ENNAKKOTIEDOTE: Eeppinen meno, kirjalliset naiset vai hiukset ja karvat? – Uutuuskirja tarjoaa yleistiedon lisäksi teemavisoja laidasta laitaan
28.8.2026 12:26:28 EEST | Gummerus | Tiedote
Tunnistatko klassikkoelokuvien alkukohtaukset ja kirjojen avauslauseet? Muistatko kaupungit ja karaokehitit? Hallitsetko symbolit, sodat ja salaliittoteoriat? Tiedätkö drinkkien, diivojen, diktaattorien ja Disney-hahmojen nimet? Pitkän linjan pubivisaemäntä Lotta Dufva on koonnut parhaat visailukysymyksensä yksiin kansiin. Tietäjät tietää – 2000 visakysymystä (Gummerus) sekoittaa popkulttuuria, tämän päivän ilmiöitä ja klassista yleistietoa pieni vino hymynkare huulessa. Kirja ilmestyy 23.9.
Visailusta on kasvanut ilmiö, ja pubivisan harrastajamäärät ovat suurempia kuin koskaan. Lotta Dufva kertoo halunneensa kirjoittaa ennen kaikkea viihdyttävän visakirjan. "Se sisältää kysymyksiä aiheista, jotka ovat minun mielestäni mielenkiintoisia: mukana on rutkasti elokuvia ja popmusiikkia, internetiä ja meemejä, ruokaa ja juomaa, taidetta ja maantiedettä, sotahistoriaa ja kulttuurihistoriaa, kirjallisuutta ja politiikkaa, kielitiedettä ja vähemmistöjä. Olen pyrkinyt siihen, että kysymyksiin pystyvät vastaamaan sekä kaksikymppiset että kuusikymppiset visailijat, mutta painopiste on suomalaisen millenniaalin yleistiedossa", hän toteaa.
Raikkaan ja kekseliään tietovisakirjan monipuoliset kysymykset tarjoavat oivalluksen hetkiä niin hilpeisiin illanviettoihin, pitkille automatkoille, somepaastoille kuin mökkireissuille.
Lotta Dufva (s. 1987) on kustannuspäällikkö, kirjailija ja pitkän linjan pubivisaemäntä, joka on visauttanut väkeä lähes 20 vuoden ajan mm. Helsingin, Jyväskylän ja Berliinin baareissa.
Lotta Dufva: Tietäjät tietää – 2000 visakysymystä
220 sivua
ilmestyy 23.9.
Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:
Eeva Herrainsilta, viestintäjohtaja, p. 040 514 6360, eeva.herrainsilta@gummerus.fi
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Yhteyshenkilöt
Eeva HerrainsiltaViestintäjohtajaGummerusPuh:040 5146 360eeva.herrainsilta@gummerus.fi
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Gummerus
Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.
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