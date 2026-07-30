Pararatsastaja Laura Kangasniemi: MM-kisojen jälkeen katse EM-kisoissa ja paralympialaisissa

Laura Kangasniemen ja Goldprinsin kaudelle lentävä lähtö Dohassa 22.2.2026 09:47:16 EET | Tiedote

Paralympiaratsukko Laura Kangasniemi ja Goldprins sai lentävän lähdön talven treenikauden jälkeen CPEDI3* Dohassa. Paras sijoitus oli toinen sija Grand Prix B:ssä tuloksella 67.432 prosenttia. "Hieno nähdä, että talven treenit Saksassa Carolina McLeanin kanssa ovat tuottaneet tulosta ja nyt on hyvä kilpailukauden aloitus takana", kommentoi Kangasniemi tyytyväisenä.