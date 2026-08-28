Kokoomuksen Limnell: Koko ikäluokan kutsuntainfopäivä on uuden turvallisuuskasvatuksen lähtölaukaus

Kutsuntainfopäivää pilotoidaan syksyllä 2026 Espoossa, Iisalmessa ja Jyväskylässä. Kaikille 17-vuotiaille suunnatussa päivässä nuoret saavat tietoa muun muassa maanpuolustuksesta, asevelvollisuudesta, kokonaisturvallisuudesta, varautumisesta, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta sekä hyvinvoinnista ja toimintakyvystä. Varsinaiset kutsunnat järjestetään erikseen.

Limnellin mukaan uudistuksen merkitys ulottuu paljon kutsuntajärjestelmää pidemmälle.

”Pidän koko ikäluokan kutsuntainfopäivää uuden turvallisuuskasvatuksen lähtölaukauksena. Turvallisuus kuuluu kaikille, ja turvallisuusosaaminen on tämän päivän kansalaistaito. On erittäin tärkeää, että nuoret naiset ja miehet saavat yhteisen perustan ymmärtää Suomen turvallisuutta ja omaa rooliaan sen rakentamisessa”, Limnell sanoo.

Kutsuntajärjestelmän kehittämisestä on linjattu parlamentaarisen asevelvollisuuskomitean mietinnössä vuonna 2021, Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa vuonna 2023 sekä kutsuntojen kehittämistyöryhmän loppuraportissa vuonna 2024. Nyt käynnissä olevilla kokeiluilla kerätään kokemuksia mallin toimivuudesta erilaisilla alueilla ja erilaisissa oppilaitoksissa. Tavoitteena on valmistella mallin laajentamista alueelliselle ja valtakunnalliselle tasolle vuosina 2027–2028.

Limnell pitää tärkeänä, ettei kutsuntainfopäivää nähdä vain tiedotustilaisuutena asepalveluksesta.

”Turvallisuusympäristömme on muuttunut, ja samalla on muututtava käsityksemme siitä, kuka turvallisuutta tekee. Yksilö ei ole turvallisuudessa vain suojelun kohde, vaan aktiivinen turvallisuustoimija. Jokaisen suomalaisen tiedoilla, toimintakyvyllä ja valmiudella toimia on merkitystä yhteiskunnan kriisinkestävyydelle”, Limnell toteaa.

Limnellin mukaan suomalaisen kokonaisturvallisuusajattelun vahvuus on juuri siinä, että turvallisuutta rakennetaan koko yhteiskunnassa. Siksi turvallisuusosaamisen vahvistaminen jo nuorena tukee sekä maanpuolustusta että yhteiskunnan laajempaa varautumista.

”Turvallisuus ei synny vasta kriisin hetkellä. Se rakentuu etukäteen ihmisten osaamisesta, luottamuksesta, toimintakyvystä ja halusta kantaa vastuuta yhteisestä yhteiskunnasta. Mitä aikaisemmin nämä asiat tulevat nuorille tutuiksi, sitä vahvempi Suomi meillä on myös vaikeina aikoina,” toteaa Limnell.



"Yksi suomalaisen turvallisuusmallin merkittävimmistä pitkän aikavälin uudistuksista"

Uudistuksella on myös maanpuolustuksellinen merkitys. Kutsuntajärjestelmän kehittämisellä pyritään vastaamaan muun muassa ikäluokkien pienenemiseen ja nuorten toimintakykyyn liittyviin haasteisiin. Samalla koko ikäluokan tavoittaminen parantaa nuorten naisten mahdollisuuksia saada ajoissa tietoa vapaaehtoisesta asepalveluksesta.

Espoon pilotti on mittava. Maanpuolustuskoulutus MPK:n mukaan kutsuntainfopäiviin osallistuu Espoossa 11 lukiota ja yksi ammatillinen oppilaitos, ja kokonaisuus tavoittaa noin 3 400 opiskelijaa.

”On hienoa, että Espoo on mukana ensimmäisten joukossa rakentamassa tulevaisuuden mallia. Tässä ei kuitenkaan ole kyse vain Espoosta tai näistä kolmesta pilottipaikkakunnasta. Nyt rakennetaan toimintatapaa, joka voi tulevina vuosina tavoittaa Suomessa kokonaisen ikäluokan. Siksi tämän pilotin onnistumisella on valtakunnallista merkitystä”, Limnell sanoo.

Limnellin mukaan kutsuntainfopäivä konkretisoi hyvin suomalaisen kokonaisturvallisuuden perusajatuksen.

”Vahva maanpuolustus tarvitsee aseita ja suorituskykyjä, mutta turvallinen Suomi tarvitsee myös turvallisuusosaavia kansalaisia. Kun kokonainen ikäluokka saa yhteisen perustan turvallisuusasioihin, vahvistamme samalla Suomen henkistä kriisinkestävyyttä. Tässä on yksi suomalaisen turvallisuusmallin merkittävimmistä pitkän aikavälin uudistuksista”, Limnell sanoo.