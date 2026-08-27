Pia Lohikoski vastaa vasemmistoliiton sopeutuskoriin kohdistuneeseen kritiikkiin: ALV:n nostaminen kurittaa pienituloisia ja yrittäjiä kaikkein eniten

– Vuonna 2000 kokonaisveroaste oli 45,9 %, nyt noin 42–43 %. Jos olisimme yhä 2000-luvun alun tasolla, 9 miljardin sopeutustarve olisi sillä kuitattu, Lohikoski sanoo.

– Oikeiston linja ei yllätä, mutta yllättävää oli Vihreiden ja SDP:n hyppääminen kokoomuksen kelkkaan. Julkisen talouden tasapainottaminen ei onnistu ilman verokeinoja, ellei haluta jatkaa kovaa leikkauspolitiikkaa, Lohikoski sanoo.

Hallitus on korottanut arvonlisäveroa samalla, kun se on alentanut rikkaiden ja suuryritysten verotusta. Arvonlisäveron korotukset näkyvät jokaisen suomalaisen ruokakorin ja palveluiden hinnoissa.

– Kokoomus ja PS haluavat leikkauspolitiikkaa köyhiltä, vasemmistoliitto veropolitiikkaa rikkailta. ALV:n korotus iski pienituloisten kukkaroon ja kaatoi pienyrityksiä, Lohikoski sanoo.

Myös vihreät ja SDP ovat tyrmänneet vasemmistoliiton listan, mutta eivät ole velkajarruun sitoutumisestaan huolimatta esittäneet omia ratkaisujaan.

– Etenkään demareiden Räsäsen ei kannattaisi taivastella, että seuraavaksi vasemmistoliitto keksii hengitysveron, kun SDP itse esitti kesäkokouksessaan ALV:n nostamista yhä entisestään, ja se kurittaa etenkin pienituloisia kuluttajia ja yrittäjiä kaikkein eniten, Lohikoski sanoo.