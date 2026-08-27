SDP:n Saku Nikkanen: Irtaantuuko Sofia Virran Vihreät ensimmäisenä puolueena tarkastusvaliokunnan maahanmuuttomietinnön johtopäätöksistä?
27.8.2026 17:13:24 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kuvasi Iltalehden haastattelussa olevansa pettynyt SDP:n maahanmuuttopolitiikan linjauksiin.
SDP julkisti 13.8. kesäkokouksessa nuorten turvallisen arjen toimenpidepaketin, jossa esitettiin mm. sen selvittämistä, että sosiaaliturvaa sidottaisiin kielten opiskeluun, maahanmuuttajataustaisille lapsille taataan subjektiivinen oikeus hyvään kielitaitoon sekä lisäpanostuksia kouluille, joissa on paljon vieraskielisiä lapsia.
SDP:n kansanedustaja Saku Nikkanen ihmettelee vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran kommenttia koskien SDP:n esityksiä: ”Virta tuntuu keskittyvän enemmän mielikuvapolitikointiin, kun omat vaihtoehdot loistavat poissaolollaan. Haastattelussa Virta ei sano sanaakaan itse asiasta eli mistä SDP:n esityksissä on eri mieltä tai mikä niissä on huonoa”, Nikkanen huomauttaa.
Eduskunnan tarkastusvaliokunta laati jo vuonna 2019 kotoutumisen toimivuudesta yksimielisen mietinnön, jonka 11 suositusta kaikki eduskuntaryhmät allekirjoittivat. SDP:n esittelemät toimet ovat pitkälti samoja kuin mitä tarkastusvaliokunnan mietinnössä on nostettu esille.
”Irtaantuuko Sofia Virran vihreät ensimmäisenä puolueena tästä vuoden 2019 tarkastusvaliokunnan mietinnön johtopäätöksistä? Ja jos Virta ja vihreät ovat muuttaneet mielensä johtopäätöksistä, mitä he erityisesti vastustavat? Maahanmuuttajien kielen oppimisen vaatimusten lisäämistä, maahanmuuttajaperheiden äitien saamista vahvemmin työelämään vai maahanmuuttajaperheiden lasten vahvempaa velvoitetta osallistua varhaiskasvatukseen kielitaidon kehittymiseksi? Nikkanen kysyy.
Tarkastusvaliokunnalla oli kolme keskeistä havaintoa mietinnössään. Ensimmäinen oli, että meidän pitää nopeuttaa tänne tulevien maahanmuuttajien kiinnittymistä suomalaiseen yhteiskuntaan, suomalaisen yhteiskunnan arvojen ja toimintatapojen omaksumista ja myös kielitaidon omaksumista.
Toinen havainto oli, että me tarvitsemme lisää velvoittavuutta tähän työhön. Se koskee sekä vastaanottokeskuksissa tapahtuvaa turvapaikanhakijoiden kanssa työskentelyä että myös varsinaista kotouttamista, joka lähtee liikkeelle oleskelulupapäätöksestä.
Kolmas havainto liittyi työelämälähtöisyyden lisäämiseen. Maahanmuuttajien tulisi päästä mahdollisimman nopeasti työelämään, ja sitä kautta tutuksi suomalaisen yhteiskunnan kanssa.
Yhteyshenkilöt
Saku NikkanenKansanedustajaPuh:044 530 8326saku.nikkanen@eduskunta.fi
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