Eurooppalainen Suomi asettaa EU-politiikan asiantuntijapaneelin: uusi riippumaton paneeli vahvistaa tietopohjaisempaa EU-keskustelua journalismin ja päätöksenteon tukena

Eurooppalainen Suomi ry asettaa suomalaisista EU-politiikan huippuasiantuntijoista koostuvan riippumattoman asiantuntijapaneelin vahvistamaan tietopohjaisempaa EU-keskustelua suomalaisen journalismin ja päätöksenteon tueksi.

Uusi EU-politiikan asiantuntijapaneeli ja sen ensimmäinen muistio Ceutan kriisistä ja EU:n uudesta muuttoliike- ja turvapaikkalainsäädännöstä julkistettiin Turun Eurooppa-foorumissa perjantaina 28.8.2026.

Aloitteen tehtävänä on vahvistaa suomalaisen Eurooppa-poliittisen keskustelun laatua tuottamalla riippumatonta ja asiantuntijavetoista arviointia, kontekstointia sekä taustoitusta ajankohtaisista EU-kysymyksistä. Arvioinnin kohteena ovat unionissa tehdyt tai valmisteltavat päätökset ja lainsäädäntöaloitteet, niitä koskeva uutisointi sekä julkiset kannanotot.

Paneelin ensimmäisiksi jäseniksi kaksivuotiskaudelle 2026–28 on nimitetty EU:n tuomioistuimen tuomari 2002–2019 Allan Rosas, Suomen pysyvä edustaja EU:ssa eli EU-suurlähettiläs vuosina 2008–2013 Jan Store, suurlähettiläs ja pysyvä edustaja EU:ssa 2017–2021 Marja Rislakki, suurlähettiläs ja pysyvä edustaja EU:ssa 2021–2024 Markku Keinänen, head of EU affairs Päivi Wood, Eurooppanuorten puheenjohtaja Pieta Päivänen, entinen pääjohtaja EU:n neuvostossa 2010–2022 Reijo Kemppinen ja valtiotieteen tohtori Vesa Vihriälä.

Jäsenet toimivat paneelissa itsenäisinä asiantuntijajäseninä, riippumatta taustayhteisöistään tai sidonnaisuuksiaan.

“Paneeli ei ota kantaa siihen, mitä Suomen tulisi eurooppalaisessa yhteistyössä tavoitella – sen sijaan se taustoittaa ajankohtaisia EU-kysymyksiä sekä Suomen että kaikkien EU-instituutioiden kannalta ulkosesta näkökulmasta ja arvioi, pitävätkö julkisessa keskustelussa esitetyt väittämät paikkansa ja millainen asiayhteys niiden ymmärtämiseksi tarvitaan,” perustajajäsen Reijo Kemppinen kertoo.

Paneelin ydintuotoksena ovat erityisesti toimittajille suunnatut taustamuistiot, jotka pyrkivät taustoittamaan ajankohtaisia EU-kysymyksiä ja -asioita erityisesti medialle. Ajatuksena on, että journalistisen työn kautta asiantuntijatieto ja taustoitus voivat välittyä mahdollisimman laajasti julkiseen keskusteluun.

Taustamuistioiden laatimisen lisäksi paneelin asiantuntemus on median ja päättäjien käytettävissä kommenttipyyntöjen ja päivystävän puhelinnumeronsa myötä. Asiantuntijapaneelin pysyvänä sihteeristönä toimii Eurooppalainen Suomi ry:n toimisto.

“Toivomme, että paneeliin kerätty vuosikymmenten kokemus ja tietämys EU-päätöksenteosta ja -politiikasta tulee tätä kautta entistä paremmin suomalaisen yhteiskunnan saataville, ja uutta aloitettamme tullaan hyödyntämään aktiivisesti sekä tietopalveluna että kommenttien antajana,” toteaa Eurooppalaisen Suomen toiminnanjohtaja Totti Sivonen.

Paneelin asettaneen Eurooppalainen Suomi ry:n hallituksessa on edustettuna useita suomalaisia eduskuntapuolueita ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita, kuten Elinkeinoelämän keskusliitto, SAK, MTK ja Fingo. Asiantuntijapaneeli muodostaa kokonaisarvionsa ja valitsee käsittelemänsä aiheet itsenäisesti riippumatta järjestön poliittisista tavoitteista ja Eurooppalainen Suomi ry:n hallituksen näkökannoista.

Tietoa EU-politiikan asiantuntijapaneelista ja paneelin julkaisut ovat saatavilla osoitteessa www.eupaneeli.fi.