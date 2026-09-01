LVI-Konsultointi J. Vaarala osaksi A-Insinöörejä

LVI-suunnitteluun ja -valvontaan erikoistunut LVI-Konsultointi J. Vaarala Oy on liittynyt yrityskaupalla 1.9.2026 osaksi A-Insinöörejä. Yhdistymisellä A-Insinöörit laajentaa talotekniikan palvelunsa Rovaniemelle.

Vuodesta 1997 toimineen J. Vaaralan kumppanuudet etenkin yksityisten ja julkisten rakennuttajien kanssa vahvistavat A-Insinöörien otetta kasvavalla Lapin markkina-alueella. Ennestään A-Insinööreillä on Rovaniemellä vahva rakennuttajakonsulttien yksikkö sekä rakennesuunnittelun palvelutarjontaa.

– J. Vaarala on toiminut markkinassa pitkään ja tunnetaan hyvänä lvi-osaajana. Yrityskauppa vauhdittaa talotekniikan palvelujemme kasvua Pohjois-Suomessa ja tukee samalla erinomaisella tavalla A-Insinöörien nykyistä liiketoimintaa Rovaniemellä. Toivotamme Jukan tiimeineen lämpimästi tervetulleeksi alueyksikkömme vahvistukseksi, A-Insinöörien yksikönjohtaja Sakari Mäenpää Oulusta toteaa.

J. Vaaralan osaamista ovat LVIA-suunnittelun, -konsultoinnin ja -valvonnan palvelut. Neljä työntekijää jatkavat vanhoina työntekijöinä Rovaniemen tiiminä, osana A-Insinöörien talotekniikan Oulun alueyksikköä ja teollisuus- ja talotekniikan toimialaa.

– Yhdistyminen A-Insinöörien kanssa tuo meille leveämmät hartiat ja paremman kyvyn vastata kasvaneeseen kysyntään. Taloteknisten palvelujen ohella pystymme tarvittaessa palvelemaan asiakkaitamme entistä kokonaisvaltaisemmin, kuitenkin yhtä laadukkaasti kuin aiemmin, suunnittelujohtajana ja Rovaniemen talotekniikkapalvelujen aluevastaavana jatkava Jukka Vaarala sanoo.

Fuusio A-Insinöörien suunnittelupalvelujen toimialayhtiöön on tarkoitus toteuttaa keväällä 2027. Siihen asti LVI-konsultointi J. Vaarala jatkaa toimintaansa nykyisellä nimellään A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n tytäryhtiönä.

LVI-Konsultointi J. Vaarala Oy