MTV Oy

Peetu Pasanen MTV:n Liiga-tiimiin – myös Siim Liivikille uusi rooli

28.8.2026 10:00:00 EEST | MTV Oy | Tiedote

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MTV:n jalkapallolähetyksistä tuttu monitaituri Peetu Pasanen ottaa haasteen vastaan MTV:n Liiga-lähetysten uutena juontajana ja debytoi roolissaan kauden ensimmäisessä Hockey Night Perjantai -lähetyksessä. Myös Siim Liivik nähdään uudessa pestissä Hockey Night Maanantai -ohjelman juontajana.

Pitkän kansainvälisen pelaajauran jalkapallossa tehnyt ja sittemmin mainetta studiovaloissa MTV:n jalkapallolähetyksissä niittänyt Peetu Pasanen on MTV:n Liiga-tiimin uusi juontaja. Jalkapallon lisäksi Pasanen on juontanut MTV:llä muun muassa NFL-lähetyksiä, ja nyt monitaituri ottaa haltuun myös Liiga-kiekon.

Pasanen juontaa runkosarjan aikana Hockey Night Perjantai- ja Hockey Night Lauantai -studiolähetyksiä. Hän pääsee tositoimiin jäähallin tunnelmissa heti kauden ensimmäisessä Hockey Night Perjantai -lähetyksessä 4.9., jolloin HIFK saa vastaansa HPK:n. Liiga-kiekon lisäksi Pasanen jatkaa tutussa roolissaan Mestarien liiga -lähetysten kipparina.

Pasanen täydentää studio-otteluiden selostajatrion yhdessä tuttujen konkarien Teemu Niikon ja Jukka Lohvan kanssa. Juontajatiimiin kuuluva Suvi Puukangas on parhaillaan vanhempainvapaalla ja palaa tv-töihin kevään 2027 aikana.

”Olen useamman sadan livelähetyksen myötä löytänyt oman tapani tehdä lähetyksiä ja mielenkiinnolla katson, miten intohimoni ja innostukseni urheilua kohtaan näkyvät nyt jääkiekon parissa. Vaikka olen vahvasti futismies, hyppään antaumuksella tämänkin lajin syövereihin. Uskon vahvasti, että kunnioitusta ei saa pyytämällä, vaan se ansaitaan teoilla”, kertoo Pasanen.

Siim Liivik luotsaamaan kiekkoviikon avausta

Siim Liivikin rooli MTV:n Liiga-lähetyksissä laajenee, kun sanavalmis kiekkopersoona nähdään alkavalla kaudella Hockey Night Maanantai -ohjelman uutena juontajana niin ikään Niikon ja Lohvan kanssa. Lisäksi Liivik raportoi jatkossakin vaihtopenkkien välistä Hockey Night Perjantai -lähetyksissä.

”Mahtavaa päästä tekemään taas jotain uutta, ja olen todella fiiliksissä tästä mahdollisuudesta. Olen päässyt tekemään Liigan ympärillä monia siistejä juttuja, ja nyt odotan innolla uudenlaista haastetta studiovaloissa. Haluan tuoda Hockey Night Maanantaihin oman persoonani ja tapani tehdä. Kädenlämpöinen ei ole koskaan ollut mun juttu, eikä siitä ole tarkoitus aloittaa maanantaisin.”, Liivik kertoo.

Hockey Night Maanantai avaa Liiga-viikon MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla maanantaisin kello 22.35 alkaen. Ohjelmassa käydään läpi Liigan kuumimpia puheenaiheita, puretaan tuoreimpia käänteitä kaukaloista ja suunnataan katse alkavaan kiekkoviikkoon. Ensimmäinen jakso nähdään maanantaina 7.9., jolloin Liivikin seurana on asiantuntija Karri Kivi.

Lue lisää MTV:n Liiga-ohjelmistosta täältä.

Kaikki Liiga-ottelut ja oheisohjelmat ovat katsottavissa 1.9. alkaen vain MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella. Hockey Night Maanantai -ohjelma ja Hockey Night Perjantai -ottelulähetys nähdään myös MTV3-kanavalla. Lisäksi MTV:n maksukanavilla nähdään useita otteluita viikoittain.

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