Brändilupauksensa mukaan Innoflame on olemassa, jotta brändin voi tuntea.
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