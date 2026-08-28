SDP:n Skinnari: Suomen UNRWA-päätös on myös ulkopoliittinen kysymys – tavoitteena pitää olla Lähi-idän vakaus
28.8.2026 12:29:40 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja Ville Skinnari (sd.) pitää hallituksen päätöstä lopettaa Suomen tuki YK:n palestiinalaispakolaisjärjestö UNRWA:lle ulkopoliittisesti lyhytnäköisenä.
– Tässä ei ole kyse vain humanitaarisesta avusta. Suomen pitää kysyä, haluammeko vahvistaa Lähi-idän vakautta vai ottaa riskin entistä suuremmasta epävakaudesta. Se on myös Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen etu, Skinnari sanoo.
YK:n pääsihteeri António Guterres kuvasi kesäkuussa UNRWA:a ”vakauttavaksi voimaksi epävakauden aikakaudella”. Järjestö tuottaa koulutus-, terveys- ja muita peruspalveluja miljoonille palestiinalaispakolaisille.
– UNRWA:n toiminnan valvonnan pitää olla tiukkaa ja järjestön on uudistuttava. Samalla tosiasia on, ettei sen tehtävälle ole tällä hetkellä realistista korvaajaa. Jos UNRWA:n toimintakyky murenee, seuraukset näkyvät alueen vakaudessa.
Skinnarin mukaan Suomen pitäisi nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa vahvistaa YK-järjestelmää ja sääntöpohjaista kansainvälistä järjestystä.
– Hallitus puhuu paljon sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestyksen puolustamisesta. Sen uskottavuus mitataan juuri vaikeissa kysymyksissä. Suomen ulkopolitiikan pitää perustua omaan arvioomme siitä, mikä edistää rauhaa, kahden valtion ratkaisua ja alueen vakautta, Skinnari sanoo.
Yhteyshenkilöt
Ville SkinnariKansanedustajaPuh:040 504 8187ville.skinnari@eduskunta.fi
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