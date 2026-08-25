Keskuskauppakamari: Suomen veropolitiikkaan tarvitaan ennakoitavuutta – ”Verosinkojen tai temppudroonien esittely ei edistä Suomen tilannetta”
27.8.2026 15:24:47 EEST | Keskuskauppakamari | Tiedote
Keskuskauppakamari muistuttaa, että julkisen talouden sopeutustarpeesta käytävässä keskustelussa on huolehdittava verotuksen ennakoitavuudesta.
Julkisen talouden sopeutustarpeeksi on arvioitu seuraavalla vaalikaudella 8–11 miljardia euroa. Vaalien lähestyessä puolueiden näkemykset menojen sopeutuksesta ja verotuksen roolista alkavat tarkentua. Keskuskauppakamari korostaa, että veropolitiikan tulee tukea Suomen kilpailukykyä ja tarjota yrityksille vakaa toimintaympäristö myös vaikeassa taloustilanteessa.
Yritykset päättävät investoinneista, kasvusta ja uusien työntekijöiden palkkaamisesta sen perusteella, kuinka vakaa ja kilpailukykyinen toimintaympäristö Suomessa on. Siihen vaikuttaa myös verotuksen ennakoitavuus.
Keskuskauppakamari muistuttaa, että verotukseen liittyvillä poliittisilla linjauksilla on merkittävä vaikutus Suomen houkuttelevuuteen investointikohteena.
”Järeiden "verosinkojen” tai ”temppudroonien” esittely ei edistä Suomen tilannetta, vaikka julkisen talouden tilanne on vakava. Mahdolliset verosopeutustoimet tulee mitoittaa ja valita siten, etteivät ne tarpeettomasti haittaa yrittämistä, omistamista ja työntekoa Suomessa”, Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Tomi Viitala sanoo.
Keskuskauppakamarin mukaan veropolitiikan ennakoitavuus on yksi keskeisistä tekijöistä, joka vaikuttaa yritysten halukkuuteen investoida ja kasvattaa toimintaansa Suomessa.
”Ennakoimattomat verotuksen muutokset hallituskauden aikana ovat investointien kannalta pahinta myrkkyä. Hallitusohjelmassa tulisi linjata keskeiset yritystoimintaan vaikuttavat muutokset mahdollisimman kattavasti koko vaalikaudelle”, Viitala toteaa.
Yhteyshenkilöt
Tomi ViitalaJohtava veroasiantuntijaPuh:045 7731 2025tomi.viitala@chamber.fi
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