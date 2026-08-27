Sarkomaa tyrmää vihreiden hoivamaksuesityksen: Koko elämänsä säästänyttä ei pidä rangaista vielä kuoleman jälkeenkin

– Monelle puolueelle verojen kiristäminen näyttää olevan ratkaisu lähes kaikkeen, mutta vihreille sekään ei näköjään riitä. Nyt laskua halutaan lähettää vielä kuolinpesällekin. En kannata vihreiden hellimää ajatusta ottaa ihmisten omaisuus nykyistä vahvemmin huomioon hoivamaksuissa, Sarkomaa sanoo.

Sarkomaa muistuttaa, että suomalainen on voinut maksaa veroja ja tulosidonnaisia maksuja läpi koko elämänsä. Työuran aikana tuloista on maksettu progressiivista tuloveroa, eläkkeestä maksetaan edelleen veroa ja esimerkiksi kotihoidon asiakasmaksut ovat tulosidonnaisia.

Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa asiakasmaksu vie jo nykyisin suuren osan käytettävissä olevista tuloista.

– Kun ihminen on tehnyt vuosikymmeniä töitä tai yrittänyt, maksanut veronsa ja säästänyt omistaakseen kodin, mökin tai muuta omaisuutta, sen pitäisi riittää. Ei ole oikein, että vanhoilla päivillä lasku kasvaa sen mukaan, kuinka paljon ihminen on elämänsä aikana onnistunut säästämään ja pahimmillaan vielä niin, että maksu peritään vasta kuoleman jälkeen, Sarkomaa sanoo.

Sarkomaan mukaan vihreiden esitys lähettäisi suomalaisille väärän viestin juuri aikana, jolloin Suomi tarvitsee lisää työtä, yrittäjyyttä, säästämistä ja omistamista.

– Ihmisellä on oltava oikeus omistaa ja päättää oman työnsä hedelmistä. Jos säästämisestä ja yrittämisestä tehdään vanhuudessa rangaistavaa ja omaisuuteen kajotaan vielä kuoleman jälkeenkin, murennamme yhtä hyvinvointiyhteiskunnan tärkeimmistä peruspilareista: kannustinta tehdä työtä, perustaa yrityksiä, säästää ja omistaa, Sarkomaa sanoo.

Sarkomaa korostaa, että ikääntyneiden palveluiden rahoituksen kestävyyteen on löydettävä ratkaisuja, mutta omaisuuden muuttaminen uudeksi hoivamaksujen perusteeksi ei ole oikea tie.

– Hyvinvointiyhteiskunnan lupaus ei voi olla se, että ensin maksat veroja koko työurasi, sitten eläkkeestäsi, sen jälkeen suuren osan tuloistasi hoivamaksuina ja lopuksi yhteiskunta lähettää laskun kuolinpesällesi. Siihen suuntaan Suomea ei pidä viedä, Sarkomaa sanoo.