Budjettiriihessä on tehtävä osaamistasoa nostavia päätöksiä
28.8.2026 08:56:09 EEST | Tekniikan akateemiset - TEK | Tiedote
Taloudessa näkyy merkkejä paremmasta, elinkeinoelämän luottamus on kasvanut ja palkansaajien ostovoima kohentunut liittojen neuvottelemien palkankorotusten ansiosta. Hallituksen on tehtävä tätä kehitystä vauhdittavia päätöksiä budjettiriihessään 1.–2.9.
– Alkavaa kasvua ei pidä sammuttaa heikentämällä TKI-toimintaa. Sen sijaan on pidettävä tiukasti kiinni yhdessä sovitusta TKI-investointien neljän prosentin osuudesta bruttokansantuotteesta, Tekniikan akateemiset TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen sanoo.
– TKI-toiminnan tekemiseen tarvitaan osaajia. Jotta neljän prosentin tavoite voidaan toteuttaa, on pidettävä huolta jatkuvan oppimisen mahdollisuuksista, Jokinen painottaa.
TEKin yhteiskuntasuhdejohtaja Juhani Nokela toivoo, että työttömyyden aikana tapahtuvaa osaamisen kehittämistä helpotettaisiin edelleen. Työttömiä oli heinäkuussa 2026 Tilastokeskuksen mukaan 289 000.
– Viime budjettiriihessä päätetty työttömyysturvalla opiskelun helpottaminen oli hyvä ensiaskel, mutta se ei riitä. Työnhakijan tulisi voida päivittää osaamistaan parhaaksi katsomallaan tavalla, kunhan hän on työmarkkinoiden käytettävissä, Nokela toteaa.
– Avoimen yliopiston ja ammattikorkeakoulun opintojen lisäksi oikeutta opiskella menettämättä työttömyysetuutta pitää laajentaa ja esimerkiksi ottaa mukaan korkeakoulujen erillisten opintojen tarjonta kokonaisuudessaan, Nokela sanoo.
Osaamisen kehittämisessä on myös muita tulppia. Aiemmin lakkautettu aikuiskoulutustuki oli joustava järjestelmä, joka mahdollisti osaamisen kehittämisen eri elämäntilanteissa.
– Nyt olisi myös hyvä hetki käynnistää selvitys mallista, jolla paikattaisiin lopetetun aikuiskoulutustuen jättämä aukko. Tämä olisi yksi askel kohti tuottavuutta ja kilpailukykyä tukevaa jatkuvan oppimisen järjestelmää, Nokela sanoo.
Yhteyshenkilöt
Jari JokinenToiminnanjohtajaPuh:0400 914 839jari.jokinen@tek.fi
Juhani NokelaYhteiskuntasuhdejohtajaTekniikan akateemiset TEKPuh:0407547459juhani.nokela@tek.fi
Tietoja julkaisijasta
Tekniikan akateemiset TEK on tekniikan alan yliopistokoulutettujen etu- ja palvelujärjestö. Jäsenet ovat tekniikan, tietojenkäsittelyn, arkkitehtuurin tai luonnontieteiden yliopistotutkinnon suorittaneita ja näiden alojen opiskelijoita. TEK tukee jäseniään työuralla, edistää ammattikunnan osaamista ja yhteisöllisyyttä sekä rakentaa kestävää hyvinvointiyhteiskuntaa. Noin 80 000 jäsenellään TEK on Akavan toiseksi suurin jäsenliitto ja Suomen kahdeksanneksi suurin ammattiliitto.
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