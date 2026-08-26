Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

THL viikolla 36/2026

27.8.2026 15:56:51 EEST | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote

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Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 27.8. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia.

Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa.   
https://thl.fi/ajankohtaista/tapahtumat

THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi  

Uutiset

  • to 3.9. Jätevesitutkimuksen tulokset huumeiden käytön alueellisesta esiintyvyydestä ja siinä tapahtuneista muutoksista julkaistaan. Lisätiedot: saija.jarvimaki(at)thl.fi, puh. 029 524 7632
  • to 3.9. Terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterien laatutietoraportit julkaistaan.
    THL julkaisee perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitoilmoitusrekisterien tietosisältöä kuvaavat laatu- ja kuvailutietoraportit. Lisätiedot: tiina.puhakka(at)thl.fi, puh. 029 524 7673
  • pe 4.9. Vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyys: Ulkoilu. Julkaisemme ennakkotietona valtakunnallisen vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyn ulkoilua koskevat tulokset. Lisätiedot: elli.alarotu(at)thl.fi, puh. 029 524 7018

Blogit

  • ma 31.8. Mitä kaikkea sote-eurolla voisi saada aikaan? Kirjoittaja: Veera Laurila, projektipäällikkö, Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -koordinaatiohanke, THL
  • to 3.9. Kuinka sosiaalihuollon tietoon voi vaikuttaa jo lakia valmisteltaessa ? Kirjoittaja: Erja Ailio, johtava asiantuntija, THL

Lisätietoa:

Katso myös ajankohtaisia uutisiamme thl.fi   

THL:n tilastojen julkaisukalenteri

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Tietoa julkaisijasta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.

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Lue lisää julkaisijalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Tutkimus: Nuorten ruokavalinnat ovat vielä kaukana terveellisen ja kestävän ruokavalion tavoitteista – uusia yhteiskunnallisia toimia tarvitaan26.8.2026 00:00:00 EEST | Tiedote

Nuorten ravitsemuksessa näkyvät pitkälti samat haasteet kuin aikuisten ruokavalioissa, kertoo THL:n toteuttama Nuorten ravitsemustutkimus. Kasviksia, marjoja ja hedelmiä syödään liian vähän, punaista lihaa ja lihavalmisteita liikaa. Nykyinen ruokaympäristömme ei riittävästi tue nuorten terveellisten ruokavalintojen tekemistä, minkä vuoksi tarvitaan ennen kaikkea uusia yhteiskunnallisia toimia.

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