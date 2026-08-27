Lapinlahteen suunnitellaan taloudellisesti kestävää mallia, joka pitäisi alueen avoinna kaupunkilaisille
28.8.2026 12:30:39 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Helsingin kaupunki on jatkanut Lapinlahden alueen tulevaisuuden ratkaisun valmistelua. Tarveselvityksen valmistelussa on noussut esille mahdollisuus edistää erittäin arvokkaan rakennuskokonaisuuden perusparannusta tavalla, joka olisi taloudellisesti kestävä, pitäisi alueen avoinna kaupunkilaisille ja mahdollistaisi kansalaisjärjestö- ja kulttuuritoiminnan.
Tarveselvityksen valmistelussa hahmotellussa ratkaisussa Lapinlahden sairaalapuisto jäisi kaupunkilaisten käyttöön ja osa tiloista varattaisiin mielenterveystyöhön sekä avoimeen kansalaisjärjestö- ja kulttuuritoimintaan. Suurin osa sairaala-alueen tiloista vuokrattaisiin markkinaehtoisesti yritystoimintaan. Lapinlahden päärakennus säilyisi perustettavan kiinteistöyhtiön kautta kaupungin omistuksessa. Venetsia-rakennuksen osalta myös myyminen olisi mahdollista.
Yritystiloiksi muutettaisiin alustavien suunnitelmien mukaan noin 85 prosenttia päärakennuksesta sekä sauna ja Venetsia-talo. Päärakennuksesta noin 15 prosenttia jäisi kansalaisjärjestö- ja kulttuuritoiminnalle, kuten mielenterveys- ja hyvinvointipalveluille, tapahtumille ja ravintolakäyttöön. Kaupunkilaisten käyttöön jäisivät myös omenapuutalo ja terapiatalo.
Lapinlahden puistoalue jäisi kaupunkilaisten virkistyskäyttöön. Lisärakentamista alueelle ei olisi tulossa.
Valmistelussa on huomioitu kaupunginhallituksen aiemmat päätökset. Ratkaisu mahdollistaisi sen, että perusparannuksen investointikustannukset pystyttäisiin suurelta osin kattamaan vuokratuloilla. Kaupunki tulee käymään vuoropuhelua alueen toimijoiden ja potentiaalisten yritysvuokralaisten kanssa.
Carl Ludvig Engelin suunnittelema sairaalan päärakennus on valmistunut 1841. Rannassa sijaitseva Venetsia-talo on vuodelta 1895. Päärakennuksen edellinen laajempi peruskorjaus on jo noin sadan vuoden takaa 1920-luvulta. Venetsia-talossa on korjattu pommituksen tuhoja 1944, mutta sitäkään ei ole peruskorjattu. Rakennusten korjausvelka on huomattava. Kaupunki teetti rakennusten säilymistä turvaavia ulkovaipan korjaustöitä vuosina 2016–18, jolloin muun muassa päärakennuksen vesikattoa ja julkisivuja kunnostettiin. Rakennusten kunto on viime vuosina kuitenkin heikentynyt, ja joitakin päärakennuksen tiloja on jouduttu ottamaan pois käytöstä rakennevaurioiden ja romahdusvaaran vuoksi.
Perusparannus on välttämätön, jotta rakennukset saadaan säilytettyä arvoisessaan kunnossa. Rakennusten kunnostamisen kustannusarvio on kaikkiaan noin 48 miljoonaa euroa.
Lapinlahden sairaalan hankesuunnittelun käynnistämistä valmistellaan parhaillaan päätöksentekoon. Lopullisen päätöksen tarveselvityksen hyväksymisestä tekee kaupunginvaltuusto. Mikäli hankesuunnittelun käynnistetään, aloitetaan myös hankkeen mahdollistavan asemakaavan laadinta.
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Yhteyshenkilöt
Jukka-Pekka Ujula: Lapinlahden sairaalan tulevaisuudennäkymät ja kehittäminen. Puh. 09 310 36050, jukka-pekka.ujula@hel.fi
Mari Koskinen: rakennuksen tekniset tiedot ja korjaushankkeen suunnittelu. Puh. 09 310 37530, mari.koskinen@hel.fi
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