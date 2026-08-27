Kokoomuksen Autto: EU:n on terävöitettävä linjaansa – hybridi-iskujen tekijät saatettava oikeuteen ja korvausvastuuseen
27.8.2026 16:03:51 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Suomenlahdella joulupäivänä 2024 merikaapeleita katkoneen Eagle S -aluksen tapaus palaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Käräjäoikeus oli aiemmin katsonut, ettei Suomella olisi toimivaltaa tutkia rikosta YK:n merioikeusyleissopimuksen rajoitusten vuoksi. Hovioikeus kumosi nyt tämän tulkinnan: koska epäillyt rikokset tehtiin ja niiden seuraukset ilmenivät Suomessa, rikosvastuuta voidaan arvioida Suomen lain nojalla.
Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto pitää ratkaisua tärkeänä periaatteellisena voittona.
”Epäiltyihin hybridioperaatioihin osallistuvat tahot on voitava saattaa sekä rikosoikeudelliseen että täyteen korvausvastuuseen. Emme voi sallia sitä, että hybridioperaatioihin osallistuvat tahot piiloutuvat merioikeussopimuksen taakse ja välttävät vastuun teoista, joilla pyritään tarkoituksellisesti horjuttamaan Suomen turvallisuutta”, Autto sanoo.
Kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvat hybridioperaatiot ja sabotaasi ovat lisääntyneet Euroopassa viime vuosina. Merikaapelien katkomisen, kyberhyökkäysten ja muun sabotaasin taustalla on usein pyrkimys horjuttaa kohdemaiden yhtenäisyyttä, hidastaa päätöksentekoa ja sumentaa tilannekuvaa. Toiminta on tyypillisesti suunniteltu tarkoituksella niin, ettei sitä voida yksiselitteisesti luokitella oikeudellisesti, eikä siten helposti rangaista.
Autton mukaan tämä on juuri se aukko, joka on tukittava EU-tasolla.
”Jotta jäsenmaat voivat viedä hybridioperaatioiden tekijät täyteen rikos- ja korvausvastuuseen, lainsäädäntöä ja kansainvälisten sopimusten tulkintaa on terävöitettävä yhteisesti koko EU:ssa. Nykytila antaa liikaa liikkumavaraa niille, jotka pyrkivät horjuttamaan Euroopan turvallisuutta oikeudellisten harmaiden alueiden suojissa”, Autto toteaa.
”Nykyistä vahvempi EU on Suomen paras turva. Vain yhtenäinen EU-tason tulkinta takaa sen, ettei kukaan jäsenmaa jää yksin hybridioperaatioihin vastaamisessa”, Autto lisää.
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Yhteyshenkilöt
Heikki AuttoKansanedustaja
Lapin vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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