Kopiosto opastaa eduskuntavaaliehdokkaita tekoälyn ja tekijänoikeuksien pelisäännöistä vaalikampanjoissa

Vaalikampanjassa syntyy nopeasti suuri määrä sisältöä, ja tekoäly voi olla kampanjatiimille tehokas apuväline. Tekoälytyökalut ovat tulleet osaksi poliittista viestintää, mutta niiden käyttöön liittyvät vastuut eivät aina ole selviä.

Tekoälyn käytön lisäksi kampanjamateriaaleja voidaan rikastaa aineistopankeista hankittavilla kuvilla, videoilla ja musiikilla, ja osa sisällöstä tilataan suoraan ammattimaisilta kuvaajilta tai graafikoilta. Myös näissä tilanteissa tulee ottaa huomioon sisältöjen käyttöön liittyvät oikeudet ja rajoitukset. Kampanjatiimin onkin tärkeää osata varmistaa jo etukäteen, mihin tarkoituksiin sisältöjä saa käyttää ja saako niitä esimerkiksi muokata.

Kopioston tavoitteena on auttaa ehdokkaita ja kampanjatiimejä toimimaan tilanteessa, jossa sisällöntuotannon käytänteet ja vastuut voivat tuntua monimutkaisilta.

Ohjeistus kokoaa kampanjatiimeille muistilistan tilanteisiin, joissa käytetään muiden tekemiä kuvia, videoita, tekstejä tai musiikkia, tuotetaan aineistoa tekoälyllä tai varaudutaan ehdokkaan kuvien, äänen tai videon manipulointeihin.

“Ehdokkaan ja kampanjatiimin pitää voida luottaa siihen, että kampanjan sisällöt on tuotettu tekijänoikeuksia ja käyttöehtoja kunnioittaen. Kun tekoälyä käytetään, siitä tulee kertoa äänestäjille selkeästi. Haluamme auttaa kampanjatiimejä tekemään nämä asiat oikein jo kampanjan rakennusvaiheessa”, sanoo Kopioston viestintäjohtaja Maria Bregenhøj.

Varmista käyttöoikeudet, merkitse tekoälyn käyttö

Kopioston ohjeessa muistutetaan, että kampanjoissa käytettävien kuvien, videoiden, tekstien, musiikin ja muiden sisältöjen käyttöoikeuksista on huolehdittava etukäteen. Kampanjaa varten tuotetun materiaalin käyttöajasta, käyttötavasta ja mahdollisista muunteluoikeuksista kannattaa sopia tekijän kanssa kirjallisesti. Nyrkkisääntö on yksinkertainen: käyttöön, josta ei ole sovittu, ei lähtökohtaisesti ole lupaa.

Ohje nostaa esiin myös tekoälyllä tuotetun sisällön merkitsemisen. Tekoälyllä tehty sisältö on syytä merkitä selkeästi, ja kampanjatiimin on muistettava, ettei muiden tekemiä sisältöjä yleensä saa kopioida tai ladata tekoälytyökaluihin ilman lupaa. Myös sisällön muokkaamisesta tekoälyllä on sovittava erikseen, vaikka siihen olisi muuten käyttöoikeus.

Syväväärennökset uusi vaalikampanjoiden riski

Kampanjatiimien on syytä varautua myös syväväärennöksiin. Kampanja-aikana ehdokkaista syntyy runsaasti kuva-, ääni- ja videomateriaalia, jota joku voi manipuloida tekoälyllä ja levittää ehdokkaille tai puolueille haitallisessa tarkoituksessa.

Syväväärennökset voivat pahimmillaan uhata vaalikampanjoinnin luotettavuutta, äänestäjien tiedonsaantia sekä ehdokkaiden oikeusturvaa.

Kopiosto esittää, että Suomessa säädetään keinot puuttua henkilön piirteiden luvattomaan käyttöön, esimerkiksi syväväärennösten osalta. Tavoitteena on, että äänen, kuvan ja olemuksen käyttö perustuu aina henkilön suostumukseen.

“Henkilön äänen, kuvan ja olemuksen luvaton käyttö on ilmiö, johon lainsäädännön pitää pystyä vastaamaan nykyistä tehokkaammin,” sanoo Kopioston lakiasiainjohtaja Kirsi Salmela. ”Suomessa tarvitaan pikaisesti lainmuutoksia, joilla turvataan henkilöille tehokkaat oikeussuojakeinot ja mahdollisuus puuttua oman identiteettinsä luvattomaan käyttöön.”