Nelonen Media

The Voice of Finlandissa tähtivalmentajamuutoksia – Arttu Wiskari jättää suosikkiohjelman

28.8.2026 09:30:00 EEST | Nelonen Media | Tiedote

Jaa

The Voice of Finlandin tähtivalmentajana kolmen kauden ajan toiminut Arttu Wiskari jää pois ohjelmasta.

Jukka Alasaari

Arttu Wiskari toimi The Voice of Finlandin tähtivalmentajana vuodesta 2024 asti, kaikkiaan kolmen tuotantokauden ajan. Tähtivalmentajana toimiminen ja upeiden laulajien mentorointi on ollut hänelle kaikin puolin hieno kokemus.

On ollut tosi hauskaa tehdä The Voice of Finlandia. Ohjelman tuotantotiimi on ihan huippu, ja on ollut ilo olla mukana näin isossa formaatissa. On myös ollut ainutlaatuinen kokemus päästä tekemään live-tv:tä, Arttu sanoo.

Arttu nappasi tähtivalmentajavuosinaan myös kilpailun kirkkaimman kruunun, kun Oliver Rosenholm valittiin The Voice of Finland -voittajaksi keväällä 2025.

Oliverin voitto on yksi hienoimmista hetkistäni ohjelmassa. Olen ylpeä matkastani.

Tähtivalmentajavuosiensa aikana Arttu on tarjonnut katsojille hilpeitä hetkiä hersyvällä huumorillaan sekä hänen ja Elastisen kaverillisella nahistelulla.

Haluan antaa erityiskiitoksen Elastiselle, meillä on ollut kiva hyvänmielen battle päällä koko ajan. Arvostan suunnattomasti hänen panostaan ohjelmalle.

The Voice of Finlandin uusi tähtivalmentaja julkistetaan myöhemmin.

Ohjelman kuvat löydät täältä.

Avainsanat

the voice of finlandarttu wiskarielastinenoliver rosenholm

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Jukka Alasaari
Lataa

Linkit

Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka televisiokanaviin kuuluvat Nelonen, Jim, Liv ja Hero sekä suoratoistopalvelu Ruutu. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, Groove FM, Kantriradio sekä audiopalvelu Supla. Nelonen Median portfolioon kuuluu myös elokuvalevitys.

Lisäksi Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yhteensä yli 20 festivaalia, konserttia ja risteilyä ympäri Suomen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Nelonen Media

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye