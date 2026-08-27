Kokoomuksen Vikman: Perussuomalaiset eivät voi jarruttaa lasten suojelemista groomaajilta ja seksuaaliselta ahdistelulta

– Tämän pitäisi olla puoluerajat ylittävä perusasia: lapsia suojellaan kaikin olemassa olevin keinoin seksuaaliselta häirinnältä ja muilta sosiaalisessa mediassa esiintyviltä haitoilta. Jos perussuomalaiset torjuvat rajoitukset, heidän pitää myös kertoa oma ratkaisunsa. Pelkkä jarruttaminen ei suojele yhtäkään lasta tai nuorta, Vikman sanoo.



Vikman toteaa, että sosiaalisen median haitoista ja riskeistä on jo runsaasti tutkimustietoa, eikä päätöksiä sosiaalisen median rajoittamisesta alle 15-vuotiaille pidä lykätä lisänäytön odottamisen varjolla.

Poliisi on varoittanut, että lapsiin kohdistuva verkkovälitteinen seksuaaliväkivalta on yhä tavallisempaa ja kohdistuu yhä nuorempiin lapsiin. Samalla lapset viettävät sosiaalisessa mediassa useita tunteja päivässä.

– Sosiaalisen median kautta aikuinen pääsee muutamalla klikkauksella suoraan lapsen arkeen, viesteihin ja luottamuksen piiriin. Suuri osa lasten houkuttelusta seksuaalisiin tarkoituksiin, seksuaalisista kajoamisista ja lapsia seksuaalisesti esittävän materiaalin levittämisestä tapahtuu tai saa alkunsa verkossa. Tätä kehitystä emme voi vain seurata sivusta. On korkea aika toimia, Vikman sanoo.



Perussuomalaisten omista kannattajista 59 prosenttia kannattaa alle 15-vuotiaiden somekieltoa Ajatuspaja Toivon teettämän kyselyn mukaan.

Kokoomus on vaatinut, että sosiaalisen median rajoituksia edistetään jo tämän hallituskauden aikana, mutta Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on tyrmännyt asian.

– Tässä perussuomalaisten omat äänestäjät näyttävät olevan puoluejohtoa valmiimpia vetämään asettamaan terveitä rajoja ja löytämään keinoja lasten suojelemiseksi. Lasten turvallisuus on laitettava nyt edelle ja bisnestä tekevien somejättien pillin mukaan tanssimisen on loputtava, Vikman sanoo.