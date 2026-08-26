ENNAKKOTIEDOTE: Eeppinen meno, kirjalliset naiset vai hiukset ja karvat? – Uutuuskirja tarjoaa yleistiedon lisäksi teemavisoja laidasta laitaan

Visailusta on kasvanut ilmiö, ja pubivisan harrastajamäärät ovat suurempia kuin koskaan. Lotta Dufva kertoo halunneensa kirjoittaa ennen kaikkea viihdyttävän visakirjan. "Se sisältää kysymyksiä aiheista, jotka ovat minun mielestäni mielenkiintoisia: mukana on rutkasti elokuvia ja popmusiikkia, internetiä ja meemejä, ruokaa ja juomaa, taidetta ja maantiedettä, sotahistoriaa ja kulttuurihistoriaa, kirjallisuutta ja politiikkaa, kielitiedettä ja vähemmistöjä. Olen pyrkinyt siihen, että kysymyksiin pystyvät vastaamaan sekä kaksikymppiset että kuusikymppiset visailijat, mutta painopiste on suomalaisen millenniaalin yleistiedossa", hän toteaa.

Raikkaan ja kekseliään tietovisakirjan monipuoliset kysymykset tarjoavat oivalluksen hetkiä niin hilpeisiin illanviettoihin, pitkille automatkoille, somepaastoille kuin mökkireissuille.

Lotta Dufva (s. 1987) on kustannuspäällikkö, kirjailija ja pitkän linjan pubivisaemäntä, joka on visauttanut väkeä lähes 20 vuoden ajan mm. Helsingin, Jyväskylän ja Berliinin baareissa.

Lotta Dufva: Tietäjät tietää – 2000 visakysymystä

220 sivua

ilmestyy 23.9.

Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:

Eeva Herrainsilta, viestintäjohtaja, p. 040 514 6360, eeva.herrainsilta@gummerus.fi