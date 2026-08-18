Tuomas Seppänen ONE Architectsin johtajaksi
1.9.2026 11:28:01 EEST | A-Insinöörit Oy | Tiedote
Arkkitehti Tuomas Seppänen on nimitetty ONE Architects Oy:n ja A-Insinöörien arkkitehtisuunnittelun johtajaksi 1.9.2026 alkaen. Samalla organisaatio uudistuu tukemaan päivitettyä strategiaa. Uutena johtavana arkkitehtina toimistossa aloittaa Sami Horto.
Arkkitehti SAFA Tuomas Seppänen aloittaa A-Insinöörien arkkitehtisuunnittelun toimialan (ONE Architects) toimialajohtajana syyskuun alussa. Johtavana arkkitehtina ONE Architects -toimistossa ja sitä ennen B&M:ssa työskennellyt Seppänen tunnetaan erityisesti hankekehityksen ja kaupunkisuunnittelun osaajana. Toimialan aikaisempi johtaja Jaakob Solla jatkaa omasta pyynnöstään senior architect -roolissa keskittyen myyntiin ja pääsuunnittelijan tehtäviin.
– Olemme uudistamassa ONE:n strategiaa, joka perustuu toimiston vahvuuksiin ja kehitämme niitä vastaamaan näkymää tulevaan. Olen erittäin tyytyväinen yhdessä valittuun suuntaan sekä sen toteuttamiseen ryhtyvään tiimiin, toimitusjohtaja Kari Kauniskangas sanoo.
– On suuri kunnia päästä johtamaan ONE Architectsia. Olen saanut olla mukana luomassa ja kehittämässä toimistoa monipuolisen ja poikkeuksellisen laadukkaan osaajajoukon kanssa. Monialaisuus sekä kyky keskustella ja ymmärtää asiakkaiden tavoitteita laajasti ovat suurimpia vahvuuksiamme. Meillä on erinomaiset eväät tarttua avautuviin mahdollisuuksiin ja luoda ratkaisuja, jotka vastaavat kaikkein vaativimpienkin hankkeiden tarpeisiin, Tuomas kiittää.
ONE Architects tarjoaa palveluja jatkossa neljässä yksikössä: Public, Living, Industry ja Urban & Special Projects. Public-yksikön johtajana toimii johtava arkkitehti Nina Väistö, Living-yksikön johdossa johtava arkkitehti J-P Lehtinen ja Industry-yksikön johdossa johtava arkkitehti Juha Lehtonen.
Sami Horto liittyy ONE:n tiimiin
Kokenut arkkitehtialan johtaja, arkkitehti SAFA Sami Horto aloittaa 1.9.2026 ONE Architectsissa ja ottaa vetovastuulleen Urban & Special Projects -yksikön.
Sami Horto tunnetaan arkkitehtialalla näkemyksellisenä kehittäjänä, jonka taustassa yhdistyvät vahva arkkitehtuuriosaaminen, liiketoimintaymmärrys sekä organisaatioiden pitkäjänteinen kehittäminen. Hän on ollut rakentamassa ja johtamassa mm. ARCO Architecture Companyn kasvua ja työskennellyt viimeksi Lundén Architecture Companyn kehitysjohtajana.
– ONE:lla on Suomen paras alusta vastata arkkitehtialan kehitykseen, missä datan käytön merkitys korostuu ja arkkitehdin rooli muuttuu. Työ on edelleen ihmiseltä ihmiselle -työtä, mutta tietoa tarvitaan, jotta pysytään tekemään ratkaisuja, jotka ovat yhtä aikaa ekologisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti järkeviä. Liityn hyvin innostuneena ONE:n positiiviseen ja hyvin kyvykkääseen porukkaan, Sami Horto toteaa.
– Haluan toivottaa Tuomakselle ja koko johtoryhmälle menestystä tehtävässään ja kiittää Jaakobia toimialan johtamisesta varsin haasteellisessa toimintaympäristössä. Sami Horton toivotan tervetulleeksi ONE:lle, Kari Kauniskangas toteaa.
Yhteyshenkilöt
Tuomas Seppänen, toimialajohtaja, ONE Architects
puh. 0400 575 517
tuomas.seppanen@ains.fi
Sami Horto, johtava arkkitehti, ONE Architects
puh. 040 544 4234
sami.horto@ains.fi
Viestintä: Silja Sarkamo, viestintäjohtaja, A-Insinöörit
puh. 050 379 4767
silja.sarkamo@ains.fi
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Tietoa julkaisijasta
A-Insinöörit (AINS Group) on suomalainen, ennakkoluuloton rakennetun ympäristön konsultti- ja suunnitteluyhtiö. 1 400 hengen asiantuntijayhteisömme tarjoaa talo-, teollisuus- ja infrahankkeisiin kaikki suunnittelun ja projektijohtamisen palvelut kuudella liiketoiminta-alueella: rakennuttaminen, arkkitehtisuunnittelu, rakennesuunnittelu, korjaussuunnittelu, teollisuus- ja talotekniikka sekä yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelu. Konsernimme kuuluu arkkitehtitoimisto ONE Architects. Toimimme 19 toimipaikalla Suomessa ja kansainvälisesti.
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