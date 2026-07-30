Pararatsastaja Laura Kangasniemi: MM-kisojen jälkeen katse EM-kisoissa ja paralympialaisissa
27.8.2026 21:42:07 EEST | Laura Kangasniemi | Tiedote
"Todella upea ensimmäinen MM-kilpailu takana. Tämä vuosi ei ole ollut meille kuitenkaan helpoin, joten on vaatinut todella paljon töitä, että pääsimme kisoihin", kertoo haapavetinen parakouluratsastaja Laura Kangasniemi, jonka uran seuraava päätähtäin on Los Angelesin paralympialaisissa 2028.
Kangasniemi on tyytyväinen MM-kisakokemukseensa Aachenissa.
"Prinssi oli hyvin eloisa koko viikon, joka ei ollut minulle helpoin juttu. Emme päässeet näyttämään parastamme, mutta olosuhteisiin nähden olen tyytyväinen", Kangasniemi kuvaa.
"Erityisesti toisen kisapäivän rataan olen tyytyväinen. Tottakai harmittaa, ettemme kvaalautunut finaaliin, mutta tämä kokemus antaa sitä enemmän motivaatiota jatkaa eteenpäin kohti tulevia koitoksia. Uskon, että meidän päivä odottaa vielä meitä edessä."
"Palailemme pian takaisin treenin pariin ja treenikausi alkaa kohti ensivuoden tärkeää kilpailukautta. Ensivuonna on ranking-vuosi LA28 Paralympialaisiin, jonne tavoittelemme paikkaa. Ensi vuonna edessä on myös EM-kilpailut, jonne on tavoitteena kvaalautua ja päästä kilpailemaan korkeammalla tulostasolla. Motivaatiota on tullut hurjasti lisää", Kangasniemi summaa.
"Tämän 4-vuoden kansainvälisen kilpailukokemuksella jälkeen minulla on arvokas kokemuspankki arvokilpailuista 3xPM-kilpailut, 2xEM-kilpailut, paralympialaiset ja 1xMM-kilpailut."
"Olen tämän kaiken saanut talletettuja suhteellisen lyhyessä ajassa ja ensimmäisen oman hevoseni kanssa. Tästä olen todella kiitollinen ja toivon että edessä häämöttää useat arvokilpailut ja arvokilpailumenestys", kansainvälisen tason parakouluratsastaja pohtii.
Yhteyshenkilöt
Laura KangasniemiPuh:0453245198laura.kangasniemi@laurak.fi
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