Vaikuttava elämäkerta poliittisen historian legendasta Väinö Hakkilasta
1.9.2026 10:27:26 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Väinö Hakkila oli työväenliikkeen voimahahmo, joka eli Suomen historian suuret käännekohdat itsenäistymisestä jälleenrakennukseen.
Väinö Hakkila (1882–1953) oli talollisen poika Lempäälästä. Priimusoppilaan tie vei lakiopintojen, aatteiden ja oikeustaistelujen kautta itsenäisen Suomen kovimpaan vallankäyttöön. Hakkila oli yksi Suomen suosituimmista, mutta samaan aikaan kiistellyimmistä politiikoista. Hän ehti uransa aikana toimia kansanedustajana, ministerinä, Tampereen kunnallispormestarina ja eduskunnan puhemiehenä.
Nuoresta sosialistista kasvoi työväen puolustaja. Hän muun muassa majoitti Leniniä kotonaan, ja keväällä 1918 hän paljasti valkoisen terrorin ja vankileirikurjuuden. Juristina Hakkila ajoi sinnikkäästi punavankien oikeuksia, vaikka maksoi siitä poliittisen hinnan. Hän joutui äärioikeiston kyyditsemäksi. Mutta Hakkila myös kamppaili kommunisteja vastaan, tuki sotaponnistuksia ja myös Itä-Karjalan valtausta, ja oli vaarassa päätyä sotasyylliseksi.
Eduskunnassa Hakkilasta tuli SDP:n ääniharava ja legendaarinen, teräväsanainen välihuutelija. Samaan aikaa hän oli peräänantamaton oikeudenmukaisuuden puolustaja. Päästyään puhemieheksi hänen retoriikkansa loiveni, mutta kansallista yhtenäisyyttä ajava linja pysyi samana.
Lähes unohdetun suurmiehen tarina punoutuu kirjassa osaksi Suomen jännitteistä ja dramaattista historiaa. Kirja piirtää monitahoisen kuvan terävästä, ristiriitoja pelkäämättömästä vaikuttajasta, jota ohjasi vahva oikeudentunto.
Nyt julkaistavan teoksen on kirjoittanut Jukka-Pekka Pietiäinen. Hän on Helsingin yliopiston Suomen historian dosentti, joka on tehnyt 17 historiateosta ja toiminut Suomen tietokirjailijat ry:n toiminnanjohtajana. Pietiäisen teos Rudolf Holstista oli ehdokkaana vuoden historiateokseksi ja elämäkerta Vihtori Kosolasta oli arvostelumenestys.
Sosialisti ja patriootti - Unohdettu valtiomies Väinö Hakkila ilmestyy 15.9.
Haastattelut ja PDF-vedokset: ilmo.muuronen@otava.fi
Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi
KUTSU JULKISTAMISTILAISUUTEEN
Median edustajat ovat tervetulleita kirjan julkistamistilaisuuteen tiistaina 15.9. kello 14.00 alkaen Otavaan. Koska tilaa on rajatusti, pyydämme ilmoittautumaan viimeistään 11.9. mennessä.
Missä: Kustannusosakeyhtiö Otava, Uudenmaankatu 10
Milloin: Tiistaina 15.9. klo 14.00
Ilmoittautumiset: ilmo.muuronen@otava.fi
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Yhteyshenkilöt
Ilmo MuuronenMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
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