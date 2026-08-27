Kokoomuksen Kauma: Vasemmistoliitto vei veronkiristysten SM-kullan, SDP:n puolustusvero hopean – molemmat tulppaisivat kasvun

– Räsänen on oikeassa. Vasemmistoliiton verolista on järjetön. Mutta viiden miljardin veropakettia esittävän SDP:n on turha poseerata veronmaksajan ystävänä. Vasemmistoliitto vei veronkiristysten SM-kultaa, mutta SDP:n hopeasijallakin saa Suomen talouskuvan lamaannutettua, Kauma toteaa.

SDP on esittänyt noin viiden miljardin euron keräämistä viidessä vuodessa niin sanotulla puolustusverolla. Rahaa kerättäisiin kiristämällä muun muassa ansiotulojen, pääomatulojen ja kulutuksen verotusta.

– SDP yrittää pestä veronkiristykset hyväksyttäviksi liimaamalla niiden kylkeen sanan ”puolustus”. Tosiasiassa puolustusvero iskisi ruokakaupassa, palkkapäivänä ja investointipäätöksiä tehtäessä aivan tavallista suomalaista. Verokarhu söisi jälleen kasvun eväät ja lähettäisi laskun suomalaisille, Kauma sanoo.

Kansanedustaja Pia Kauman mukaan SDP:n talouslinjan ristiriita on ilmeinen. SDP varoittaa vasemmistoliiton veronkorotusten vahingoittavan kasvua, mutta tarjoaa itse samaa lääkettä hieman pienempänä annoksena.

– Pienempi annoskoko samaa myrkkyä ei Suomea pelasta. Jos yhdeksän miljardin veronkiristykset ovat todellisuudesta vieraantuneita, viiden miljardin kiristykset eivät ole vastuullisuutta. Ne ovat samaa vasemmistolaista kasvunvastaisuutta pienemmässä pakkauksessa.

Kauma muistuttaa viimeaikaisesta tutkimustiedosta, jonka mukaan sopeutukset menosäästöillä ovat todennäköisesti vähemmän haitallisia talouskasvulle kuin veronkorotuksilla tehtävä sopeutus.

– Yksi tärkeimmistä kysymyksistä ensi kaudella on se, kuinka sopeuttaa taloutta siten, ettei samalla tapeta talouskasvua. On selvää, että kun suomalaisia verotetaan jo valmiiksi lähes kireiten maailmassa, liian korkeita julkisia menoja ei paikata eikä talouskasvua tueta verottamalla entistä enemmän.