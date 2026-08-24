Lidl juhlii syntymäpäiväänsä: Tiesitkö tarinan kaupan nimen takana?
28.8.2026 10:55:39 EEST | Lidl Suomi | Tiedote
Lidl juhlii Suomessa 24-vuotissyntymäpäiväänsä lauantaina 29.8. Elokuussa vuonna 2002 ensimmäiset Lidl-myymälät avasivat Suomessa ovensa kymmenellä paikkakunnalla. Lidl on kasvanut vuosien varrella monelle suomalaiselle tutuksi arjen ruokakaupaksi, mutta harva todella tietää, mistä yrityksen nimi on peräisin.
Lidlin tarina sai alkunsa 1930-luvulla Saksan lounaisosassa sijaitsevasta Neckarsulmin kaupungista. Kaikki sai alkunsa, kun saksalainen Josef Schwarz perusti elintarvikkeiden Schwarz KG -tukkuliikkeen, joka keskittyi hedelmien ja vihannesten tukkukauppaan. Lidlin historia hedelmien ja vihannesten tukkukaupassa näkyy yhä isossa roolissa, sillä laadukas hedelmä- ja vihannesosasto on tänäkin päivänä Lidlin suuri ylpeyden aihe.
Josef Schwarzin jälkeen yrityksen ohjat otti käsiinsä hänen poikansa Dieter Schwarz, joka perusti ensimmäisen Lidl-myymälän vuonna 1973 Saksan Ludwigshafeniin. Hän ei kuitenkaan halunnut nimetä myymälää Schwarzmarktiksi sukunimensä perusteella, sillä se olisi tarkoittanut saksan kielellä mustaa pörssiä.
Hän sai tuolloin idean ottaa käyttöön nimen Lidl. Samanniminen henkilö oli työskennellyt aiemmin isä-Schwarzin vanhassa liikkeessä. Tämä henkilö oli kuitenkin jo edesmennyt, joten Josef Schwarz osti nimen käyttöoikeuden eläkkeellä olleelta Ludwig Lidl -nimiseltä opettajalta. Tästä eteenpäin kauppa kantoi Lidl-nimeä, ja loppu onkin historiaa.
Suomalaisia tuotteita ulkomaille
Lidlin kansainvälinen laajentuminen alkoi toden teolla 1980-luvulla ja tänä päivänä kauppaketju toimii jo 32 maassa. Suomessa Lidlillä on tänä päivänä 210 myymälää aina Hangosta Sodankylään. Lidl vie paljon suomalaisten tavarantoimittajien tuotteita myös ulkomaille.
– Olemme pikkuhiljaa juurtuneet osaksi suomalaista yhteiskuntaa ja vuosien varrella olemme saaneet suomalaisten luottamuksen. Olemme jatkuvasti kehittäneet toimintaamme, ja yksi isoista muutoksista oli paistopisteet, jotka tulivat myymälöihimme vuonna 2010. Paistopiste on tänä päivänä monelle asiakkaistamme suurin syy tehdä ruokaostokset nimenomaan Lidlissä. Suosituimpia tuotteitamme paistopisteellä ovat riisipiirakat, voicroissantit ja erilaiset palaleivät kuten kaurasydämet. Tuomme jatkuvasti uusia tuotteita valikoimaamme ja kuuntelemme asiakkaiden toiveita, Lidl Suomea alusta asti luotsaamassa ollut talousjohtaja Sami Pyykönen sanoo.
Legendaarisimpia Lidlin tuotteita ovat 2000-luvun alusta saakka olleet muun muassa Saskia-kivennäisvesi, Mister Choc -suklaabanaanit, Harvest basket -perunamuusijauhe, Sondey Biscuit Rings -pikkuleivät ja Milbonan Crefee-tuorejuustot.
Kotimaista ruokaa
Reilussa 20 vuodessa Lidl on kasvanut tärkeäksi toimijaksi suomalaisessa päivittäistavarakaupassa ja työllistää tällä hetkellä vajaa 6000 suomalaista. Hyllyistä löytyy kattavasti suomalaisia tuotteita, ja Lidlillä on pitkiä yhteistyösuhteita kotimaisten tavarantoimittajien kanssa.
– Monelle voi tulla yllätyksenä, että myynneistämme 60 prosenttia tulee kotimaisista tuotteista. Yhteistyö kotimaisten tavarantoimittajiemme kanssa on meille erityisen tärkeää, ja moni tavarantoimittaja on yhteistyömme myötä voinut kasvattaa toimintaansa. Meidän kautta myös voi saada suomalaisia tuotteita vientiin: esimerkiksi suomalaisten suosikkia, paistopisteen ruispalaa voi ostaa myös Puolan ja Tsekin Lidleistä, Pyykönen sanoo.
Lidlin historian tärkeitä hetkiä
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2002: Ensimmäiset Lidl-myymälät avattiin kymmenellä paikkakunnalla. Lidlin Janakkalan jakelukeskus avattiin.
- 2004: Lidlin Laukaan jakelukeskus aloitti toimintansa.
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2006: Suomeen aukesi 100. Lidl-myymälä.
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2010: Ensimmäiset paistopisteet tulivat Lidl-myymälöihin.
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2013: Lidl lopetti ilotulitteiden myynnin kaikissa myymälöissä.
- 2016: Virikehäkkikananmunien myynti lopetettiin Lidl-myymälöissä.
- 2019: Lidlin Järvenpään jakelukeskus avattiin.
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2020: Lidl Plus -etuohjelma otettiin käyttöön.
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2021: Pelikoneet poistettiin kaikista Lidl-myymälöistä.
- 2024 Lidl Plus -etuohjelman bonus ja henkilökunta-alennus otettiin käyttöön.
- 2025 Lidl avasi Lidlerie pop-up-ravintolan Helsinkiin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lidlin viestintäJasmin LevoPuh:(09) 23456400media@lidl.fi
Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
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