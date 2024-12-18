Sami Horto johtamaan ONE Architectsin hanke- ja kaupunkikehitystä

Arkkitehti SAFA Sami Horto on aloittanut arkkitehtitoimisto ONE Architectsin johtavana arkkitehtina ja partnerina syyskuun alussa. Hän ryhtyy johtamaan ja kehittämään toimiston Urban & Special Projects -yksikköä.

Muun muassa ARCO Architecture Companyn perustajaosakkaana tunnetun, viimeksi Lundén Architecture Companyyn kehitysjohtajana työskennelleen Sami Horton taustassa yhdistyvät arkkitehtuuriosaaminen, liiketoimintaymmärrys sekä organisaatioiden pitkäjänteinen kehittäminen.

– Sami on loistava arkkitehti ja poikkeuksellisen vahva kiinteistökehityksen sekä vaativien hankkeiden asiantuntija – kiinteistökehittämisen velho. Hänellä on kyky viedä eteenpäin monimutkaisia kokonaisuuksia ja saada aikaan asioita, jotka monessa tilanteessa jäisivät toteutumatta, ONE Architectsin johtaja Tuomas Seppänen kiittelee.

Monialainen, rakennetun ympäristön kohteet julkisista ja kaupallisista hankkeista asumiseen ja teollisuuteen tunteva ONE Architects kuuluu suunnittelukonserni A-Insinööreihin.

– ONE Architectsilla on Suomen paras alusta vastata arkkitehtialan kehitykseen, jossa tieto muuttaa arkkitehdin roolia. Datan tehtävä ei ole korvata ihmistä, vaan auttaa tekemään parempia ja kauaskantoisempia päätöksiä ja ohjata luovuutta oikeisiin asioihin. Parhaat ideat syntyvät usein reunaehtojen ja kompromissien keskellä. ONE:ssa on poikkeuksellisen fiksua, avointa ja hyväntuulista porukkaa, ja olo on vähän kuin olisi tullut kotiin, Sami Horto sanoo.

Tuomas Seppäsen mukaan Sami Horton avoin, keskusteleva johtamistapa sopii erinomaisesti ONE Architectsin kulttuuriin.

– Suunnittelemme asuntoja, hotelleja, korjaushankkeita ja hybridikohteita, joissa yhdistyy useat käyttötarkoitukset. Viime vuosina olemme onnistuneet kasvamaan uusiutuvan energian ja teollisuuden hankkeissa, ja meillä on vankka kokemus sairaaloiden ja areenojen kaltaisista erityiskohteista. Olemme yhtiö, jossa tapahtuu ja jossa katsotaan rohkeasti eteenpäin myös haastavassa markkinatilanteessa, Seppänen sanoo.

Rakennetussa ympäristössä ollaan menossa kohti yhä monimutkaisempia kokonaisuuksia. Etenkin hybridihankkeet, sekoittuneet toiminnot ja haastavat kaupunkiympäristöt vaativat useiden alojen osaamista yhtä aikaa.

– Jos halutaan tehdä aidosti vaativia hankkeita, monipuolisuus ei ole lisäetu vaan välttämättömyys, Sami Horto toteaa.