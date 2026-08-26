The Voice of Finlandissa tähtivalmentajamuutoksia – Arttu Wiskari jättää suosikkiohjelman
28.8.2026 09:30:00 EEST | Nelonen Media | Tiedote
The Voice of Finlandin tähtivalmentajana kolmen kauden ajan toiminut Arttu Wiskari jää pois ohjelmasta.
Arttu Wiskari toimi The Voice of Finlandin tähtivalmentajana vuodesta 2024 asti, kaikkiaan kolmen tuotantokauden ajan. Tähtivalmentajana toimiminen ja upeiden laulajien mentorointi on ollut hänelle kaikin puolin hieno kokemus.
– On ollut tosi hauskaa tehdä The Voice of Finlandia. Ohjelman tuotantotiimi on ihan huippu, ja on ollut ilo olla mukana näin isossa formaatissa. On myös ollut ainutlaatuinen kokemus päästä tekemään live-tv:tä, Arttu sanoo.
Arttu nappasi tähtivalmentajavuosinaan myös kilpailun kirkkaimman kruunun, kun Oliver Rosenholm valittiin The Voice of Finland -voittajaksi keväällä 2025.
– Oliverin voitto on yksi hienoimmista hetkistäni ohjelmassa. Olen ylpeä matkastani.
Tähtivalmentajavuosiensa aikana Arttu on tarjonnut katsojille hilpeitä hetkiä hersyvällä huumorillaan sekä hänen ja Elastisen kaverillisella nahistelulla.
– Haluan antaa erityiskiitoksen Elastiselle, meillä on ollut kiva hyvänmielen battle päällä koko ajan. Arvostan suunnattomasti hänen panostaan ohjelmalle.
The Voice of Finlandin uusi tähtivalmentaja julkistetaan myöhemmin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antero AlhonenViestinnän asiantuntija, Nelonen MediaPuh:0503231014antero.alhonen@nelonenmedia.fi
Kuvat
Linkit
Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka televisiokanaviin kuuluvat Nelonen, Jim, Liv ja Hero sekä suoratoistopalvelu Ruutu. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, Groove FM, Kantriradio sekä audiopalvelu Supla. Nelonen Median portfolioon kuuluu myös elokuvalevitys.
Lisäksi Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yhteensä yli 20 festivaalia, konserttia ja risteilyä ympäri Suomen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Nelonen Media
Selviytyjät Suomi alkaa sunnuntaina – peli alkaa historiallisella käänteellä26.8.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Selviytyjät Suomi palaa ruutuihin sunnuntaina. Heti pelin alussa kilpailijat joutuvat taistelemaan aivan perustarvikkeista.
Martina Aitolehti ja Nanna Karalahti mukaan Immu Fight Nightiin – Nannan valmentajana ex-ammattinyrkkeilijä25.8.2026 14:00:00 EEST | Tiedote
Immu Fight Night on saanut jälleen uuden lisäyksen. Helsingin jäähallissa kehässä toisensa kohtaavat Martina Aitolehti ja Nanna Karalahti.
"Uran aikana oon ajanut hevostenomistajille rahaa 16 miljoonaa" - Raviurheilun arkea seurataan Rata auki -uutuusohjelmassa20.8.2026 09:49:35 EEST | Tiedote
Rata auki alkaa Ruudussa ja Nelosella maanantaina 24. elokuuta.
Immu Fight Nightiin ottelulisäys: Immu Ilmén saa vastustajakseen Jere Karalahden18.8.2026 13:50:02 EEST | Tiedote
Suomen kovatasoisin kamppailu-urheilutapahtuma Immu Fight Night on saanut ottelulisäyksen, josta on huhuttu heinäkuusta asti. Kamppailukehässä toisensa kohtaavat Immu Ilmén ja Jere Karalahti.
Näin 17. Vain elämää -kausi etenee18.8.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Rakastettu Vain elämää palaa ruutuihin perjantaina 4. syyskuuta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme