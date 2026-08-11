Kun asioit omalla Osuuskaupallasi, hyvä jää kotiseudulle

SSO:n alkuvuosi 2026 sujui vakaasti haastavasta kesästä huolimatta

SSO:n liikevaihto tammi–kesäkuussa oli 264,3 miljoonaa euroa (1–6/2025: 264,1 milj. euroa) ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 5,6 miljoonaa euroa (1–6/2025: 5,5 milj. euroa).

– Osuustoiminnan vahvuus on siinä, että liiketoiminnan hyödyt jäävät sinne, missä ihmiset elävät arkeaan. Jokainen kauppareissu, tankkaus, hotelliyö tai ravintolakäynti omassa Osuuskaupassa vahvistaa kotiseudun elinvoimaa työpaikkoina, palveluina ja investointeina. SSO:n tehtävänä ei ole ainoastaan tehdä tulosta vaan rakentaa yhdessä asiakkaidemme kanssa parempaa seutua elää, tehdä töitä ja yrittää. Siksi pidämme vahvasti kiinni myös edullisesta ostoskorista, sanoo toimitusjohtaja Tapio Finér.

Hyvän alkuvuoden taustalla on luonnollisesti myös meidän henkilökunnan sitoutunut työ, osaaminen ja halu palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla joka päivä, jatkaa Finér.

Kesän vaihtelevat säät näkyivät matkailussa

Alkukesän viileät ja sateiset jaksot näkyivät matkailijoiden ja kesäasukkaiden liikkumisessa.

– Kesän vaihtelevat säät näkyivät erityisesti matkailijoiden ja kesäasukkaiden käyttäytymisessä. Alueellamme ei vietetty yhtä paljon aikaa kuin useina aiempina kesinä, mikä vaikutti etenkin matkailu- ja ravitsemiskauppaan sekä osaltaan liikennekauppaan. Samaan aikaan marketkauppa säilytti kuitenkin asemansa asiakkaiden arjen luotettavana kumppanina, Finér kertoo.

Marketkaupassa asiakkaiden kiinnostus pysyvästi edulliseen hintatasoon sekä verkkokaupan palveluiden kehittäminen tukivat myynnin kehitystä. Toisaalta Halikon Prisman merkittävä uudistus vaikutti alkuvuoden myyntiin. Liikennekaupassa alkuvuosi sujui vahvasti erityisesti energialiiketoiminnoissa. Kehityksen taustalla oli liikenneasemien muuttuneen markkinatilanteen siivittämä polttonesteiden myyntivolyymin kasvu ja Hormuzinsalmen tilanteen aiheuttama polttonesteiden markkinahintojen nousu. Vaikka ravintolaliiketoiminnassa ihmisten liikkuminen näkyi maltillisesti, toisaalta hotellin puolella matkailijoita riitti hyvin, ja erityisesti Original Sokos Hotel Rikalan hyvä vire tuki kehitystä. Autokaupassa markkinatilanne jatkui haastavana, mutta markkinassa nähtiin alkuvuonna myös varovaisen positiivisia merkkejä piristymisestä.

Investoinnit vahvistavat palveluita

SSO jatkoi alkuvuonna merkittäviä investointeja toimialueensa palveluihin. Kesäkuussa valmistuivat sekä ABC Lohjan uudistus että Prisma Halikon laaja uudistus. Nummelan Prismassa sijaitseva Hesburger niin ikään uudistettiin kesäkuun aikana.

– Haluamme tarjota asiakkaillemme modernit ja kehittyvät palvelut. Samalla investoinnit vahvistavat alueen elinvoimaa ja vetovoimaa, Finér sanoo.

Jopa 550 nuorta sai kesätyökokemuksen

SSO tarjosi tänä kesänä jälleen työmahdollisuuden sadoille nuorille ja päätti tänä kesänä ottaa 100 lisää, jotta kesätyökokemuksen saisi mahdollisimman moni. Monelle kesätyö oli ensimmäinen kosketus työelämään. Yhteensä kesätöissä meillä oli jopa 550 kesätyöntekijää.

– Haluamme tarjota nuorille turvallisen ympäristön oppia, onnistua ja löytää omat vahvuutensa. Kesätyö on tärkeä askel työelämään ja samalla investointi alueen tulevaisuuteen, sanoo henkilöstöjohtaja Hanna Somersalo.

Näkymät loppuvuoteen

SSO jatkaa strategiansa mukaista palveluiden kehittämistä ja kilpailukyvyn vahvistamista myös loppuvuoden aikana. Tavoitteena on tuottaa asiakasomistajille yhä enemmän hyötyä sekä vahvistaa alueen elinvoimaa kannattavan liiketoiminnan kautta.

Tunnusluvut 1-6/2026:

Asiakasomistajan saama Bonus, maksutapaetu ja ylijäämänpalautus 8,7 miljoonaa euroa (1–6 2025: 8,4 M€)

Jäsenmäärä 74 555 (6/2025: 73 897)

Liikevaihto 264,3 miljoonaa euroa

market- ja käyttötavarakauppa 166,0 miljoonaa euroa (+0 % ed.v.v)

liikennekauppa 41,1 miljoonaa euroa (+15 % ed.v.v)

matkailu- ja ravitsemiskauppa 7,0 miljoonaa euroa (+1 % ed.v.v)

autokauppa 48,4 miljoonaa euroa (-10 % ed.v.v)

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 5,6 miljoonaa euroa (1–6 2025: 5,5 M€)

Investoinnit 9,2 miljoonaa euroa (1–6 2025: 3,3 M€)

Lisätiedot: Tapio Finér, toimitusjohtaja, SSO, p. 040 540 2006, Hanna Somersalo, henkilöstöjohtaja, SSO, p. 044 770 5175