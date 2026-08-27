Vamia ordnar en Företagsamhetsdag den 4 september

Den nationella Företagardagen firas lördagen den 5 september 2026. I anslutning till den ordnar Vamia en Företagsamhetsdag fredagen den 4 september kl. 9–14. Evenemanget riktar sig till alla studerande och lärare vid Vamia.

Företagsamhetsdagen ordnas i ATM-hallen och syftet är att på ett inspirerande och intressant sätt ge deltagarna information om företagsamhet och vad det innebär att vara företagare. Dagen erbjuder också möjlighet att bekanta sig med olika vägar till företagande och få konkreta tips och information.

Under dagen deltar Vasaregionens Utveckling Ab (VASEK), LokalTapiola, UKKO.fi, 4H, Ung företagsamhet och ekonomi NYT, läroavtalstjänsterna samt Vamias lärare och utbildningar inom företagande. Även NYT-ambassadörer deltar i evenemanget och bidrar med ungas perspektiv på företagsamhet. Programmet består av ett öppet mässområde där deltagarna kan träffa de olika aktörerna och bekanta sig med deras verksamhet och tjänster. Dessutom ordnas korta informationsinslag om företagsamhet i ett separat utrymme under dagen.

Företagsamhetsdagen ger Vamias studerande och lärare möjlighet att få aktuell information om företagande, träffa aktörer inom området och inspireras av olika möjligheter att kombinera studier, arbete och företagsamhet.