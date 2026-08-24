Aluehallitus käsitteli omavalvonnan tilannekuvaa ja vastineita tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen
28.8.2026 10:11:43 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus kokoontui tiistaina 25.8.2026. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa omavalvontaohjelman raporttia tammi–huhtikuulta 2026, terveyspalvelujen rajoitustoimenpiteiden tilannekuvaa sekä vastineita tarkastuslautakunnan vuoden 2025 arviointikertomukseen. Lisäksi aluehallitus sai katsauksen Klaukkalan sote-keskuksen tulipalon aiheuttamista väistötilojen järjestelyistä, vuokrasopimuksen purkupäätöksestä ja neuvottelutilanteesta
Omavalvonnan seurannassa sekä myönteistä kehitystä että korjattavia asioita
Aluehallitus käsitteli hyvinvointialueen omavalvontaohjelman raporttia tammi–huhtikuulta 2026. Raportissa seurataan palvelujen saatavuutta, jatkuvuutta ja yhdenvertaisuutta, laatua ja turvallisuutta, asiakaskokemusta, henkilöstöä sekä vaikuttavuutta.
Palvelujen saatavuudessa on tapahtunut myönteistä kehitystä. Esimerkiksi yli 23-vuotiaiden kuntoutuspalveluissa kolmen kuukauden hoitotakuu toteutui fysio-, toiminta- ja puheterapiassa 100-prosenttisesti. Vastaanottopalveluissa yli 23-vuotiaiden hoitotakuu toteutui lähes kokonaan ja suun terveydenhuollossa yli 23-vuotiaiden kuuden kuukauden hoitotakuu toteutui 98-prosenttisesti. Myös perheneuvolan lasten mielenterveys- ja päihdepalveluissa ensikäynnit toteutuivat määräajassa.
Haasteita on edelleen erityisesti lasten ja nuorten palveluihin pääsyssä. Alle 23-vuotiaiden kuntoutuspalveluissa hoitotakuu ei kaikilta osin toteutunut, ja avosairaanhoidon lääkärin vastaanotolle pääsi määräajassa 70 prosenttia 0–22-vuotiaista. Nuorisoaseman mielenterveys- ja päihdepalveluissa hoitotakuu toteutui 90-prosenttisesti.
Asiakaskokemus on säilynyt pääosin hyvänä. NPS-luku oli 60, ja 71 prosenttia asiakkaista koki tulleensa kuulluksi. Asiakkaista 63 prosenttia sai apua, kun hän sitä tarvitsi.
Omavalvonnassa havaittuihin puutteisiin on käynnistetty korjaavia toimenpiteitä. Muun muassa hoitoon pääsyn seurantaa ja ajanvarauskäytäntöjä kehitetään, omavalvonta- ja lääkehoitosuunnitelmia päivitetään sekä valvonnassa havaittuihin epäkohtiin puututaan yksiköissä.
Lisäksi aluehallitus päätti, että Keusoten valvontasuunnitelmaa täydennetään vuoden 2027 alusta ennalta ilmoittamattomilla valvontakäynneillä. Käyntejä voidaan toteuttaa riskiperusteisesti tilanteissa, joissa ennakkoilmoittaminen voisi vaarantaa tarkastuksen tarkoituksen tai estää toiminnan tosiasiallisen tilanteen arvioinnin. Ennalta ilmoittamattomilla valvontakäynneillä vahvistetaan valvonnan vaikuttavuutta sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamista. Tarkastuksissa noudatetaan hyvinvointialuelain ja hallintolain mukaisia menettelyjä.
Tarkastuslautakunnan suositukset huomioidaan toiminnan kehittämisessä
Aluehallitus käsitteli vastineita tarkastuslautakunnan vuoden 2025 arviointikertomukseen. Tarkastuslautakunta nosti esiin muun muassa tavoitteiden mittarit, talouden tasapainottamisen, hankinnat sekä henkilöstön työhyvinvoinnin ja johtamisen.
Aluehallitus toteaa, että tavoitteiden mittareita kehitetään nykyistä paremmin toimintaa ja päätöksentekoa ohjaaviksi vuoden 2027 talousarvion valmistelussa. Talouden osalta ennakollisen talouden ohjauksen menettely jatkuu valtiovarainministeriön kanssa. Lisäksi hyvinvointialueen hankintastrategia päivitetään ja henkilöstön työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja johtamisen seurantaa vahvistetaan.
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Yhteyshenkilöt
Helinä Perttualuehallituksen puheenjohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 315 2490helina.perttu@keusote.fi
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Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
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